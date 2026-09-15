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Hansi Flick défend la campagne du Ballon d’Or de Barcelone pour Lamine Yamal avant le choc contre le Racing Santander
Soutenir le jeune talent vers la gloire mondiale
L’entraîneur de Barcelone, Hansi Flick, a fermement défendu la campagne du club visant à faire remporter le prestigieux Ballon d’Or à Lamine Yamal. Lors de sa conférence de presse d’avant-match avant la rencontre de Liga contre le Racing Santander, Flick a évoqué les récentes déclarations franches du jeune attaquant sur le fait qu’il mérite cette distinction.
« Et pourquoi ne pas faire campagne pour Lamine ? C’est notre joueur, et je soutiens les joueurs qui ont confiance en eux. Je pense que c’est une bonne idée. Je soutiens nos joueurs », a déclaré Flick.
- AFP
Élogieux envers la confiance et la forme du moment
Flick a mis en avant les qualités exceptionnelles de Lamine Yamal, soulignant que sa confiance en lui sur le terrain se traduit directement par des actions décisives et une efficacité constante devant le but. L'entraîneur a admis qu'il aurait préféré que le jeune joueur évite une partie de la tempête médiatique, mais il apprécie avant tout la sincérité rafraîchissante du joueur.
« C'est un jeune joueur, il est sincère et il a confiance en lui. Et j'aime ça. Il a confiance en son jeu. Nous voulons qu'il continue ainsi ; c'est comme ça qu'il gagne ses un-contre-un et ses un-contre-deux. C'est ce que la confiance lui apporte. S'il pense qu'il le mérite, alors moi aussi », a expliqué Flick.
Une bonne nouvelle à l’approche de la finale de la Ligue des champions 2029
Au-delà des distinctions individuelles, Flick a exprimé sa satisfaction après la désignation du Camp Nou comme stade hôte de la finale de la Ligue des champions 2029. S'il s'est réjoui de cette étape importante pour le club, l'entraîneur allemand est resté évasif sur le fait de savoir s'il sera toujours sur le banc lorsque ce grand rendez-vous arrivera en Catalogne.
« Notre rêve, c'est d'abord de la gagner. C'est une excellente nouvelle d'accueillir la finale. Ce sera incroyable. Je serai ici à 100 %, je ne sais pas si ce sera comme entraîneur. On verra. On ne sait jamais. J'en profite, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver », a-t-il déclaré.
- ABACAPRESS
Concentré sur le test face au Racing Santander
Alors que le bruit extérieur autour des récompenses et des futurs lieux d’accueil continue d’enfler, la priorité immédiate de Flick reste clairement la compétition nationale et la gestion de la lourde charge de travail de son effectif. L’entraîneur du Barça a mis ses joueurs en garde contre tout excès de confiance avant leur match de la sixième journée face à un Racing Santander plein d’allant.
« Nous ne sommes pas là pour battre des records ou quoi que ce soit de ce genre, ce que nous voulons, c’est gagner des matches. Nous sommes concentrés sur la victoire demain... nous jouons contre un grand adversaire, qui joue avec courage, attaque en profondeur, dans les espaces... nous devons rester concentrés et montrer que nous sommes la meilleure équipe du match », a conclu Flick.
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