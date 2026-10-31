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Juventus v FC Internazionale - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

Handanovic : « Je rêve d’entraîner l’Inter, voilà pourquoi j’ai fait mes adieux cet été. De Zerbi me voulait à Brighton, Italiano à la Fiorentina »

Inter
S. Handanovic
R. De Zerbi
Brighton
Fiorentina
V. Italiano

Pas seulement le derby : le gardien slovène évoque aussi son passé et son avenir dans l’interview.

La carrière de Samir Handanovic aurait pu ne pas s'achever à l'Inter. L'ancien gardien et capitaine de l'Inter l'a révélé dans un long entretien accordé à Repubblica, au cours duquel il a évoqué les opportunités qui se sont présentées à lui avant de s'envoler au dernier moment, avant qu'il ne décide de raccrocher les gants.

Aujourd'hui, l'ancien gardien a également quitté l'Inter en tant qu'entraîneur des jeunes, après les incompréhensions survenues cet été lors du passage des catégories de jeunes à la Primavera. Son rêve reste toutefois le même : occuper un jour le banc aujourd'hui occupé par son ancien coéquipier Cristian Chivu.

  • Adieu au football

    « Comment savoir quand prendre sa retraite ? Quand on perd la flamme intérieure. On va au stade et on ne ressent plus le frisson. Pour moi, arrêter n’a pas été difficile : je savais déjà ce que je voulais faire. J’ai remplacé le terrain de football par celui de padel. Pendant un an, en tant qu’observateur pour l’Inter, j’ai étudié pour devenir entraîneur. Puis j’ai entraîné les jeunes pendant deux ans. »

  • De Zerbi et Italiano me voulaient

    « Ma dernière équipe après mon départ de l’Inter ? De Zerbi me voulait à Brighton. J’aurais aimé le voir travailler de près, même comme deuxième gardien. Il y a eu des contacts avec la Fiorentina d’Italiano, mais cela n’a pas abouti. J’aimerais revenir à Udine comme entraîneur. »

  • LE DÉPART CET ÉTÉ

    « Que s’est-il passé ? Je devais prendre en charge l’équipe Primavera, mais nous n’avons pas trouvé d’accord sur certains points, notamment sur les relations avec l’équipe des moins de 23 ans, et nous nous sommes séparés sans polémique. Je veux suivre ma voie, avoir un impact et prendre des décisions. Je suis désormais prêt à entraîner une équipe première. J’ai obtenu la licence UEFA Pro avec un mémoire sur l’évolution du gardien de but dans le football moderne. »

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  • JE RÊVE D’ENTRAÎNER L’INTER

    « Je rêve d’entraîner l’Inter. Mais une chose à la fois. En attendant, j’étudie les clubs qui me plaisent : le Como de Fabregas, le FC Barcelone. J’aime obtenir des résultats par le jeu. J’aime le 4-3-3 et ses variantes, mais les systèmes ne comptent pas, ce sont les idées qui comptent. »