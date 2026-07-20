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Hannah Waddingham admet que la crainte de voir « Ted Lasso » s’« épuiser » s’est progressivement dissipée après que Jason Sudeikis l’eut laissée dans l’incertitude lors de son retour à l’AFC Richmond pour la saison 4
La crainte de voir Rebecca Welton quitter le club
Pour les supporters de l’AFC Richmond, l’attente de nouveaux épisodes après la fin de la saison 3 en 2023 a paru interminable. Pour Waddingham, cette incertitude revêtait un caractère encore plus personnel, car elle craignait que le rôle emblématique de Rebecca Welton ne lui échappe définitivement.
Revenant sur cette période d’attente, l’actrice a confié au Guardian : « Il y avait toujours des rumeurs. La saison s’était conclue avec Keeley confiant l’équipe féminine à Rebecca, alors je m’attendais à un retour plus rapide. Quand ça n’est pas arrivé, on se dit : “C’est fini ? Est-ce que ça s’estompe ?” »
Les acteurs restent « très proches » et échangent régulièrement, mais l’idée de ne plus jamais incarner Rebecca la rendait triste. « Ça peut paraître ridicule et théâtral, mais quand on a vraiment tissé des liens avec eux, perdre un personnage, c’est comme perdre un ami. »
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Sudeikis et la feuille de route pour la saison 4
L’avenir de « Ted Lasso » a toujours reposé en grande partie sur les épaules de Sudeikis, créateur et acteur principal de la série. Si la troisième saison était initialement présentée comme le dernier acte d’une trilogie, la porte est restée ouverte à de nouvelles histoires dans l’univers de Richmond.
La passion authentique de Waddingham pour le ballon rond s’est renforcée depuis qu’elle incarne une propriétaire de club. Elle cultive désormais des liens étroits avec plusieurs figures éminentes du football professionnel, preuve de l’influence de la série sur ses centres d’intérêt personnels.
« Je m’intéresse davantage au football féminin qu’au football masculin », a-t-elle révélé, précisant que les internationales anglaises Leah Williamson et Jill Scott sont devenues des figures importantes dans sa vie.
Défendre le jeu et lutter contre l'hostilité
Hors du terrain de Richmond, Waddingham s’impose comme une défenseuse engagée des footballeuses victimes de harcèlement en ligne et d’hostilité médiatique. Elle a récemment rencontré la gardienne anglaise Mary Earps pour évoquer les critiques virulentes subies par la joueuse après la sortie de son autobiographie. Waddingham s’est dite « profondément choquée » par la violence des attaques dirigées contre la star des Lionesses.
Cet instinct protecteur s’applique aussi à sa propre carrière. Réputée pour son intransigeance en matière de professionnalisme et de respect, tant sur le plateau que sur le tapis rouge, elle est revenue sur un moment viral des Olivier Awards, où elle avait recadré un photographe pour des remarques sexistes : « Je sais où vous voulez en venir », a-t-elle lancé lorsque le sujet a été abordé.
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Un « succès fulgurant » après deux décennies
Si « Ted Lasso » l’a propulsée au rang de star hollywoodienne, lui ouvrant la voie à des rôles dans « Mission : Impossible » et « The Fall Guy », Waddingham s’empresse de rappeler qu’elle a passé des décennies à se donner à fond dans le théâtre musical. Elle considère son succès actuel comme le fruit de 25 ans de travail acharné plutôt que comme un coup de chance inattendu.
Reprendre le maillot de Ted Lasso n’est pas qu’une simple reprise d’entraînement : c’est un retour aux sources, vers un personnage qui a transformé sa carrière. Alors qu’elle se prépare pour le coup d’envoi de la saison 4, le 5 août 2026, elle vise une performance à la hauteur des attentes des supporters et des professionnels du théâtre qui l’ont formée.
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