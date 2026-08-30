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Hansi Flick couvre de louanges Lamine Yamal alors que le prodige du Barça retrouve le sourire avant le choc face au Rayo Vallecano
Le long chemin du retour après une blessure et les obligations internationales
Flick a tenu à rassurer les supporters du FC Barcelone concernant la forme et la condition physique de Yamal, en insistant sur le fait que le joueur de 19 ans est sur le point de retrouver son tout meilleur niveau. Le jeune ailier a fait l'objet d'un examen minutieux après un début de saison difficile, intervenu dans la foulée d'une importante blessure aux ischio-jambiers subie en avril. Malgré une prestation discrète lors du match d'ouverture contre Elche, Yamal a montré des éclairs de son talent incontestable lors de la récente victoire face à l'Athletic Bilbao, et son entraîneur estime désormais que sa trajectoire est clairement orientée à la hausse alors que le Barça prépare son déplacement sur le terrain du Rayo Vallecano.
S'exprimant devant les médias avant le choc de Liga de lundi contre le Rayo Vallecano, le technicien allemand n'a pas tardé à écarter toute inquiétude à long terme concernant la trajectoire du jeune joueur. « Je sais que tout le monde s'inquiète de savoir comment va Lamine, comment il se porte. Et bien sûr, regardez sa situation, il a joué une Coupe du monde après une grosse blessure, a déclaré Flick aux journalistes. Maintenant, il revient après trois semaines de vacances... et le premier match n'a peut-être pas été son meilleur. Mais je l'ai dit, j'étais très heureux qu'il débute le match et qu'il travaille pour l'équipe. »
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Retrouver la forme grâce à des minutes en compétition
Une étape cruciale du processus de rééducation de Yamal a été sa réintégration progressive dans le onze de départ, Flick insistant sur l'importance pour l'ailier d'enchaîner des matches complets. L'entraîneur allemand a été particulièrement encouragé par le rendement physique du jeune joueur face à l'Athletic, où il est parvenu à rester sur le terrain pendant toute la rencontre.
« Il a joué 90 minutes contre Bilbao. Et pour lui, en ce moment, c'est aussi bien d'avoir 90 minutes dans les jambes, a poursuivi Flick. Nous l'avons vu, dans certaines situations, vraiment à ce très haut niveau. Et aujourd'hui, on ne pouvait pas le voir à l'entraînement, mais moi je l'ai vu et c'était excellent. Tout le monde aime Lamine et il est sur la bonne voie. Et nous devons le soutenir, et c'est ce que nous faisons. »
Le coup de boost psychologique pour le joyau de la couronne de Barcelone
Au-delà des aspects physiques de son jeu, Flick a également commenté l’état mental de son élève vedette. Après le match d’ouverture de la saison à Elche, Yamal est apparu visiblement frustré, ce qui a alimenté les spéculations sur son moral. Cependant, l’ambiance autour du centre d’entraînement a considérablement changé ces derniers jours. Flick s’est empressé de souligner que le joueur de 19 ans semblait bien plus heureux à l’entraînement, un facteur essentiel pour un joueur qui s’épanouit grâce à la confiance et à la liberté créative.
« Bien sûr, c’est toujours bien quand les joueurs sourient, mais ce n’est pas pareil tous les jours. Moi non plus, je ne souris pas tous les jours, c’est comme ça », a ajouté Flick.
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La profondeur d’effectif et la situation des attaquants
Si l'attention reste focalisée sur Yamal, Flick a également évoqué la dynamique plus globale du groupe, en particulier dans le secteur offensif. Barcelone a commencé la saison avec Raphinha dans un rôle de numéro neuf de fortune, une nécessité due à l'incapacité du club à boucler la signature de Julian Alvarez en provenance de l'Atletico Madrid. Malgré cet échec sur sa cible prioritaire au poste d'avant-centre, Flick assure être satisfait des options à sa disposition et du travail effectué en coulisses par le directeur sportif du club pour que l'équipe reste compétitive sur tous les tableaux alors que le mercato touche à sa fin.
« Bien sûr que je suis heureux de mon équipe, Deco travaille là-dessus pour renforcer l'équipe. Nous n'avons pas de pression », a déclaré Flick.
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