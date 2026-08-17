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Hansi Flick envoie un message clair à la direction du FC Barcelone alors que le géant catalan conclut un accord stupéfiant pour Rodri
Flick réclame davantage de renforts malgré la percée de Rodri
L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a laissé entendre que le club était loin d’en avoir fini avec son mercato estival, alors même que des informations confirment une avancée majeure sur le marché. Le géant catalan aurait conclu un accord de 65 millions de livres sterling pour recruter Rodri en provenance de Manchester City.
Malgré cet investissement important dans l’entrejeu, Flick reste catégorique : l’effectif a encore besoin d’être remanié avant la date limite du mercato. S’exprimant auprès des canaux médiatiques internes du club, l’ancien entraîneur du Bayern Munich a affiché sans détour son désir de voir arriver de nouveaux visages. « Je pense que nous avons besoin de quelques joueurs supplémentaires », a déclaré Flick sans détour.
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Le succès dans une ambiance amicale alimente l’évolution tactique de Flick
Les commentaires de l’entraîneur sont intervenus dans la foulée d’une productive victoire 5-2 contre l’équipe suisse de Bâle au St. Jakob's Park. Une rencontre qui a vu plusieurs cadres faire leur retour, dont la sensation espagnole Lamine Yamal, buteur sur penalty pour sa première apparition depuis sa victoire en Coupe du monde. Flick s’est montré globalement satisfait de la prestation, surtout en comparaison avec les précédentes sorties de pré-saison, même s’il n’a pas tardé à identifier les domaines qui nécessitent encore des ajustements.
« C’était un bon test pour nous ; Bâle a bien joué, a expliqué Flick. Ce n’était pas facile de jouer contre eux. Peut-être qu’en première période, nous n’avons pas joué aussi vite que nous l’aurions voulu, que ce soit en termes de positionnement ou sans le ballon. C’est là-dessus que nous devons progresser. Nous avons du potentiel, et je suis satisfait de ce test. »
Malgré ces axes d’amélioration relevés sur le terrain, l’entraîneur a souligné que l’implication quotidienne du groupe en coulisses lui donnait de nombreuses raisons d’être optimiste.
« Le plus important, c’est notre façon de nous entraîner, la qualité et l’intensité, et c’est très bien, a ajouté Flick. Je peux voir le niveau de l’équipe et c’est ce qui compte le plus. Nous allons analyser ce match ainsi que les séances d’entraînement. Et nous avons un match cette semaine, donc nous verrons. »
Gestion de l'effectif avant le match d'ouverture de la Liga
Alors que la saison nationale approche à grands pas, Flick gère avec précaution la charge de travail de ses stars de retour. L'entraîneur a expliqué que les niveaux de forme physique avaient largement dicté sa stratégie de rotation lors du match amical contre Bâle. Il a poursuivi : « Certains joueurs sont arrivés il y a cinq jours et nous devons préparer le match contre Elche ; nous devons réfléchir à qui peut débuter, qui peut jouer les 90 minutes, et nous ne pouvons effectuer que cinq remplacements. Tout cela influence la manière dont nous voulons gérer ce match. »
Le match a servi de plateforme aux nouvelles recrues pour montrer leur potentiel. Karim Adeyemi a ouvert le score après avoir été trouvé par Raphinha, tandis que la recrue adolescente Jesse Bisiwu a volé la vedette avec un doublé en fin de match après son entrée en jeu. Flick reste optimiste quant à la trajectoire du groupe, mais continue de souligner que la profondeur actuelle de l'effectif pourrait ne pas être suffisante pour une campagne éprouvante sur plusieurs tableaux, d'où son insistance sur de nouveaux renforts pour soutenir l'arrivée de Rodri.
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Prendre de l’élan avant le trophée Joan Gamper
Barcelone entre désormais dans la dernière phase de sa préparation de pré-saison, qui culminera avec le prestigieux Trophée Joan Gamper face au géant égyptien Al-Ahly. Ce sera la dernière occasion pour Flick d’expérimenter ses dispositifs tactiques avant le début de la compétition contre Elche le 23 août.
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