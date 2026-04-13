Hansi Flick estime que Barcelone est « généralement la meilleure équipe » face à l’Atlético de Madrid et il exige que ses joueurs fassent preuve de « courage » en attaque pour remonter un déficit de deux buts

Après le résultat décevant de l’aller, l’entraîneur a recentré ses efforts sur les ajustements mentaux et tactiques indispensables pour percer le solide dispositif défensif de Diego Simeone.

Flick a souligné que le retour à un style de jeu intense et courageux était indispensable si le club voulait se qualifier. Conscient de l’ambiance hostile qui l’attendait dans la capitale espagnole, l’entraîneur a exigé de son équipe un effort collectif sans crainte.

« J’ai le sentiment que ce sera complètement différent des précédents matchs contre eux, car l’ambiance dans le stade sera incroyable. Les supporters savent ce qu’ils attendent, et ce sera difficile pour nous, mais je crois en mon équipe et en ce que nous pouvons accomplir, et c’est possible, pourquoi pas ? C’est là-dessus que nous devons nous concentrer », a-t-il déclaré.

« Je sais que nous affrontons l’Atlético, une équipe de très bons joueurs, et nous devrons défendre avec beaucoup de solidité tout en faisant preuve de courage offensif, en attaquant, en pressant et en exploitant chaque occasion. Au match aller, c’était sans doute là la grande différence entre eux et nous. Demain, cela pourrait être totalement différent, et j’en serais ravi. »