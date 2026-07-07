Hannah Waddingham, l’une des têtes d’affiche de « Ted Lasso », annonce une « saison formidable » pour les « Lady Greyhounds ». Dans le même temps, Jason Sudeikis prépare le retour de l’univers de l’AFC Richmond pour la quatrième saison

L'attente est à son comble alors que la série à succès Ted Lasso, diffusée sur Apple TV+, s'apprête à lancer sa quatrième saison. Juno Temple, qui incarne depuis le pilote Rebecca Welton, propriétaire de l'AFC Richmond, a confirmé que les prochains épisodes répondront aux attentes des fans de cette production primée aux Emmy Awards.

L’actrice a récemment exprimé son enthousiasme au sujet de la nouvelle orientation des scénarios, notamment en ce qui concerne l’évolution de l’identité du club. Interrogée sur la qualité de la production, Waddingham a déclaré : « Oh, ça va être… l’écriture continue tout simplement d’être excellente, comme toujours, et nous avons nos Lady Greyhounds. Ça va donc être une saison formidable. »



