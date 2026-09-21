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Lineker All Of FameGetty Images
Paolo Camedda
Traduit par

Hall of Fame XVII - Gary Lineker, le « Gentleman du but » qui fit de l’anticipation son art

G. Lineker
FEATURES
Hall of Fame
Angleterre
Everton
Leicester
Tottenham
FC Barcelone

Des avalanches de buts partout où il a joué, le Soulier d’Or de Mexique 86 et une carrière sans cartons : Gary Lineker entre au Hall of Fame

Parfois, l’art d’un numéro un consiste à savoir dissimuler son propre art. À faire paraître naturel ce qui ne l’est pas, simple ce qui, pour les autres, est terriblement compliqué. Gary Lineker appartenait à cette catégorie de champions : aucun geste superflu, aucune concession à l’esthétique gratuite, jamais dans l’excès. Pour exceller, quelques mètres lui suffisaient, souvent quelques secondes, parfois un seul toucher de balle.


Son talent se révélait surtout dans ce qui se passait avant même que le ballon n’arrive jusqu’à lui. Lineker observait, pressentait, se déplaçait. Là où les autres réagissaient à l’action, lui semblait en avoir déjà lu les développements. Il possédait le secret des grands attaquants de surface : une sorte d’horloge intérieure qui avançait de quelques secondes sur celle des autres. Une qualité difficile à mesurer, et plus encore à enseigner.


Dans l’Antiquité, on l’aurait définie comme « ars celare artem », autrement dit « l’art de cacher l’art », un concept cher à Quintilien. Lineker en fit presque une philosophie du football. Il n’avait ni la puissance dévastatrice des grands avant-centres ni le répertoire acrobatique des virtuoses, n’aimait pas dribbler une demi-équipe et cherchait rarement le but impossible. Il faisait quelque chose d’apparemment plus élémentaire : il arrivait là où le ballon allait arriver. Avant le défenseur. Avant le gardien. Quelquefois même avant qu’un de ses coéquipiers ait décidé de le lui passer.


Par sa correction et le style avec lequel il interprétait le rôle d’avant-centre, il gagnera le surnom de « Gentleman du but ». Au lieu de lutter avec les défenseurs, il cherchait toujours à les devancer.


Et il marquait beaucoup : dans son pays, en Espagne et même dans le dernier chapitre, exotique, de sa carrière au Japon. Il l’a fait avec le maillot de l’Angleterre, surtout lorsque la scène devenait plus grande et que les jambes des autres commençaient à s’alourdir. Six buts au Mexique 86, quatre à Italie 90 : 10 au total en Coupe du monde, un cap qu’aucun Anglais n’avait jamais atteint avant lui.


  • LE FILS DU PRIMEUR

    Avant que le monde n’apprenne à connaître ce visage d’éternel garçon sage et cette célébration presque toujours mesurée, Gary Winston Lineker n’était que le fils d’un marchand de fruits de Leicester. Né le 30 novembre 1960, il avait grandi en aidant son père Barry au marché de la ville et en partageant ses passions entre deux sports profondément anglais : le football et le cricket. 


    À tel point que, pendant un temps, il n’allait pas du tout de soi de savoir laquelle de ces deux disciplines devait devenir son avenir. « J’ai eu une enfance heureuse et tranquille », racontera-t-il de nombreuses années plus tard à ‘The Observer’.  « De 11 à 16 ans, ajoutera-t-il dans une interview à 'The Independent', je pensais que j’aurais eu plus de chances dans le cricket que dans le football ».


    Son père se lève à quatre heures du matin pour rejoindre le marché de gros. Là, il achète les fruits pour les revendre dans la journée au Leicester Market, puis le soir il rentre à la maison pour s’occuper des comptes. Mais le souvenir le plus net de l’enfance de Lineker est un autre : lui, en train de jouer au ballon dans le jardin familial. « Ma vie, expliquera-t-il encore à ‘The Observer’, a toujours été dominée par le sport ».


    Et pourtant, à l’école, certains doutent que Gary puisse réellement avoir cet avenir. Il n’a pas le physique du prédestiné et, lorsqu’il décide de miser sur le football, certains enseignants lui suggèrent de penser à une profession plus sûre. 


    Leicester, heureusement, voit quelque chose que les autres ne voient pas. Le club l’accueille dans son centre de formation en 1976. Lineker n’a encore que 15 ans, il est mince, léger, bien loin de l’attaquant qui terrorisera les défenses de la moitié du monde. Mais il possède déjà ce qu’aucune salle de sport n’aurait pu lui offrir : le sens de l’espace et du temps.


