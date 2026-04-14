L'Atlético n'aura donc pas à tondre à nouveau la pelouse juste avant le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, mardi soir. L'entraîneur du Barça, Hansi Flick, avait remarqué avec déplaisir la longueur de la pelouse au Metropolitano lors de l'entraînement final de lundi. Le technicien allemand se serait d'ailleurs plaint précisément de ce point auprès d'un délégué de l'UEFA présent sur place.

Si le club catalan n’a pas déposé de réclamation officielle auprès de l’UEFA, il a néanmoins exprimé ses réserves lors de la réunion obligatoire entre les deux formations. L’instance européenne aurait alors renvoyé au protocole et assuré que la pelouse serait tondue si nécessaire.