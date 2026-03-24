Joao Cancelo est prêté par Al-Hilal au FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison. Si l'on en croit l'entraîneur Hansi Flick, le Portugais devrait rester au-delà de cette saison.
Traduit par
Hansi Flick est un grand admirateur de ce joueur : le maintien de la star du FC Barcelone dépendrait apparemment de deux conditions
Selon un article du journal espagnol Sport, l'ancien sélectionneur national aurait déjà donné son feu vert pour un nouveau contrat avec Cancelo. Il y aurait toutefois deux conditions : d'une part, le joueur de 31 ans devrait obtenir le feu vert de son club actuel, Al-Hilal, ce qui ne devrait pas poser de problème, car le club saoudien ne compterait de toute façon plus sur lui, selon les informations. D'autre part, Cancelo devrait accepter une baisse de salaire significative. Le FC Barcelone, en difficulté financière, ne peut tout simplement pas assumer son salaire annuel supposé de 12 millions d'euros.
Le contrat de Cancelo avec Al-Hilal court jusqu'en 2027.
Joao Cancelo a remporté le championnat d'Allemagne avec le FC Bayern
En janvier, Al-Hilal a donné son accord pour le prêt de Cancelo aux Catalans, après que le latéral ait rejoint le club du désert en 2024 pour 25 millions d'euros. Au sein de l'équipe de Flick, ce latéral très offensif a disputé douze matches officiels cette saison, marquant un but et délivrant quatre passes décisives.
Cancelo avait déjà été prêté au FC Barcelone lors de la saison 2023/24. Parmi ses anciens clubs figurent notamment Manchester City, le FC Bayern Munich et la Juventus Turin. Avec le Bayern, il a remporté le championnat allemand lors de sa demi-saison 2023.
Joao Cancelo : ses statistiques avec Barcelone lors de la saison 2025/26
Jeux
12
Buts
1
Passes décisives
4