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Lionesses winners & losers GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Hannah Hampton et Lauren Hemp ont brillé, tandis que les frustrations de Maya Le Tissier avec les Lionesses persistent : le bilan des gagnantes et des perdantes d’une semaine riche pour l’Angleterre dans les qualifications pour la Coupe du monde féminine

Winners & losers
Angleterre
World Cup Qualification UEFA
WOMEN'S FOOTBALL
H. Hampton
L. Hemp
L. Williamson
M. Le Tissier
L. Wubben-Moy
T. Hinds
L. Kendall
Angleterre vs Spain
Islande vs Angleterre
FEATURES

L'avantage revient à l'Angleterre. Cette trêve internationale, cruciale dans la course entre les Lionesses et l'Espagne pour la seule place qualificative directe pour la Coupe du monde féminine de l'année prochaine, a tourné en faveur des championnes d'Europe en titre, et non des championnes du monde, dans ce groupe de qualification très disputé.

Dans cette lutte au sommet, les confrontations entre l’Angleterre et l’Espagne s’annoncent décisives. Mardi à Wembley, les Lionesses ont frappé les premières en s’imposant 1-0 face à la Roja. Si le score est resté étroit et que Hannah Hampton a dû réaliser une parade décisive en fin de match pour préserver la victoire, les Britanniques ont globalement dominé des Espagnoles loin de leur meilleur niveau.

Le rôle de Sarina Wiegman dans cette victoire suggère que l’Angleterre pourrait aussi avoir l’avantage dans le duel des entraîneuses. En opérant des choix décisifs en défense centrale, à gauche et au milieu, la technicienne néerlandaise a eu raison sur toute la ligne, prenant le dessus sur la nouvelle sélectionneuse espagnole Sonia Bermudez. L’ancienne attaquante du FC Barcelone avait bien démarré l’année dernière en menant la Roja au titre de la Ligue des Nations, mais c’est son adversaire plus expérimentée qui a remporté cette première confrontation entre les deux entraîneuses.

Cette performance aurait toutefois perdu de son éclat si l’Angleterre avait trébuché en Islande quatre jours plus tard – ce qui a failli se produire. Plus tôt dans la journée, l’Espagne avait fait sa part en dominant l’Ukraine 5-0, soignant une différence de buts qui pourrait s’avérer décisive en cas de succès au match retour face aux Lionesses en juin. Les Ibériques se sont sans doute demandés pourquoi l’Islande n’avait pas su leur rendre la pareille. Hampton s’est à nouveau distinguée, et les montants ont joué leur rôle dans une victoire 1-0 au forceps pour l’Angleterre.

Les Lionesses conservent ainsi trois points d’avance sur l’Espagne en tête du groupe, alors qu’il ne reste plus que deux matches à disputer, dont le prochain se déroulera à l’extérieur face aux championnes du monde. Pour un observateur neutre, le scénario ne pourrait être plus palpitant. Un match nul à Majorque en juin, suivi d’une victoire contre l’Ukraine quelques jours plus tard, et les Anglaises valideront leur billet pour le Brésil. Les Lionesses, qui ont remporté trois de leurs quatre dernières confrontations avec les championnes d’Europe en titre, abordent donc la rencontre avec confiance, convaincues de pouvoir ramener au moins un point.

Avant cela, la stage d’avril de l’Angleterre a fourni de précieux enseignements qui pourraient influer sur les choix de Wiegman à l’approche de la prochaine trêve internationale. GOAL passe en revue les gagnants et les perdants des victoires des Lionesses contre l’Espagne et l’Islande…

  • Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    La gagnante est Hannah Hampton.

    Des interrogations subsistaient sur la forme de Hampton à la veille de la trêve internationale. La gardienne de Chelsea n’avait pas réussi à garder ses cages inviolées lors de ses six dernières sorties avec les Blues, concédant au total sept buts, et ses relances avaient également été pointées du doigt. Sa semaine avec l’Angleterre pourrait toutefois lui avoir redonné le regain de confiance nécessaire pour conclure la saison en apothéose.

    Hampton a réalisé deux clean sheets et largement contribué à ces succès. Contre l’Espagne, une série d’arrêts autoritaires a culminé avec une parade décisive dans le temps additionnel pour repousser la frappe d’Edna Imade et préserver une victoire cruciale 1-0, offrant aux Lionesses une avance de trois points en tête du groupe. Quatre jours plus tard, elle a réalisé deux interventions déterminantes lors d’un succès tout aussi étroit face à l’Islande (1-0), l’Angleterre n’ayant pas réussi à se mettre à l’abri après l’ouverture du score précoce d’Alessia Russo.

