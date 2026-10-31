Le brassard de capitaine, les entraîneurs auprès desquels il a le plus appris, la gestion de la concurrence. Samir Handanovic a connu à l'Inter des moments où, pour le meilleur et pour le pire, il a dû assumer de très nombreuses responsabilités. Pourtant, dans un entretien accordé à Repubblica, l'ancien gardien slovène a expliqué ce que ces moments lui ont appris et ce qu'il en garde aujourd'hui dans son rôle d'entraîneur.
Handanovic : « Spalletti et Conte sont les entraîneurs auprès desquels j’ai le plus appris. Le brassard de capitaine me prend de l’énergie sur le terrain. »
SPALLETTI ET CONTE
« Les entraîneurs qui m’ont le plus appris ? Spalletti et Conte. Le premier me demandait d’être un joueur supplémentaire dans la construction du jeu. J’étais déjà prêt, je savais jouer au pied. Avec Conte, j’ai appris la mentalité de vainqueur, qui concerne tout le club. La barre est placée plus haut pour tout le monde. »
LE BRASSARD DE CAPITAINE
« Je suis resté la même personne, mais avec davantage de responsabilités. Le brassard te prend de l’énergie sur le terrain. Tu dois être un exemple en tout : dans ta façon de te présenter, de t’entraîner, dans ton comportement, jusque dans tes vêtements. Tu dois être juste envers tes coéquipiers et servir d’intermédiaire avec l’entraîneur et le club. »
LAUTARO CAPITAINE
« Lautaro, un bon capitaine ? Seuls ses coéquipiers peuvent le dire. Ce que disent les autres, ce ne sont que des bavardages. »
ENSEIGNER AUX JEUNES
« Entraîner les équipes de jeunes ? J’ai beaucoup apporté aux garçons et j’ai beaucoup appris d’eux, aussi sur le plan émotionnel. Il faut être éducateur et psychologue. Les jeunes sont des éponges. Ce n’est pas seulement du football, et l’argent n’entre pas encore beaucoup en ligne de compte. »
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