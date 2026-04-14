Selon les médias espagnols, l’UEFA a bien pris en compte les réserves du Barça et a vérifié la longueur de la pelouse du Metropolitano. Celle-ci respecterait néanmoins les directives de l’instance dirigeante du football européen.
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Hansi Flick aurait exprimé son mécontentement à ce sujet. La pelouse du Metropolitano suscite déjà des polémiques avant le match retour de Barcelone face à l’Atlético Madrid
L'Atlético n'aura donc pas à tondre à nouveau la pelouse juste avant le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, mardi soir. L'entraîneur du Barça, Hansi Flick, avait remarqué avec déplaisir la longueur de la pelouse au Metropolitano lors de l'entraînement final de lundi. Le technicien allemand se serait d'ailleurs plaint précisément de ce point auprès d'un délégué de l'UEFA présent sur place.
Si le club catalan n’a pas déposé de réclamation officielle auprès de l’UEFA, il a néanmoins exprimé ses réserves lors de la réunion obligatoire entre les deux formations. L’instance européenne aurait alors renvoyé au protocole et assuré que la pelouse serait tondue si nécessaire.
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La réclamation du FC Barcelone n’a pas abouti : la pelouse de l’Atlético Madrid est conforme aux directives.
Avec une hauteur de gazon de 2,6 centimètres, la pelouse devrait être conforme aux statuts de l’UEFA, qui autorisent jusqu’à trois centimètres. L’Atlético n’aura donc pas à prendre de mesures supplémentaires avant le coup d’envoi prévu à 21 heures.
Pour le Barça, la qualité de la pelouse est cruciale : les Blaugrana comptent s’appuyer sur leur supériorité technique face à l’Atlético. Plus le gazon est court – au Camp Nou, il est habituellement taillé à 2,3 centimètres – mieux Lamine Yamal et ses coéquipiers peuvent faire circuler le ballon.
En début d’année, deux cadres de l’Atlético, Koke et Antoine Griezmann, s’étaient plaint de la pelouse de leur propre stade. Des problèmes liés au froid hivernal que les Colchoneros assurent désormais résolus.
Barcelone vise toujours la victoire face à l’Atlético : « Nous n’avons pas besoin d’un miracle »
Battu 2-0 à l’aller par l’Atlético la semaine passée, le FC Barcelone vise un retournement de situation retentissant. « Nous avons de nombreux joueurs capables de changer la donne, et c’est pourquoi j’ai pleinement confiance en notre équipe », a déclaré lundi l’attaquant Lamine Yamal. Hansi Flick a pour sa part insisté : « Nous n’avons pas besoin d’un miracle, juste d’un bon match. Nous avons les joueurs capables de faire basculer la rencontre. Il faudra bien sûr lutter, mais nous devons surtout nous concentrer sur ce qui fera la différence. »
Au match aller, le Barça avait évolué en infériorité numérique pendant près d’une mi-temps, le défenseur central Pau Cubarsi ayant reçu un carton rouge juste avant la pause. Les buts de l’Atlético avaient été inscrits par Julián Álvarez et Alexander Sörloth.
En Coupe du Roi, le club catalan avait déjà nourri l’espoir d’un renversement de situation face à l’Atlético, en vain. En demi-finale de la Coupe du Roi, le leader de la Liga s’était incliné 0-4 à Madrid mi-février, avant de l’emporter 3-0 au retour début mars sans toutefois réussir à inverser la tendance.
Ligue des champions : retransmission des matchs retour des quarts de finale.
Date
Match
Diffusion
Mardi 14 avril, 21 h
FC Liverpool vs PSG
Diffuseur : Amazon Prime
Mardi 14 avril à 21 h
Atlético Madrid - FC Barcelone
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Mercredi 15 avril à 21 h
FC Bayern – Real Madrid
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Mercredi 15 avril à 21 h
FC Arsenal - Sporting Lisbonne
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