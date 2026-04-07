Hansi Flick adresse un avertissement clair à Marcus Rashford avant le match de Ligue des champions opposant Barcelone à l'Atlético de Madrid

Flick a souligné que, même si l'intégration de Rashford s'est avérée positive, la menace spécifique que représentent les ailiers de l'Atlético exige un engagement défensif total de la part de ses attaquants. Tout manquement à cet effort collectif pourrait laisser la défense du Barça exposée.

« Il ne s'agit pas seulement de presser sur le ballon ; au final, il faut aussi défendre », a averti Flick lorsqu'il a été interrogé sur Rashford lors de sa conférence de presse d'avant-match. « Mais il fait du bon travail et s'est bien adapté. Nous allons affronter l'Atlético, et ils sont très forts sur les ailes. »

Il a ajouté : « Nous avons notre style et nous savons comment nous voulons jouer. Quand nous ne pressons pas, c’est plus facile pour l’adversaire de trouver des espaces. Nous l’avons vu sur le premier but ; nous n’avons pas mis de pression sur le ballon. Maintenant, nous parlons de la Ligue des champions, c’est une compétition fantastique à laquelle tout le monde veut participer. »