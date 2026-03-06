Hansi Flick avertit Lamine Yamal qu'il doit « gérer » son temps de jeu, alors que l'entraîneur du FC Barcelone craint une aggravation de la crise des blessures à l'approche des phases décisives de la Liga et de la Ligue des champions

Yamal a disputé 35 matches toutes compétitions confondues avec Barcelone cette saison, ne manquant que six rencontres pour cause de blessure et de suspension. Il n'a débuté que deux fois sur le banc : en demi-finale de la Supercopa de España et contre la Real Sociedad lors de son premier match en Liga après son retour de blessure en septembre. Les appels à mieux gérer son temps de jeu se multiplient en raison de son âge, mais Flick estime que le joueur doit assumer une partie de la responsabilité de sa charge de travail.

Lors d'une conférence de presse avant le match crucial, l'entraîneur allemand a déclaré, interrogé sur Yamal : « Gérer les joueurs et leur temps de jeu n'est pas facile. Je parle à tous les joueurs ; ils savent s'ils vont jouer ou non. J'ai mon plan, mais je confie également cette responsabilité aux joueurs, car ils doivent apprendre à se gérer eux-mêmes pour jouer pendant les deux prochaines semaines. Nous avons besoin de tout le monde jusqu'à la fin de la saison. Parfois, nous décidons ensemble, parfois je décide seul. C'est ainsi que je souhaite gérer mon équipe. »