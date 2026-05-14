L’entraîneur du FC Barcelone a reconnu sa déception après le match, tout en soulignant les aspects positifs de la rotation de son effectif dans un calendrier très chargé. Flick a déclaré : « Je suis déçu du résultat, mais nous devons l’accepter car nous avons affronté une équipe qui se bat pour éviter la relégation. Ça n’a pas été facile.

J’ai vu une équipe très motivée. Nous avons géré le temps de jeu des joueurs les plus sollicités. Nous avons contrôlé la rencontre en première période, mais ils ont attaqué de manière très agressive. C’est normal. Nous n’avons pas été aussi bons en attaque que d’habitude, mais je suis satisfait de ce que j’ai vu. Atteindre les 100 points n’est plus possible, mais j’ai dit aux joueurs que j’avais vu des choses qui m’ont plu. »







