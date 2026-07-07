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Hannah Waddingham, l’une des têtes d’affiche de « Ted Lasso », annonce une « saison formidable » pour les « Lady Greyhounds ». Dans le même temps, Jason Sudeikis prépare le retour de l’univers de l’AFC Richmond pour la quatrième saison
Richmond se prépare à prendre un nouveau départ
L'attente est à son comble alors que la série à succès Ted Lasso, diffusée sur Apple TV+, s'apprête à lancer sa quatrième saison. Juno Temple, qui incarne depuis le pilote Rebecca Welton, propriétaire de l'AFC Richmond, a confirmé que les prochains épisodes répondront aux attentes des fans de cette production primée aux Emmy Awards.
L’actrice a récemment exprimé son enthousiasme au sujet de la nouvelle orientation des scénarios, notamment en ce qui concerne l’évolution de l’identité du club. Interrogée sur la qualité de la production, Waddingham a déclaré : « Oh, ça va être… l’écriture continue tout simplement d’être excellente, comme toujours, et nous avons nos Lady Greyhounds. Ça va donc être une saison formidable. »
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L'ascension des Lady Greyhounds
L’arrivée des « Lady Greyhounds » marque un tournant narratif majeur, déjà esquissé lors de la finale de la saison 3. Dans les derniers instants du chapitre précédent, le personnage de Juno Temple, Keeley Jones, proposait à Rebecca de créer une équipe féminine au sein de l’AFC Richmond, initiative désormais au cœur de la nouvelle saison.
Cet élargissement de l’univers de Richmond assure que l’esprit du club demeure au cœur de l’histoire tout en explorant de nouveaux horizons footballistiques. Le synopsis confirme que la narration s’appuiera largement sur cette transition, précisant : « Dans la saison 4, Ted revient à Richmond pour relever son plus grand défi à ce jour : entraîner une équipe féminine de football de deuxième division. Au fil de la saison, Ted et le groupe apprennent à se lancer sans hésiter, en prenant des risques qu’ils n’auraient jamais imaginés. »
Sudeikis et plusieurs autres joueurs expérimentés font leur retour sur le terrain.
Si la série accorde désormais davantage d’attention à l’équipe féminine, son cœur émotionnel demeure intact : Jason Sudeikis retrouve son rôle d’entraîneur éponyme. Après son départ pour les États-Unis en fin de troisième saison, le retour de Ted au Royaume-Uni ouvre une nouvelle ère pour le football des Greyhounds.
Aux côtés de Sudeikis et Waddingham, plusieurs personnages fétiches du public, étroitement liés au succès de la série, font leur retour. Les supporters retrouveront avec plaisir Brett Goldstein, Brendan Hunt et Jeremy Swift. Ils seront épaulés par une nouvelle vague de talents, dont Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern et Grant Feely, alors que le club renforce son effectif pour la nouvelle campagne.
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Quand suivre les Greyhounds ?
Les supporters du club n'auront plus à attendre très longtemps avant de voir l'équipe revenir sur le terrain. La saison 4 de « Ted Lasso » est officiellement prévue pour le mercredi 5 août 2026. La série reste une exclusivité Apple TV, la plateforme proposant un essai gratuit de sept jours à ceux qui souhaitent se remettre à jour avant la sortie des nouveaux épisodes.
Outre son retour sur le banc de touche, Waddingham figure également au générique de la série « Ride or Die » sur Prime Video, dont la première est fixée au 15 juillet. Mais c’est son come-back à Nelson Road qui agite la sphère sportive : les « Lady Greyhounds » s’apprêtent à briller sous la houlette de leur coach moustachu préféré.
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