Les commentaires de l’entraîneur sont intervenus dans la foulée d’une productive victoire 5-2 contre l’équipe suisse de Bâle au St. Jakob's Park. Une rencontre qui a vu plusieurs cadres faire leur retour, dont la sensation espagnole Lamine Yamal, buteur sur penalty pour sa première apparition depuis sa victoire en Coupe du monde. Flick s’est montré globalement satisfait de la prestation, surtout en comparaison avec les précédentes sorties de pré-saison, même s’il n’a pas tardé à identifier les domaines qui nécessitent encore des ajustements.

« C’était un bon test pour nous ; Bâle a bien joué, a expliqué Flick. Ce n’était pas facile de jouer contre eux. Peut-être qu’en première période, nous n’avons pas joué aussi vite que nous l’aurions voulu, que ce soit en termes de positionnement ou sans le ballon. C’est là-dessus que nous devons progresser. Nous avons du potentiel, et je suis satisfait de ce test. »

Malgré ces axes d’amélioration relevés sur le terrain, l’entraîneur a souligné que l’implication quotidienne du groupe en coulisses lui donnait de nombreuses raisons d’être optimiste.

« Le plus important, c’est notre façon de nous entraîner, la qualité et l’intensité, et c’est très bien, a ajouté Flick. Je peux voir le niveau de l’équipe et c’est ce qui compte le plus. Nous allons analyser ce match ainsi que les séances d’entraînement. Et nous avons un match cette semaine, donc nous verrons. »