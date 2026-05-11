Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone et Hansi Flick, représenté par son agent Pini Zahavi, ont trouvé un accord complet pour la prolongation du contrat de l’entraîneur allemand. Cette prolongation récompense le parcours brillant de Flick et intervient après la réussite du club à conserver son titre en Liga, consolidant ainsi son rôle de pilier du projet sportif des Blaugrana.

Le nouvel accord prolonge d’une saison la collaboration entre le technicien allemand et le club catalan. Son précédent bail courait jusqu’en 2027 ; il est désormais assuré de rester sur le banc jusqu’en juin 2028. Une année optionnelle, déclenchable en cas d’atteinte d’objectifs sportifs précis, pourrait même prolonger l’aventure jusqu’en 2029.