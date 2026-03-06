Getty Images
Hansi Flick avertit Lamine Yamal qu'il doit « gérer » son temps de jeu, alors que l'entraîneur du FC Barcelone craint une aggravation de la crise des blessures à l'approche des phases décisives de la Liga et de la Ligue des champions
La crise catalane s'aggrave
Avant un déplacement difficile à San Mames pour affronter l'Athletic Club, les Blaugrana font face à une situation physique précaire, la charge de travail importante du jeune prodige Yamal devenant une préoccupation centrale. L'usure physique de l'équipe a propulsé le jeune ailier sous les feux de la rampe, et le club cherche désespérément à le protéger du surmenage dans un calendrier national éprouvant. La profondeur globale de l'effectif a été sévèrement compromise, obligeant le staff technique à chercher des solutions tactiques viables. Si le retour imminent de l'attaquant vétéran Robert Lewandowski offre un coup de pouce offensif opportun, la situation générale reste très préoccupante pour une équipe qui lutte pour conserver son maigre avantage sur le Real Madrid.
Partager la charge physique
Yamal a disputé 35 matches toutes compétitions confondues avec Barcelone cette saison, ne manquant que six rencontres pour cause de blessure et de suspension. Il n'a débuté que deux fois sur le banc : en demi-finale de la Supercopa de España et contre la Real Sociedad lors de son premier match en Liga après son retour de blessure en septembre. Les appels à mieux gérer son temps de jeu se multiplient en raison de son âge, mais Flick estime que le joueur doit assumer une partie de la responsabilité de sa charge de travail.
Lors d'une conférence de presse avant le match crucial, l'entraîneur allemand a déclaré, interrogé sur Yamal : « Gérer les joueurs et leur temps de jeu n'est pas facile. Je parle à tous les joueurs ; ils savent s'ils vont jouer ou non. J'ai mon plan, mais je confie également cette responsabilité aux joueurs, car ils doivent apprendre à se gérer eux-mêmes pour jouer pendant les deux prochaines semaines. Nous avons besoin de tout le monde jusqu'à la fin de la saison. Parfois, nous décidons ensemble, parfois je décide seul. C'est ainsi que je souhaite gérer mon équipe. »
La responsabilité plutôt que les excuses
Plutôt que d'attribuer la récente série de contretemps physiques frustrants au service médical du club, l'entraîneur principal a pris en charge la pression de manière louable tout en appelant les diplômés de l'académie La Masia à prendre le relais sans heurts. Le club catalan a vu Jules Koundé sortir prématurément sur blessure contre l'Atlético Madrid, avant de voir son remplaçant, Alejandro Balde, être également contraint de quitter le terrain plus tard dans le match. Ces deux joueurs rejoignent Gavi, Frenkie de Jong et Andreas Christensen sur la liste des blessés.
« Ce sont des choses qui arrivent. Je ne suis pas content », a-t-il déclaré. « Je l'ai déjà dit après le match. Nous devons discuter de ce que nous pouvons améliorer. C'est toujours ma responsabilité, et c'est ce que je veux voir. Ce n'est pas la responsabilité du personnel médical ou des kinés, c'est ma responsabilité. Cela m'inquiète. Je veux parler aux médecins, aux kinés, au staff technique, voir ce que nous pouvons améliorer. Il s'agit de gérer l'équipe. Ce n'est pas agréable, surtout à un moment crucial comme celui-ci. Nous sommes optimistes. Cela donne à d'autres joueurs l'occasion de montrer leur talent. »
Le défi de San Mamés
Barcelone doit désormais survivre à l'atmosphère basque réputée intimidante ce week-end, alors qu'il affronte un Athletic Club connu pour sa résistance. Ce match difficile représente un obstacle de taille dans sa quête de suprématie nationale, d'autant plus que les récentes rencontres éprouvantes ont laissé des traces physiques importantes. Le Barça compte quatre points d'avance sur le Real Madrid avant les matchs du week-end.
