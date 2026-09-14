S'exprimant face aux médias après le match, le technicien allemand a fait part de sa satisfaction quant à la discipline tactique de Gordon et à son adaptation globale sur le terrain. Défendant la contribution de la recrue estivale, l'entraîneur a déclaré : « Je pense qu'Anthony nous apporte beaucoup, surtout quand il reçoit le ballon. Il est toujours capable de le contrôler puis de le transmettre à l'un de nos joueurs, et donc de conserver la possession. »

Il a ajouté : « Bien sûr, en tant qu'attaquant, quand on a des occasions, on veut marquer. J'espère qu'il marquera très bientôt, parce que cela l'aidera aussi à s'intégrer complètement. Mais je suis content de lui, et j'apprécie vraiment ce qu'il nous apporte. »