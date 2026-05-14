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Hansi Flick a félicité les jeunes talents du FC Barcelone malgré la défaite surprenante contre Alavés, qui enterre définitivement le rêve des champions d’atteindre la barre des 100 points en Liga
Les champions en titre échouent
Après avoir décroché le titre face au Real Madrid le week-end dernier, Flick a procédé à huit changements au Mendizorrotza, offrant ainsi ses débuts en équipe première au défenseur central Alvaro Cortes. Bien qu’ils aient dominé les premières minutes grâce à Marcus Rashford et Dani Olmo, un manque d’intensité a permis à Alavés de prendre l’avantage sur une volée imparable d’Ibrahim Diabate juste avant la mi-temps. Les locaux ont défendu héroïquement après le repos et ont finalement décroché trois points précieux dans leur lutte pour le maintien, mettant ainsi fin à l’impressionnante série de douze victoires consécutives du FC Barcelone.
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Flick met fin à sa course au record
L’entraîneur du FC Barcelone a reconnu sa déception après le match, tout en soulignant les aspects positifs de la rotation de son effectif dans un calendrier très chargé. Flick a déclaré : « Je suis déçu du résultat, mais nous devons l’accepter car nous avons affronté une équipe qui se bat pour éviter la relégation. Ça n’a pas été facile.
J’ai vu une équipe très motivée. Nous avons géré le temps de jeu des joueurs les plus sollicités. Nous avons contrôlé la rencontre en première période, mais ils ont attaqué de manière très agressive. C’est normal. Nous n’avons pas été aussi bons en attaque que d’habitude, mais je suis satisfait de ce que j’ai vu. Atteindre les 100 points n’est plus possible, mais j’ai dit aux joueurs que j’avais vu des choses qui m’ont plu. »
Les éloges pleuvent sur le jeune issu de La Masia
Flick a salué la performance du débutant Cortes ainsi que l’apport des autres éléments issus du centre de formation. Il a déclaré : « Alvaro a réalisé un match fantastique, [Xavi] Espart a bien géré son entrée, Tommy [Marques] a pu jouer un peu, [Marc] Bernal est de retour et a affiché un bon niveau. Il était important que [Marc] Casado puisse jouer. »
L’entraîneur allemand a salué la performance individuelle du débutant : « C’était son premier match et il a été excellent. Il a remporté ses duels aériens face à des attaquants puissants et a fait preuve d’assurance balle au pied. Je lui ai demandé de jouer comme il s’entraîne, et il s’est nettement amélioré depuis son arrivée il y a six semaines.
« C’est exactement ce que j’attends des jeunes : qu’ils prouvent qu’ils méritent leur place au Barça Atlétic. C’est la marche à suivre. Il existe un lien unique avec La Masia : ces joueurs évoluent ensemble depuis des années. C’est spécial, et cela fait toute la différence. »
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La saison touche à son terme
Barcelone cherchera à retrouver son rythme offensif lors des deux dernières journées, tandis que Flick poursuit son travail d'équilibre entre temps de jeu des cadres et intégration des jeunes. Les champions en titre se concentrent désormais sur leur réception du Real Betis le 17 mai, avant de conclure leur saison sur la pelouse de Valence six jours plus tard. Le titre étant déjà acquis, l'attention se porte désormais sur l'évaluation de l'effectif en vue du mercato estival et de la tournée de pré-saison à venir.