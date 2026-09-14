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Hansi Flick envoie un message clair à Anthony Gordon alors que la star de l’Angleterre attend toujours son premier but avec Barcelone après son transfert de Newcastle
Gordon attend toujours son premier but
L’ailier anglais, qui est arrivé dans le cadre d’un transfert onéreux en provenance de Newcastle United, n’a pas cadré la moindre frappe lors de la victoire 4-2 de Barcelone contre Levante à l’Estadio Ciudad de Valencia dimanche. Malgré son attente d’un premier but sous les couleurs blaugrana, l’attaquant a déjà délivré quatre passes décisives et créé 10 occasions en Liga cette saison. Cette contribution créative a aidé le champion en titre à conserver un début de campagne parfait avec 15 points pris en cinq matches.
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Flick soutient la recrue phare
S'exprimant face aux médias après le match, le technicien allemand a fait part de sa satisfaction quant à la discipline tactique de Gordon et à son adaptation globale sur le terrain. Défendant la contribution de la recrue estivale, l'entraîneur a déclaré : « Je pense qu'Anthony nous apporte beaucoup, surtout quand il reçoit le ballon. Il est toujours capable de le contrôler puis de le transmettre à l'un de nos joueurs, et donc de conserver la possession. »
Il a ajouté : « Bien sûr, en tant qu'attaquant, quand on a des occasions, on veut marquer. J'espère qu'il marquera très bientôt, parce que cela l'aidera aussi à s'intégrer complètement. Mais je suis content de lui, et j'apprécie vraiment ce qu'il nous apporte. »
Le Barça égale un départ historique
La victoire à Valence a été marquée par un doublé de Lamine Yamal, ainsi que par des buts de Xavi Espart et Karim Adeyemi, permettant au club d’égaler son meilleur début de saison en championnat avec un score cumulé de 21-4. Interrogé sur cette série remarquable et sur ses trois points d’avance sur le Real Madrid en tête du classement, Flick a déclaré : « Je suis fier. Je suis fier de mon équipe, et je suis fier du club. Mais ce n’est que le début. Je ne regarde pas trop les chiffres, parce qu’ils appartiennent aussi au passé. »
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Un calendrier national éprouvant se profile
Le géant catalan poursuit la défense de son titre en recevant le Racing Santander au Camp Nou lors de la sixième journée de Liga. Les hommes de Flick se mesureront ensuite à un déplacement périlleux à Séville le samedi 19 septembre, avant que la campagne nationale ne marque une pause en raison de la trêve internationale. Cette série de matches relevés offre à Gordon une excellente occasion de marquer et de consolider l’avance du FC Barcelone au classement.
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