    Sur le relevé de notes de son diplôme, obtenu en 1977, certains professeurs notent que « le garçon se concentre trop sur le football » et que, pour cette raison, « il ne gagnera jamais sa vie ». C’est l’un de ces aveuglements dont l’histoire du sport est généreuse : des jugements apparemment raisonnables destinés à se révéler magnifiquement erronés.


    Celui qui remarque surtout ses qualités footballistiques, c’est Jock Wallace, qui le fera débuter en équipe première quelques années plus tard. « Personne n’imaginait ce qu’il y avait dans ce garçon, dira l’entraîneur écossais à ‘El País’ en 1986. Il ne se faisait pas remarquer, on pouvait le regarder autant qu’on voulait et il ne se faisait absolument pas remarquer. Mais moi, je savais qu’il avait quelque chose : là-dedans, il y avait un buteur ».


    Ses débuts en équipe première arrivent le jour du Nouvel An 1979, contre Oldham Athletic. Les débuts n’ont rien de fulgurant : Lineker doit attendre, grandir, se renforcer et gagner sa place. Mais lorsqu’il y parvient, il commence à marquer avec la régularité qui deviendra sa signature. Il contribue au retour de Leicester dans l’élite et, saison après saison, le garçon du marché de la ville devient l’idole de Filbert Street.


    Lors de la saison 1983/84, il inscrit 22 buts en championnat. L’année suivante, il monte à 24 et remporte le classement des buteurs de First Division avec Kerry Dixon. Une étoile est née. Leicester commence à être trop petit pour lui. Son talent réclame une scène plus grande.


    Lorsqu’il quitte les Foxes à l’été 1985, le bilan est de 103 buts en 216 apparitions toutes compétitions confondues sur sept saisons, dont quatre disputées en Second Division et trois en First Division. C’est Everton qui rafle sa signature. Les Toffees sont les champions d’Angleterre en titre et investissent environ 800 000 livres sterling, soit un peu moins d’un million d’euros, pour lui confier la mission de recueillir l’héritage offensif d’Andy Gray. Lineker répond de la seule manière qu’il connaisse. En marquant.


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  • UNE ANNÉE POUR DEVENIR GRAND

    À Liverpool, une seule saison lui suffit pour laisser une empreinte que beaucoup de joueurs ne parviennent pas à marquer en une carrière entière. Il inscrit 40 buts en 57 apparitions toutes compétitions confondues, dont 30 en championnat, et décroche pour la deuxième année consécutive le titre de meilleur buteur d’Angleterre. Everton termine deuxième de First Division et perd la finale de la FA Cup contre Liverpool, mais Lineker a désormais définitivement dépassé les frontières de la province.


    Le paradoxe, c’est que la saison la plus prolifique de sa carrière anglaise ne lui offre aucun trophée. Elle lui apporte toutefois quelque chose d’encore plus important peut-être : une place parmi les grands attaquants européens.

    Entre-temps, Lineker a aussi commencé à s’imposer avec l’Angleterre. Ses débuts en sélection remontent au 26 mai 1984, quand Bobby Robson le fait entrer en jeu contre l’Écosse à Hampden Park. Il a 23 ans et n’a pas derrière lui le parcours international d’un prédestiné : même le maillot des Three Lions, il doit aller le chercher pas à pas.


    Son premier but arrive l’année suivante et, avec son explosion entre Leicester et Everton, son poids grandit aussi dans l’équipe de Robson. Lineker arrive ainsi à l’été 1986 non plus comme une alternative, mais comme l’avant-centre sur lequel l’Angleterre peut bâtir ses ambitions. À 25 ans, il est en pleine maturité footballistique. Il ne lui manque plus qu’une scène assez grande pour montrer au monde ce que l’Angleterre a déjà commencé à découvrir. Cette scène, ce sont les Mondiaux '86, le tournoi qui changera à jamais sa dimension internationale.


    Et pourtant, au Mexique, l’aventure des Three Lions ne commence pas sous les meilleurs auspices. Lineker arrive à la compétition avec un avant-bras fracturé et l’équipe de Robson démarre mal : défaite contre le Portugal, match nul sans but contre le Maroc. Après deux rencontres, les Anglais ont un point, aucun but marqué et il y a le risque concret d’une élimination prématurée.


