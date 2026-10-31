Handanovic : « Je rêve d’entraîner l’Inter, voilà pourquoi j’ai fait mes adieux cet été. De Zerbi me voulait à Brighton, Italiano à la Fiorentina »

La carrière de Samir Handanovic aurait pu ne pas s'achever à l'Inter. L'ancien gardien et capitaine de l'Inter l'a révélé dans un long entretien accordé à Repubblica, au cours duquel il a évoqué les opportunités qui se sont présentées à lui avant de s'envoler au dernier moment, avant qu'il ne décide de raccrocher les gants.

Aujourd'hui, l'ancien gardien a également quitté l'Inter en tant qu'entraîneur des jeunes, après les incompréhensions survenues cet été lors du passage des catégories de jeunes à la Primavera. Son rêve reste toutefois le même : occuper un jour le banc aujourd'hui occupé par son ancien coéquipier Cristian Chivu.