Hans-Joachim Watzke admet que le Borussia Dortmund ne peut pas rivaliser avec le Bayern Munich, « favori écrasant »

Watzke a ouvertement reconnu l’écart qui sépare Dortmund de son rival le plus féroce, en concédant que l’immense puissance financière du Bayern rend la lutte pour le titre de champion de plus en plus déséquilibrée.

En revenant sur la course au titre au micro de Sky Germany, Watzke a déclaré : « Eh bien, il faut être honnête, nous avons réalisé une bonne saison de Bundesliga l’année dernière et pris 73 points. Par le passé, cela aurait suffi pour gagner le titre. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas parce que le FC Bayern domine tout.

« À Dortmund, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour changer cela, parce que l’écart entre les deux plus grands clubs d’Allemagne est devenu si immense sur le plan économique. Donc, il ne faut pas se raconter d’histoires : le Bayern Munich est l’immense favori. »