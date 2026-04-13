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Hansi Flick estime que Barcelone est « généralement la meilleure équipe » face à l’Atlético de Madrid et il exige que ses joueurs fassent preuve de « courage » en attaque pour remonter un déficit de deux buts
L'avantage de l'Atlético promet un sacré défi
Battu 2-0 à l’aller au Spotify Camp Nou, Barcelone aborde le retour dans une position délicate. Les Blaugranas ont subi l’expulsion de Pau Cubarsi puis le coup franc magistral de Julián Álvarez, qui a offert aux Colchoneros un avantage précieux.
Malgré la lourde tâche qui attend les siens mardi au Metropolitano, Flick affirme que son équipe possède les atouts pour renverser la vapeur. L’entraîneur allemand prône une approche proactive et rappelle que, sur le plan historique, son équipe domine cette affiche, tout en soulignant la nécessité d’un immense courage tactique.
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Flick exige un jeu offensif audacieux
Après le résultat décevant de l’aller, l’entraîneur a recentré ses efforts sur les ajustements mentaux et tactiques indispensables pour percer le solide dispositif défensif de Diego Simeone.
Flick a souligné que le retour à un style de jeu intense et courageux était indispensable si le club voulait se qualifier. Conscient de l’ambiance hostile qui l’attendait dans la capitale espagnole, l’entraîneur a exigé de son équipe un effort collectif sans crainte.
« J’ai le sentiment que ce sera complètement différent des précédents matchs contre eux, car l’ambiance dans le stade sera incroyable. Les supporters savent ce qu’ils attendent, et ce sera difficile pour nous, mais je crois en mon équipe et en ce que nous pouvons accomplir, et c’est possible, pourquoi pas ? C’est là-dessus que nous devons nous concentrer », a-t-il déclaré.
« Je sais que nous affrontons l’Atlético, une équipe de très bons joueurs, et nous devrons défendre avec beaucoup de solidité tout en faisant preuve de courage offensif, en attaquant, en pressant et en exploitant chaque occasion. Au match aller, c’était sans doute là la grande différence entre eux et nous. Demain, cela pourrait être totalement différent, et j’en serais ravi. »
Les tests d’évaluation physique des milieux de terrain révèlent la profondeur de l’effectif.
La profondeur de l’effectif sera mise à rude épreuve alors que le club surveille de près l’état de forme de plusieurs milieux de terrain clés avant ce match décisif. Si la participation de Marc Bernal reste très incertaine, l’optimisme grandit quant à la possibilité de voir Frenkie de Jong et Gavi sur le terrain. Par ailleurs, Cubarsi est bien sûr suspendu, tandis que l’ailier Raphinha et le défenseur Andreas Christensen sont blessés.
« Frenkie joue mieux qu’il ne le faisait sous les ordres de Bernal. Nous verrons comment il se comporte aujourd’hui, mais ce sera difficile pour lui. Frenkie pourrait même être titulaire ; nous prendrons notre décision cet après-midi », a-t-il déclaré.
« Gavi peut jouer, bien sûr. C’est un joueur qui donne tout pour cette équipe et le club, et sur le terrain, il est intrépide, ce qui est une très bonne chose, et nous verrons bien. Qu’il soit titulaire ou non, nous le saurons après l’entraînement. »
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Tous les regards sont tournés vers le choc au Metropolitano
Ce match retour très attendu s'annonce spectaculaire. En cas de succès, le club catalan validerait son billet pour le dernier carré de la Ligue des champions, et relancerait ainsi ses ambitions pour la saison. Un échec, en revanche, l’obligerait à se recentrer exclusivement sur la course au titre national.
« L’état d’esprit et l’attitude seront clés », a ajouté Flick. « Demain, chaque détail comptera. Nous devons croire en nos moyens, et je pense que l’équipe est sur la bonne dynamique. Face à l’Atlético, nous avons souvent été supérieurs. »