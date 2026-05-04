Hands off! Le PSG prépare une offensive audacieuse pour recruter le joyau défensif du Real Madrid, dont la clause libératoire s’élève à la somme astronomique de 150 millions d’euros

Malgré l’intérêt manifesté par le PSG, Madrid conserve la main. Le club a récemment sécurisé l’avenir de Martinez en lui offrant un contrat jusqu’en 2029, assorti d’une clause libératoire de 150 millions d’euros. Un montant dissuasif qui assure aux Blancos de dicter les modalités de toute négociation. Si le club de la capitale venait à officialiser sa cour, il s’exposerait à un dossier complexe. Contrairement à de nombreux départs de jeunes joueurs du club, il s’agirait probablement d’un transfert définitif sans option de rachat, une formule que Madrid a toujours été réticent à accepter pour ses meilleurs talents.