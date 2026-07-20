Pour les supporters de l’AFC Richmond, l’attente de nouveaux épisodes après la fin de la saison 3 en 2023 a paru interminable. Pour Waddingham, cette incertitude revêtait un caractère encore plus personnel, car elle craignait que le rôle emblématique de Rebecca Welton ne lui échappe définitivement.

Revenant sur cette période d’attente, l’actrice a confié au Guardian : « Il y avait toujours des rumeurs. La saison s’était conclue avec Keeley confiant l’équipe féminine à Rebecca, alors je m’attendais à un retour plus rapide. Quand ça n’est pas arrivé, on se dit : “C’est fini ? Est-ce que ça s’estompe ?” »

Les acteurs restent « très proches » et échangent régulièrement, mais l’idée de ne plus jamais incarner Rebecca la rendait triste. « Ça peut paraître ridicule et théâtral, mais quand on a vraiment tissé des liens avec eux, perdre un personnage, c’est comme perdre un ami. »