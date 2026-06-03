Hansi Flick a été désigné entraîneur de l’année en Liga après avoir mené le FC Barcelone à un doublé historique en championnat, tandis que le Real Madrid traversait une saison particulièrement chaotique

Les exploits remarquables de Flick à Barcelone ont été encore mis en valeur par le chaos total qui régnait chez leur plus grand rival, le Real Madrid. Alors que le club catalan jouissait d’une grande stabilité, l’équipe de la capitale a connu une saison désastreuse, sans aucun titre, marquée par des crises au sein du vestiaire et de violents affrontements entre les joueurs et le staff technique. La crise a culminé avec le départ de l’entraîneur Xabi Alonso après seulement une demi-saison. Alvaro Arbeloa, appelé à la rescousse, n’a pas réussi à apporter de véritable amélioration tactique. En conséquence, le Real Madrid a conclu l’exercice sans le moindre titre. Après cette année noire, le club se prépare à ouvrir une nouvelle ère, très probablement sous la houlette de José Mourinho pour un deuxième mandat très attendu.