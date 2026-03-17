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Hansi Flick affirme que Barcelone sera son « dernier poste » dans le monde du football après les informations communiquées par Joan Laporta concernant son contrat
Flick s'engage pour l'avenir de la Catalogne
Bien qu'il soit actuellement sous contrat jusqu'en 2027, l'ancien entraîneur du Bayern Munich a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention d'entraîner ailleurs une fois que son passage au Camp Nou prendrait fin.
« Je pense qu’il est clair que j’aime travailler ici, mais j’accorde aussi beaucoup d’importance à mon indépendance. J’ai une famille formidable et je bénéficie d’un grand soutien. C’est le football, et j’essaie de donner le meilleur de moi-même à l’équipe… mais nous verrons bien. Il reste du temps. Je ne pense pas aller ailleurs. Ce sera mon dernier poste et cela me rend heureux », a déclaré Flick aux journalistes lors de sa conférence de presse mardi.
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Laporta confirme un renouvellement imminent
Plus tôt dans la journée de mardi, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, tout juste réélu, avait déjà suscité l'enthousiasme des supporters en laissant entendre qu'un nouvel accord avec l'entraîneur était pratiquement conclu. Laporta a déclaré que le club allait bientôt annoncer un accord avec Flick visant à prolonger son contrat jusqu'en 2028, une décision qui apporterait une stabilité indispensable au projet sportif catalan.
Malgré l'optimisme affiché par le président, Flick s'est montré plus prudent dans sa réponse, soulignant que les négociations devaient passer au second plan par rapport aux objectifs immédiats du club sur le terrain. « Je pense que ce n'est pas le moment de parler de mon renouvellement », a ajouté Flick. « Il y a un match important pour le club et pour notre avenir. Je suis très heureux ici, mais je dois en discuteravec ma famille. Nous aurons le temps de parler de tout cela. »
L'attention reste focalisée sur le match contre Newcastle
Ces discussions interviennent à un moment crucial pour le Barça, qui affrontera Newcastle lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après un match nul 1-1 à St James' Park, la pression pèse sur Flick pour qu'il mène son équipe en quarts de finale. L'entraîneur est déterminé à faire en sorte que les discussions sur son avenir professionnel ne constituent pas une distraction pour son équipe, soulignant la priorité immédiate : « Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour parler de la prolongation de mon contrat. Il y a un match important pour le club et pour notre avenir. »
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Un lien fort avec les Blaugrana
Depuis son arrivée en Espagne, Flick a tissé des liens étroits tant avec les supporters qu'avec les dirigeants du FC Barcelone. Ses relations avec Laporta sont jugées excellentes, après avoir permis au club de remporter la Liga, la Copa del Rey et la Supercoupe dès sa première saison. Avec désormais quatre points d'avance en tête du championnat espagnol et en lice pour la Ligue des champions, l'entraîneur semble déterminé à conclure en beauté sa deuxième saison à la tête de l'équipe.
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