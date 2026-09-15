Hansi Flick défend la campagne du Ballon d’Or de Barcelone pour Lamine Yamal avant le choc contre le Racing Santander

L’entraîneur de Barcelone, Hansi Flick, a fermement défendu la campagne du club visant à faire remporter le prestigieux Ballon d’Or à Lamine Yamal. Lors de sa conférence de presse d’avant-match avant la rencontre de Liga contre le Racing Santander, Flick a évoqué les récentes déclarations franches du jeune attaquant sur le fait qu’il mérite cette distinction.

« Et pourquoi ne pas faire campagne pour Lamine ? C’est notre joueur, et je soutiens les joueurs qui ont confiance en eux. Je pense que c’est une bonne idée. Je soutiens nos joueurs », a déclaré Flick.