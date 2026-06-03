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Hansi Flick a été désigné entraîneur de l’année en Liga après avoir mené le FC Barcelone à un doublé historique en championnat, tandis que le Real Madrid traversait une saison particulièrement chaotique
Une saison nationale historique pour le grand club catalan
La Liga aofficialisé mercredi la victoire de Flick au scrutin final, devançant les techniciens José Bordalás (Getafe) et Marcelino (Villarreal). L’Allemand a mené le Barça vers un exercice canon, conclu avec 94 points, 95 buts marqués et seulement six revers en 38 journées. Les Blaugranas ont aussi inscrit l’histoire en devenant la première équipe à gagner ses 19 matches à domicile depuis l’instauration du format à 38 matchs. Flick a ainsi imposé son style de jeu avec autorité.
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Des statistiques impressionnantes malgré les déceptions européennes
Dans l’ensemble, les statistiques de Flick depuis son arrivée en Espagne sont remarquables. Au cours de la saison actuelle, toutes compétitions confondues, son équipe a disputé 57 matches, remportant 44 victoires, trois nuls et essuyant 10 défaites. Malgré ce succès sur le plan national, les difficultés en Europe demeurent préoccupantes. Flick n’a pas réussi à atteindre l’objectif ultime du club en Ligue des champions pour la deuxième année consécutive, subissant une élimination décevante en quarts de finale face à l’Atlético de Madrid. Malgré ce revers sur la scène européenne, sa suprématie nationale reste totalement incontestée.
Comment le Real Madrid pourrait tirer son épingle du jeu malgré une saison chaotique
Les exploits remarquables de Flick à Barcelone ont été encore mis en valeur par le chaos total qui régnait chez leur plus grand rival, le Real Madrid. Alors que le club catalan jouissait d’une grande stabilité, l’équipe de la capitale a connu une saison désastreuse, sans aucun titre, marquée par des crises au sein du vestiaire et de violents affrontements entre les joueurs et le staff technique. La crise a culminé avec le départ de l’entraîneur Xabi Alonso après seulement une demi-saison. Alvaro Arbeloa, appelé à la rescousse, n’a pas réussi à apporter de véritable amélioration tactique. En conséquence, le Real Madrid a conclu l’exercice sans le moindre titre. Après cette année noire, le club se prépare à ouvrir une nouvelle ère, très probablement sous la houlette de José Mourinho pour un deuxième mandat très attendu.
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En route vers la gloire continentale la saison prochaine
Prochainement, Flick et son effectif bénéficieront d’une pause bien méritée avant d’entamer la préparation de la prochaine saison. Si leur suprématie nationale est incontestée, l’objectif majeur pour le exercice à venir sera sans doute de remporter la Ligue des champions. L’entraîneur devra transposer la régularité affichée en championnat sur la scène européenne pour inscrire cette époque dans l’histoire du club.