    « Elle a été incroyable », a déclaré Russo au sujet de Hampton, interrogée par ITV. « Dans les moments clés, elle nous a maintenues dans le match. Elle s’est illustrée à trois ou quatre reprises pour préserver notre cage inviolée et nous offrir les trois points. Parfois, il faut quelqu’un qui réponde présent comme ça. »

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  • Lucia Kendall Ona Batlle England Spain Women 2026Getty Images

    La gagnante : Lucia Kendall

    Il faut reconnaître que les options de l'Angleterre au milieu de terrain, pour compléter un trio qui devait de toute façon compter Keira Walsh et Georgia Stanway, étaient limitées cette semaine. Ella Toone et Grace Clinton étant toutes deux forfait pour cause de blessure, la jeune Erica Parkinson a ainsi pu être sélectionnée pour la première fois, ce qui a contraint Wiegman à prendre une décision difficile en vue de la visite de l'Espagne. Pour ce rendez-vous crucial, la sélectionneuse a finalement jeté son dévolu sur Lucia Kendall, 21 ans et seulement cinq capes, une décision interprétée comme une marque de confiance significative envers la jeune milieue.

    La jeune milieu de terrain a pleinement justifié ce choix. Alignée face au trio de milieu barcelonais, composé d’Alexia Putellas (deux fois Ballon d’Or), de Mariona Caldentey (finaliste du Ballon d’Or 2023) et de la star Patri Guijarro, elle n’avait pas grand-chose à espérer en phase offensive. Pourtant, elle a bien protégé le ballon quand elle l’a eu, a couvert chaque mètre carré et a livré un combat acharné, sans jamais se figer comme d’autres à sa place.

    Sa performance a été saluée par Wiegman, qui a affirmé que Kendall complétait « le meilleur milieu de terrain possible » et « comprenait parfaitement ce que nous voulons faire avec et sans ballon ». Le poste de numéro 10 est toujours à pourvoir, et la jeune joueuse continue d'engranger des points en limitant au maximum les erreurs chaque fois qu'elle en prend les commandes.

  • Lotte Wubben-Moy England Women 2026Getty Images

    LAURÉATE : Lotte Wubben-Moy

    Lotte Wubben-Moy est arrivée à ce rassemblement en tant que l’une des joueuses les plus en forme de l’équipe d’Angleterre. Toutefois, n’ayant pas toujours bénéficié d’un temps de jeu conséquent sous les ordres de Wiegman, rien ne garantissait qu’elle aurait l’occasion de briller lors du match le plus important de l’année pour les Lionesses, face à l’Espagne. Ce fut pourtant le cas. Et l’Angleterre n’a pas regretté son choix.

    Titulaire aux côtés d’Esme Morgan alors que la sélectionneuse jugeait le match trop tôt pour la capitaine Leah Williamson, Wubben-Moy a formé la moitié d’une charnière centrale dominante qui a étouffé l’Espagne durant 90 minutes à Wembley.

    « Je suis très fière d’elles », a déclaré la sélectionneuse anglaise après le match. « Elles n’ont pas beaucoup joué ensemble. [Leur performance] en dit long sur elles et elles peuvent être fières d’elles-mêmes. »

    Quatre jours plus tard, elle cède sa place à Williamson pour défier l’Islande, permettant à la capitaine de retrouver le terrain après un mois d’absence pour blessure. À la mi-temps, Wubben-Moy remplace toutefois sa coéquipière et se fond immédiatement dans la défense, avant de réaliser une intervention décisive en fin de match alors que l’Islande semblait proche d’égaliser.

    Au terme de cette semaine, Wubben-Moy a sans doute franchi un cap dans sa quête d’une place de choix parmi les défenseuses centrales des Lionesses.

  • Maya Le Tissier England Women 2026Getty Images

    Perdante : Maya Le Tissier

    De l'autre côté de cette défense, on retrouve Maya Le Tissier. La capitaine de Manchester United divise depuis longtemps : Wiegman la voit comme une solution au poste d’arrière droite, alors qu’elle brille comme défenseure centrale en club. Fin 2023, Le Tissier a pourtant enchaîné les sorties dans l’axe lors des matchs amicaux, avant que la tendance ne s’inverse en 2024.

    Bien qu’elle ait disputé l’intégralité de la première sortie de l’Angleterre en 2026 contre l’Ukraine, c’était comme arrière droite, et elle est restée sur le banc lors des trois matchs suivants. Cette situation persiste malgré les blessures de Williamson et le repositionnement d’Alex Greenwood à gauche, qui créaient pourtant des opportunités. Wubben-Moy et Morgan lui ont été préférées, la repoussant dans la hiérarchie alors qu’elle semblait en progression.

