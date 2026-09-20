Hansi Flick couvre Raphinha d’éloges alors que le Brésilien célèbre une prolongation de contrat historique lors de la victoire de Barcelone contre Séville

Flick a exprimé son immense satisfaction après une victoire cruciale à l’extérieur au Sanchez Pizjuan, un résultat qui consolide leur position en tête de la Liga. Si la première période s’est révélée éprouvante pour le géant catalan, les ajustements tactiques de Flick à la pause ont ouvert la voie à une prestation dominante en seconde période.

Au cœur de ce renversement, l’inarrêtable Raphinha a poursuivi son début de campagne extraordinaire en inscrivant un triplé clinique. Flick n’a pas tari d’éloges sur le Brésilien, qui s’est parfaitement adapté à un nouveau rôle de faux numéro neuf cette saison. « Son niveau est extrêmement élevé. Nous connaissons sa qualité et je suis très heureux. Il est excellent pour marquer des buts, mais aussi sans le ballon », a salué Flick à propos de Raphinha.