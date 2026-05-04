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Hands off! Le PSG prépare une offensive audacieuse pour recruter le joyau défensif du Real Madrid, dont la clause libératoire s’élève à la somme astronomique de 150 millions d’euros
Campos mène la course pour recruter Martinez.
Selon Marca, le club français s’intéresserait de près à l’un des jeunes talents les plus prometteurs de la cantera du Real Madrid, Joan Martínez, alors que le club espagnol conserve la main sur son avenir.
Le PSG, champion de Ligue 1 en titre, est déterminé à le recruter, sous l’impulsion de son conseiller sportif Luis Campos. Réputé pour son flair en matière de talents d’élite, ce dernier suivrait le joueur depuis des mois et examinerait avec attention sa situation contractuelle en vue d’une éventuelle offre.
- AFP
Protégé par une clause libératoire de 150 millions d'euros
Malgré l’intérêt manifesté par le PSG, Madrid conserve la main. Le club a récemment sécurisé l’avenir de Martinez en lui offrant un contrat jusqu’en 2029, assorti d’une clause libératoire de 150 millions d’euros. Un montant dissuasif qui assure aux Blancos de dicter les modalités de toute négociation. Si le club de la capitale venait à officialiser sa cour, il s’exposerait à un dossier complexe. Contrairement à de nombreux départs de jeunes joueurs du club, il s’agirait probablement d’un transfert définitif sans option de rachat, une formule que Madrid a toujours été réticent à accepter pour ses meilleurs talents.
La crise défensive complique la sortie
L'intérêt manifesté par le PSG intervient à un moment délicat pour le club madrilène. L'absence prolongée d'Eder Militao l'oblige à repenser sa profondeur d'effectif. Alors que les négociations sur les contrats des cadres sont en stand-by et que la défense subit la pression, l'intégration de jeunes talents comme Martinez est devenue une priorité, et non plus une simple option. Selon les dernières informations, le club du Bernabéu ne souhaiterait pas ouvrir de discussions sur un transfert.
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Un affrontement décisif entre deux géants européens
Perdre un joueur du calibre de Martinez au profit d'un rival européen direct porterait un coup dur à la stratégie à long terme du Real Madrid. Cette clause libératoire astronomique a été spécialement conçue pour dissuader les clubs soutenus par des fonds publics, comme le PSG. À l'approche du mercato estival, la tension ne devrait cesser de monter, mais pour l'instant, ce prix de 150 millions d'euros constitue un obstacle redoutable entre Paris et son « joyau défensif ».