    Pour se qualifier, il faut battre la Pologne. Il ne faut que 34 minutes à Lineker. D’abord, il récupère un ballon de Gary Stevens et devance le gardien. Puis il transforme en but un centre en retrait de Steve Hodge. Enfin, il profite d’une sortie imparfaite de Józef Mlynarczyk et complète le triplé qui envoie l’Angleterre en huitièmes de finale. Ces 3 buts, tous inscrits en une mi-temps, le propulsent parmi les protagonistes de la compétition.


    Des années plus tard, Lineker choisira justement ce triplé comme le plus beau moment de ses deux Coupes du monde. « Pas parce que c’étaient de grands buts, précisera-t-il à “Fifa.com”. Je ne crois pas qu’aucun des miens l’ait jamais été. »


    La modestie était d’ailleurs l’une des grandes vertus de Lineker. Même au moment de se souvenir de son propre art, il continuait lui-même à le dissimuler. Dans ce tournoi, il marque encore : 2 buts contre le Paraguay en huitièmes, portant son total à 5 réalisations en 2 matches. En quarts, pourtant, c’est l’Argentine qui attend l’Angleterre. Et c’est l’histoire qui attend Lineker.


  • Gary s’incline devant Maradona

    22 juin 1986, stade Azteca de Mexico. Il y a des matches qui appartiennent au calendrier et d’autres qui, à un certain moment, cessent d’avoir une date. Argentine-Angleterre en fait partie.


    Quatre minutes suffisent pour que Maradona offre au football deux images promises à l’éternité et presque inconciliables entre elles. D’abord, il trompe Peter Shilton avec ce qu’il baptisera lui-même « la main de Dieu ». Puis il signe son chef-d’œuvre, « le but du siècle » : Diego part de sa propre moitié de terrain et transforme onze secondes en œuvre d’art : plus de cinquante mètres, cinq adversaires éliminés, Shilton compris, et le ballon dans le but vide. 


    De la tromperie au sublime. Un concentré du « diez » qui fera tomber le monde amoureux et ira chercher cette Coupe du monde. Et Lineker ? Il assiste à tout cela de l’autre côté du terrain sans pouvoir faire grand-chose. Des années plus tard, il confiera à Fifa.com : « Pour la première fois de ma carrière, j’ai eu envie d’applaudir le but d’un adversaire ».


    Mais cet après-midi-là ne se termine pas avec le doublé du numéro 10 argentin. À cinq minutes de la fin, John Barnes, avec qui Gary a peaufiné une grande entente, déborde sur la gauche et dépose le ballon au second poteau. Lineker fait ce qu’il a toujours fait : il arrive. Tête, 2-1. Peu après, Barnes construit une action presque identique et, l’espace d’un instant, on a l’impression que l’histoire peut offrir à l’Angleterre une dernière chance. Le buteur d’Everton se jette encore sur le centre, mais cette fois, cela ne suffit pas.


    L’Argentine passe. Maradona s’offre la Coupe du monde. Mais il y a aussi de la gloire pour Lineker : grâce à ce but face à l’Argentine, Gary termine meilleur buteur de la Coupe du monde, premier Anglais à y parvenir, et remporte le Soulier d’or. C’est la réponse définitive à ceux qui, des années plus tôt, doutaient de l’avenir dans le football de ce garçon au physique frêle. Comme toujours en silence, sans grand tapage.


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  • Lineker à Barcelone

    Quand le Mondial mexicain se termine, Barcelone l’attend déjà. Terry Venables, anglais comme lui, le veut au Camp Nou et le club catalan investit environ 2,8 millions de livres sterling, soit plus de 3 millions d’euros actuels, pour l’emmener en Espagne.


    La langue, le climat, le football changent. L’habitude de Lineker, elle, ne change pas. Lors de sa première saison en Catalogne, il inscrit 21 buts toutes compétitions confondues et en marque surtout trois dans le match qui, à Barcelone, vaut plus que les autres. Le 31 janvier 1987, le « Clasico » face au Real Madrid se joue au Camp Nou. Lineker frappe trois fois et le Barça s’impose 3-2. Une performance qui lui assure pour toujours une place dans l’histoire blaugrana.


    Le mariage avec Barcelone durera trois saisons. Il ne remportera pas la Liga, mais Lineker soulèvera une Copa del Rey en 1988 et la Coupe des vainqueurs de coupe en 1989. Son bilan global sera de 52 buts en 138 matches officiels.


    Puis le vent tourne. Johan Cruyff prend les rênes du Barça et le redessine selon sa philosophie du football. Lineker est aussi utilisé sur l’aile, loin du but et de ces espaces dans lesquels son sens de l’anticipation faisait la différence. 


