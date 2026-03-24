Hansi Flick est un grand admirateur de ce joueur : le maintien de la star du FC Barcelone dépendrait apparemment de deux conditions

Selon un article du journal espagnol Sport, l'ancien sélectionneur national aurait déjà donné son feu vert pour un nouveau contrat avec Cancelo. Il y aurait toutefois deux conditions : d'une part, le joueur de 31 ans devrait obtenir le feu vert de son club actuel, Al-Hilal, ce qui ne devrait pas poser de problème, car le club saoudien ne compterait de toute façon plus sur lui, selon les informations. D'autre part, Cancelo devrait accepter une baisse de salaire significative. Le FC Barcelone, en difficulté financière, ne peut tout simplement pas assumer son salaire annuel supposé de 12 millions d'euros.

Le contrat de Cancelo avec Al-Hilal court jusqu'en 2027.