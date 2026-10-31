Handanovic : « Spalletti et Conte sont les entraîneurs auprès desquels j’ai le plus appris. Le brassard de capitaine me prend de l’énergie sur le terrain. »

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Le brassard de capitaine, les entraîneurs auprès desquels il a le plus appris, la gestion de la concurrence. Samir Handanovic a connu à l'Inter des moments où, pour le meilleur et pour le pire, il a dû assumer de très nombreuses responsabilités. Pourtant, dans un entretien accordé à Repubblica, l'ancien gardien slovène a expliqué ce que ces moments lui ont appris et ce qu'il en garde aujourd'hui dans son rôle d'entraîneur.