  • Lauren Hemp England Women 2026Getty Images

    Lauréate : Lauren Hemp

    Lauren Hemp est une valeur sûre de l’équipe d’Angleterre de Sarina Wiegman. Elle a été titulaire dans tous les matchs de tournois majeurs des Lionesses sous la direction de la technicienne néerlandaise, hormis une rencontre, et a contribué aux deux titres européens ainsi qu’à la première finale de Coupe du monde 2023 des Britanniques grâce à ses trois buts. Pourtant, elle ne récolte pas toujours la reconnaissance qu’elle mérite.

    Son rôle prépondérant cette semaine est donc une bonne nouvelle, car il lui a offert la reconnaissance qu’elle mérite plus souvent. Son but décisif contre l’Espagne était une brillante improvisation ; elle a d’ailleurs frôlé le doublé en touchant le poteau peu après, tandis que sa passe décisive pour le but de Russo face à l’Islande était tout aussi impressionnante.

    Avec déjà 76 sélections à 25 ans, elle figure systématiquement sur la feuille de match de Wiegman depuis l’arrivée de cette dernière en Angleterre. Cette semaine l’a rappelé avec force : Lauren Hemp est une pièce maîtresse des Lionesses.

  • Leah Williamson England Women 2026Getty Images

    LAURÉATE : Leah Williamson

    Ce stage a été largement dominé par les discussions sur la condition physique de Williamson, que Wiegman a convoquée bien qu’elle n’ait disputé aucun des cinq derniers matchs d’Arsenal. Si l’on espérait voir la défenseuse affronter l’Espagne, son retour a été repoussé de quelques jours : elle est finalement entrée en jeu sans difficulté apparente lors d’une sortie de 45 minutes contre l’Islande.

    Ce délai, plus long que prévu pour Williamson, l’Angleterre et Arsenal, prolonge une saison frustrante pour la capitaine des Lionesses, déjà absente durant les trois premiers mois en raison d’un problème au genou, puis un mois supplémentaire à cause d’une blessure au mollet, avant ce dernier contretemps.

    Elle revient toutefois à la compétition à point nommé pour la phase finale de la défense du titre des Gunners en Ligue des champions, qui se poursuit en demi-finale la semaine prochaine, et avec l’espoir de conclure la saison en beauté avant le grand match revanche de l’Angleterre contre l’Espagne en juin. Une rencontre qui pourrait d’ailleurs désigner l’équipe directement qualifiée pour la Coupe du monde 2023. Avoir la capitaine des Lionesses dans le onze de départ serait donc un atout majeur.

  • Taylor Hinds England Women 2026Getty Images

    Battu : Taylor Hinds

    À l’approche du match contre l’Espagne, Taylor Hinds avait été titulaire lors des trois dernières sorties de l’Angleterre et lors de quatre des cinq dernières rencontres, évoluant au poste d’arrière gauche. Pourtant, la défenseuse d’Arsenal a été écartée du onze de départ pour la rencontre de Wembley, remplacée par Greenwood. Interrogée par ITV avant la rencontre pour savoir si Greenwood était désormais son choix numéro un à ce poste, Wiegman a simplement répondu : « Oui, c’est elle. »

    Le casse-tête du poste revient pourtant régulièrement : les Lionesses manquent depuis longtemps d’une véritable option naturelle sur ce côté, contraignant souvent le sélectionneur à décaler d’autres joueuses pour colmater la brèche. Un point faible récurrent. Pour tenter de le résoudre, Wiegman a déjà testé plusieurs solutions, offrant leur chance à Anouk Denton, Poppy Pattinson et, plus récemment, à Hinds.

    Hinds a profité de la plupart de ces opportunités depuis sa première sélection en octobre, période coïncidant avec l’absence de Niamh Charles, qui occupe ce poste à Chelsea et a déjà été titulaire en équipe d’Angleterre. La récente série de matchs de Greenwood au poste d’arrière gauche pour Manchester City, plutôt qu’en défense centrale, a toutefois impressionné Wiegman, qui l’a titularisée lors des deux sorties des Lionesses cette semaine.

    Le retour de Charles dans le groupe ce mois-ci, pour la première fois depuis décembre, et son entrée en jeu à la place de Greenwood en fin de match contre l’Islande samedi, suggèrent un renversement complet de la hiérarchie à ce poste. Hinds, elle, semble avoir reculé dans la ligne de mire de la sélectionneuse.