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Hamza Abdelkarim revient sur son « merveilleux sentiment » après avoir fait ses débuts avec Barcelone lors de la correction infligée au Rayo Vallecano
Des débuts de rêve au Camp Nou
Barcelone a poursuivi son début de saison effréné en Liga avec une large victoire 5-2 contre le Rayo Vallecano, mais la soirée appartenait à Hamza Abdelkarim. L'attaquant égyptien, qui est une révélation depuis son arrivée au club, a officiellement effectué ses débuts en compétition à la 86e minute de la rencontre. Cette première représente une page d'histoire importante, puisqu'il est devenu le premier Égyptien à jouer pour le Barça.
Revenant sur ce moment marquant, le jeune buteur ne pouvait pas cacher son excitation à l'idée de fouler enfin la pelouse devant le public à domicile. « Je suis très heureux de cette participation. J'étais très excité au moment où je suis entré sur le terrain, il y avait un grand nombre de supporters, et j'ai ressenti une très belle sensation, et j'espère la revivre continuellement », a déclaré Hamza à TV3.
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À la lutte pour des trophées au sommet du classement
Cette victoire permet à l’équipe de Hansi Flick de rester en tête du classement du championnat, en conservant un bilan parfait qui lui a permis d’écarter les premiers concurrents de ce début de saison. Pour Hamza, la réussite collective de l’équipe est tout aussi importante que sa percée individuelle. Il comprend le poids des attentes qui accompagne le fait de porter le maillot du FC Barcelone et est déterminé à faire en sorte que le club reste exactement là où il se trouve actuellement au classement.
Au sujet de l’avance de Barcelone au classement du championnat d’Espagne, il a déclaré : « Être en tête, c’est formidable pour nous, et c’est là que nous devons être, et nous devons continuer comme ça. J’espère aider l’équipe autant que possible, et que nous pourrons tout gagner cette saison. »
Les éloges pour la superstar offensive de Barcelone
La transition vers l'équipe première a été facilitée par la qualité des coéquipiers qui entourent le jeune attaquant. Hamzaa n'a pas tardé à souligner l'impact de l'ailier brésilien Raphinha, récemment dans une forme sensationnelle. Les deux ont visiblement développé une relation forte à l'entraînement, le joueur expérimenté offrant aux plus jeunes un modèle à suivre en termes d'implication et de polyvalence sur les trois postes du front de l'attaque.
« Raphinha est un joueur incroyable et une personne formidable. Il a énormément de talent, et nous savons qu'il donne 100 % de ses efforts partout sur le terrain », a déclaré Hamza.
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La magie de Lamine Yamal
Au-delà des cadres de l’équipe, Hamza s’est également montré très élogieux au sujet du talent générationnel de Lamine Yamal. La sensation adolescente continue de défier son âge avec des performances décisives qui ont captivé aussi bien les supporters que ses coéquipiers. Hamza a souligné que c’est un privilège d’évoluer aux côtés d’une telle force créative, reconnaissant que la qualité technique et la vision de Yamal font de lui l’un des espoirs les plus enthousiasmants du football mondial aujourd’hui.
« C’est un joueur magique, il a des pieds incroyables, nous prenons tous du plaisir à le regarder, et il joue toujours pour l’équipe. »
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