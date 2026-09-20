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Hansi Flick couvre Raphinha d’éloges alors que le Brésilien célèbre une prolongation de contrat historique lors de la victoire de Barcelone contre Séville
Flick salue l’impact du nouveau leader du Barça
Flick a exprimé son immense satisfaction après une victoire cruciale à l’extérieur au Sanchez Pizjuan, un résultat qui consolide leur position en tête de la Liga. Si la première période s’est révélée éprouvante pour le géant catalan, les ajustements tactiques de Flick à la pause ont ouvert la voie à une prestation dominante en seconde période.
Au cœur de ce renversement, l’inarrêtable Raphinha a poursuivi son début de campagne extraordinaire en inscrivant un triplé clinique. Flick n’a pas tari d’éloges sur le Brésilien, qui s’est parfaitement adapté à un nouveau rôle de faux numéro neuf cette saison. « Son niveau est extrêmement élevé. Nous connaissons sa qualité et je suis très heureux. Il est excellent pour marquer des buts, mais aussi sans le ballon », a salué Flick à propos de Raphinha.
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Le repositionnement en avant-centre libère Raphinha
Flick a aligné Raphinha comme avant-centre lors de ce match, après l’avoir auparavant utilisé plus souvent comme faux numéro 9. Cette décision s’est révélée être un coup de maître du staff, un ajustement tactique qui a permis au joueur de s’épanouir dans des zones plus dangereuses. Flick a révélé que cette transition était un choix collectif de son staff technique afin de maximiser le rendement offensif de l’équipe.
« C’était une décision prise par le staff. Nous avons évalué qui pouvait jouer à ce poste et nous en avons parlé avec les joueurs », a-t-il expliqué. Il semble que le joueur s’épanouisse lui-même avec cette responsabilité supplémentaire, puisque l’entraîneur a ajouté : « Après ces matches, il est très heureux de jouer comme numéro 9. »
Le capitaine parfait pour le Barça
L’admiration de l’entraîneur pour Raphinha allait au-delà du terrain, alors qu’il s’est réjoui de la récente nouvelle selon laquelle le Brésilien a engagé son avenir à long terme avec le club en signant une prolongation de contrat jusqu’en 2030. Le directeur sportif Deco a finalisé l’accord ce week-end, sécurisant un atout vital devenu l’un des chouchous des supporters au Camp Nou. Flick estime que cette prolongation est une déclaration d’intention pour les futurs projets du club.
« Pour le club, c’est la meilleure décision. Vu à quel point il est lié aux supporters et à l’équipe. C’est le capitaine parfait pour cette équipe et pour ce club. Il a été incroyable cette saison », a déclaré Flick.
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Des jalons historiques et un engagement à long terme
L’ancien de Leeds United a célébré sa prolongation de contrat en inscrivant son nom dans les livres des records. Avec déjà 12 buts en championnat cette saison, Raphinha a dépassé les cadences de Lionel Messi en début de saison. En fait, au XXIe siècle, seul Cristiano Ronaldo a fait mieux en termes de buts lors des sept premières journées d’une saison de Liga, avec 13 réalisations lors de l’exercice 2014-2015.
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