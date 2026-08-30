Flick a tenu à rassurer les supporters du FC Barcelone concernant la forme et la condition physique de Yamal, en insistant sur le fait que le joueur de 19 ans est sur le point de retrouver son tout meilleur niveau. Le jeune ailier a fait l'objet d'un examen minutieux après un début de saison difficile, intervenu dans la foulée d'une importante blessure aux ischio-jambiers subie en avril. Malgré une prestation discrète lors du match d'ouverture contre Elche, Yamal a montré des éclairs de son talent incontestable lors de la récente victoire face à l'Athletic Bilbao, et son entraîneur estime désormais que sa trajectoire est clairement orientée à la hausse alors que le Barça prépare son déplacement sur le terrain du Rayo Vallecano.

S'exprimant devant les médias avant le choc de Liga de lundi contre le Rayo Vallecano, le technicien allemand n'a pas tardé à écarter toute inquiétude à long terme concernant la trajectoire du jeune joueur. « Je sais que tout le monde s'inquiète de savoir comment va Lamine, comment il se porte. Et bien sûr, regardez sa situation, il a joué une Coupe du monde après une grosse blessure, a déclaré Flick aux journalistes. Maintenant, il revient après trois semaines de vacances... et le premier match n'a peut-être pas été son meilleur. Mais je l'ai dit, j'étais très heureux qu'il débute le match et qu'il travaille pour l'équipe. »