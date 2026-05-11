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Hansi Flick et le FC Barcelone ont trouvé un accord total pour la prolongation du contrat de l’entraîneur allemand, après la réussite de leur défense du titre en Liga
Le technicien allemand s’est engagé dans un nouveau contrat à long terme.
Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone et Hansi Flick, représenté par son agent Pini Zahavi, ont trouvé un accord complet pour la prolongation du contrat de l’entraîneur allemand. Cette prolongation récompense le parcours brillant de Flick et intervient après la réussite du club à conserver son titre en Liga, consolidant ainsi son rôle de pilier du projet sportif des Blaugrana.
Le nouvel accord prolonge d’une saison la collaboration entre le technicien allemand et le club catalan. Son précédent bail courait jusqu’en 2027 ; il est désormais assuré de rester sur le banc jusqu’en juin 2028. Une année optionnelle, déclenchable en cas d’atteinte d’objectifs sportifs précis, pourrait même prolonger l’aventure jusqu’en 2029.
- AFP
Les négociations sont menées par Zahavi et Deco.
Cette avancée décisive dans les négociations fait suite à une série de réunions de haut niveau entre Zahavi et la direction du FC Barcelone. Zahavi, qui entretient une étroite amitié personnelle avec le président Joan Laporta, a rencontré le directeur sportif Deco afin de finaliser les modalités financières et sportives de la prolongation. Les relations solides entre les parties ont permis au processus de se dérouler sans accroc.
Depuis avril, le club préparait ce projet en voyant en Flick l’homme de la situation pour piloter les deux premières années du nouveau mandat de Laporta, officiellement lancé le 1ᵉʳ juillet. Cette stabilité est jugée cruciale pour poursuivre la croissance du club.
Une confirmation officielle est attendue prochainement.
Le président par intérim Rafa Yuste a confirmé que l’annonce de la prolongation de Hansi Flick était imminente, en marge des célébrations du titre du club. Il a exprimé sa pleine confiance dans l’engagement de l’entraîneur envers le géant catalan, soulignant sa parfaite intégration dans la culture unique du club et de la ville.
Il a déclaré : « Le renouvellement sera très simple. Les gens ont vu qu’il est très heureux à Barcelone. Il s’est très bien adapté au club. Il ne nous reste plus qu’à régler quelques détails, mais dès que Deco et lui le souhaiteront, nous l’annoncerons publiquement. »
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Concentrez-vous sur l’objectif des 100 points et des buts.
Bien que Barcelone et Flick aient trouvé un accord, l’officialisation est suspendue le temps que l’Allemand se consacre à conclure la saison en apothéose. Le club catalan poursuit son double objectif : atteindre 100 points et 100 buts en Liga. Il totalise pour l’instant 91 unités dans chaque colonne, et il lui reste trois journées à disputer : face à Alavés, le Real Betis et Valence.