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Hans-Joachim Watzke admet que le Borussia Dortmund ne peut pas rivaliser avec le Bayern Munich, « favori écrasant »
Watzke reconnaît la suprématie du Bayern
Le président de Dortmund, Watzke, s’attend à ce que la course au titre en Bundesliga 2026-2027 suive un schéma familier après que le Bayern a remporté son 13e titre en 14 saisons. Le géant bavarois a rencontré très peu de résistance sur la route du sacre la saison dernière, établissant un record dans la compétition avec 122 buts. Kompany est également entré dans l’histoire en devenant seulement le quatrième entraîneur à remporter le championnat lors de chacune de ses deux premières saisons, rejoignant Ernst Happel, Hansi Flick et Pep Guardiola.
- Getty Images Sport
L’entraîneur admet que la course au titre est compromise
Watzke a ouvertement reconnu l’écart qui sépare Dortmund de son rival le plus féroce, en concédant que l’immense puissance financière du Bayern rend la lutte pour le titre de champion de plus en plus déséquilibrée.
En revenant sur la course au titre au micro de Sky Germany, Watzke a déclaré : « Eh bien, il faut être honnête, nous avons réalisé une bonne saison de Bundesliga l’année dernière et pris 73 points. Par le passé, cela aurait suffi pour gagner le titre. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas parce que le FC Bayern domine tout.
« À Dortmund, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour changer cela, parce que l’écart entre les deux plus grands clubs d’Allemagne est devenu si immense sur le plan économique. Donc, il ne faut pas se raconter d’histoires : le Bayern Munich est l’immense favori. »
Des approches contrastées sur le marché des transferts
L’écart entre les deux équipes a été souligné par leurs stratégies de recrutement contrastées tout au long du mercato estival. Le Bayern a renforcé son effectif champion avec les arrivées de Ismael Saibari et de Nathaniel Brown, tout en conservant son attaquant talismanique Harry Kane à l’Allianz Arena. En revanche, l’équipe de Niko Kovac a choisi d’investir dans de jeunes talents en recrutant Giannis Konstantelias, Konstantinos Karetsas et Joane Gadou, après avoir déjà subi un premier coup dur avec une défaite 2-1 contre le Bayern lors de la Franz Beckenbauer Supercup.
- AFP
Le match d’ouverture de la Bundesliga met la détermination à l’épreuve
Dortmund lance sa campagne de Bundesliga 2026-2027 samedi avec la réception de Hambourg au Signal Iduna Park. Niko Kovac fait face à un défi immédiat : intégrer ses jeunes recrues estivales avant que les calendriers national et européen ne s’intensifient. Un début convaincant sera essentiel pour enclencher une dynamique positive et permettre au Borussia de rester compétitif dans le haut du classement.
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