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Hansi Flick adresse un avertissement clair à Marcus Rashford avant le match de Ligue des champions opposant Barcelone à l'Atlético de Madrid
Flick réclame plus de combativité en défense
L'entraîneur des Blaugrana a clairement indiqué que le talent individuel ne suffirait pas à lui seul pour décrocher une place en demi-finale de la Ligue des champions. À la veille du match aller contre l'Atlético, le technicien allemand a souligné la nécessité pour Rashford de revenir en défense et d'apporter son soutien à l'équipe lors des transitions.
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Le rythme de travail n'est pas négociable
Flick a souligné que, même si l'intégration de Rashford s'est avérée positive, la menace spécifique que représentent les ailiers de l'Atlético exige un engagement défensif total de la part de ses attaquants. Tout manquement à cet effort collectif pourrait laisser la défense du Barça exposée.
« Il ne s'agit pas seulement de presser sur le ballon ; au final, il faut aussi défendre », a averti Flick lorsqu'il a été interrogé sur Rashford lors de sa conférence de presse d'avant-match. « Mais il fait du bon travail et s'est bien adapté. Nous allons affronter l'Atlético, et ils sont très forts sur les ailes. »
Il a ajouté : « Nous avons notre style et nous savons comment nous voulons jouer. Quand nous ne pressons pas, c’est plus facile pour l’adversaire de trouver des espaces. Nous l’avons vu sur le premier but ; nous n’avons pas mis de pression sur le ballon. Maintenant, nous parlons de la Ligue des champions, c’est une compétition fantastique à laquelle tout le monde veut participer. »
Le tournant pour le Barça
L'entraîneur de 61 ans est également revenu sur l'évolution récente de son équipe, soulignant que la défaite 2-1 en Liga contre Gérone, mi-février, avait marqué un tournant, et a insisté sur le fait que ses jeunes joueurs en avaient tiré de nombreuses leçons.
« Après le match contre Gérone, nous avons joué à un meilleur niveau », a-t-il expliqué. « Notre équipe est très jeune. Les deux défenseurs centraux, [Pau] Cubarsí et Gerard [Martin], font un travail fantastique, mais il est normal que, dans certaines situations, ils ne prennent pas la bonne décision. Ils sont jeunes, et s'adapter à ce niveau est difficile. »
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Et maintenant ?
Après le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético, le Barça se concentrera sur le derby catalan contre l'Espanyol en Liga. Les Blaugrana occupent actuellement la tête du classement avec 76 points en 30 matches, soit sept points d'avance sur le Real Madrid, deuxième. Rashford espère jouer un rôle clé dans ces deux rencontres, alors qu'il tente de décrocher un transfert définitif de Manchester United au Barça.