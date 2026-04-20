Hannah Hampton et Lauren Hemp ont brillé, tandis que les frustrations de Maya Le Tissier avec les Lionesses persistent : le bilan des gagnantes et des perdantes d’une semaine riche pour l’Angleterre dans les qualifications pour la Coupe du monde féminine

Dans cette lutte au sommet, les confrontations entre l’Angleterre et l’Espagne s’annoncent décisives. Mardi à Wembley, les Lionesses ont frappé les premières en s’imposant 1-0 face à la Roja. Si le score est resté étroit et que Hannah Hampton a dû réaliser une parade décisive en fin de match pour préserver la victoire, les Britanniques ont globalement dominé des Espagnoles loin de leur meilleur niveau.

Le rôle de Sarina Wiegman dans cette victoire suggère que l’Angleterre pourrait aussi avoir l’avantage dans le duel des entraîneuses. En opérant des choix décisifs en défense centrale, à gauche et au milieu, la technicienne néerlandaise a eu raison sur toute la ligne, prenant le dessus sur la nouvelle sélectionneuse espagnole Sonia Bermudez. L’ancienne attaquante du FC Barcelone avait bien démarré l’année dernière en menant la Roja au titre de la Ligue des Nations, mais c’est son adversaire plus expérimentée qui a remporté cette première confrontation entre les deux entraîneuses.

Cette performance aurait toutefois perdu de son éclat si l’Angleterre avait trébuché en Islande quatre jours plus tard – ce qui a failli se produire. Plus tôt dans la journée, l’Espagne avait fait sa part en dominant l’Ukraine 5-0, soignant une différence de buts qui pourrait s’avérer décisive en cas de succès au match retour face aux Lionesses en juin. Les Ibériques se sont sans doute demandés pourquoi l’Islande n’avait pas su leur rendre la pareille. Hampton s’est à nouveau distinguée, et les montants ont joué leur rôle dans une victoire 1-0 au forceps pour l’Angleterre.

Les Lionesses conservent ainsi trois points d’avance sur l’Espagne en tête du groupe, alors qu’il ne reste plus que deux matches à disputer, dont le prochain se déroulera à l’extérieur face aux championnes du monde. Pour un observateur neutre, le scénario ne pourrait être plus palpitant. Un match nul à Majorque en juin, suivi d’une victoire contre l’Ukraine quelques jours plus tard, et les Anglaises valideront leur billet pour le Brésil. Les Lionesses, qui ont remporté trois de leurs quatre dernières confrontations avec les championnes d’Europe en titre, abordent donc la rencontre avec confiance, convaincues de pouvoir ramener au moins un point.

Avant cela, la stage d’avril de l’Angleterre a fourni de précieux enseignements qui pourraient influer sur les choix de Wiegman à l’approche de la prochaine trêve internationale. GOAL passe en revue les gagnants et les perdants des victoires des Lionesses contre l’Espagne et l’Islande…