Barcelone a poursuivi son début de saison effréné en Liga avec une large victoire 5-2 contre le Rayo Vallecano, mais la soirée appartenait à Hamza Abdelkarim. L'attaquant égyptien, qui est une révélation depuis son arrivée au club, a officiellement effectué ses débuts en compétition à la 86e minute de la rencontre. Cette première représente une page d'histoire importante, puisqu'il est devenu le premier Égyptien à jouer pour le Barça.

Revenant sur ce moment marquant, le jeune buteur ne pouvait pas cacher son excitation à l'idée de fouler enfin la pelouse devant le public à domicile. « Je suis très heureux de cette participation. J'étais très excité au moment où je suis entré sur le terrain, il y avait un grand nombre de supporters, et j'ai ressenti une très belle sensation, et j'espère la revivre continuellement », a déclaré Hamza à TV3.