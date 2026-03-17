Hansi Flick affirme que Barcelone sera son « dernier poste » dans le monde du football après les informations communiquées par Joan Laporta concernant son contrat

Bien qu'il soit actuellement sous contrat jusqu'en 2027, l'ancien entraîneur du Bayern Munich a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention d'entraîner ailleurs une fois que son passage au Camp Nou prendrait fin.

« Je pense qu’il est clair que j’aime travailler ici, mais j’accorde aussi beaucoup d’importance à mon indépendance. J’ai une famille formidable et je bénéficie d’un grand soutien. C’est le football, et j’essaie de donner le meilleur de moi-même à l’équipe… mais nous verrons bien. Il reste du temps. Je ne pense pas aller ailleurs. Ce sera mon dernier poste et cela me rend heureux », a déclaré Flick aux journalistes lors de sa conférence de presse mardi.