    Il continue de marquer, mais comprend que sa place est désormais ailleurs. Ainsi, à l’été 1989, pour Lineker, le moment est tout simplement venu de rentrer à la maison.


  • ITALIA 90 ET LA FA CUP DANS LE TEMPLE DE WEMBLEY

    Terry Venables l’attend encore, cette fois à la tête de Tottenham. Et Lineker reprend là où il s’était arrêté : 24 buts lors de sa première saison en championnat et un autre titre de meilleur buteur.


    Mais au milieu de cette seconde vie anglaise, il y a aussi sa deuxième Coupe du monde. L’Italie 90 est différente du Mexique. Lineker n’est plus la surprise qui fait irruption sur la scène : c’est l’avant-centre expérimenté d’une Angleterre qui commence vraiment à croire qu’elle peut aller jusqu’au bout. 


    Il marque contre l’Irlande lors de la phase de groupes, au Sant’Elia de Cagliari. Ce match lui offre aussi l’épisode le plus embarrassant de sa carrière. Victime d’un problème intestinal, il est contraint, en seconde période, de déféquer sur le terrain. Il le racontera des années plus tard avec son auto-ironie habituelle : « J’ai essayé d’aller au duel avec un adversaire, j’ai trop forcé, je me suis relâché et... mhhhhhh ! Après ce qui s’est passé, j’ai eu une liberté de mouvement comme jamais pendant un match. Je n’avais jamais vu des défenseurs me marquer d’aussi loin ! »


    Après avoir surmonté cet imprévu, le buteur du Mondial 86 inscrit deux penalties contre le Cameroun en quarts de finale. En demi-finale, à Turin, l’adversaire est l’Allemagne de l’Ouest. Les Allemands ouvrent le score grâce à Andreas Brehme. Lineker égalise à dix minutes de la fin. Il faut jouer la prolongation, puis la séance de tirs au but. 


    Stuart Pearce et Chris Waddle se ratent. L’Angleterre s’arrête à onze mètres de la finale, son buteur à 4 réalisations. Le rêve d’être encore une fois le roi des buteurs du tournoi s’envole, mais ces 10 buts font de lui le premier Anglais à atteindre la barre des dix en Coupe du monde.


    De cette défaite naîtra l’une des phrases les plus célèbres jamais prononcées sur le football : « Le football est un jeu simple : vingt-deux hommes courent après un ballon pendant 90 minutes et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. »


    Une formule devenue proverbiale. Les meilleurs aphorismes, après tout, ont souvent besoin d’une blessure pour devenir universels.


    Un an plus tard arrive enfin un titre dans son pays. Tottenham atteint la finale de la FA Cup contre Nottingham Forest et, dans le temple de Wembley, s’impose 2-1 après prolongation. Pour Lineker, qui ne marque pas en finale et voit aussi son penalty arrêté, c’est la fin d’un sortilège. Pour une fois, il n’a pas eu à écrire lui-même la dernière ligne. Parfois, pour gagner, il suffit simplement d’être là.


    L’année suivante marque aussi la fin de son histoire avec l’Angleterre. Lineker arrive à l’Euro 92 à un but du recordman Bobby Charlton. Lors du dernier match de groupe contre la Suède, avec les Three Lions encore en course pour la qualification, Graham Taylor le remplace en seconde période. 


    Gary quitte le terrain sans savoir qu’il ne portera plus jamais ce maillot. La poursuite de Charlton s’arrête là : 48 buts en 80 sélections. Un total qui le place encore aujourd’hui au quatrième rang des meilleurs buteurs de l’histoire de l’Angleterre.


  • LE DERNIER VOYAGE

    En 1992, à 31 ans, Lineker choisit une destination qui, pour un grand footballeur européen de l’époque, avait un parfum d’inconnu : le Japon. L’attaquant de Leicester signe à Nagoya Grampus Eight et devient l’un des visages internationaux appelés à accompagner la naissance de la J-League.


    Le physique, toutefois, commence à présenter l’addition. Les blessures limitent son dernier chapitre et, en 1994, à 33 ans, après 23 matches et 9 buts, arrive le moment de s’arrêter. Lineker quitte le football après près de 650 matches entre les clubs et l’Angleterre, et plus de 300 buts.


    Au-delà des buts, des titres de meilleur buteur et des succès les plus exaltants, on se souvient aujourd’hui souvent de lui pour un chiffre qui le raconte peut-être mieux que tous les autres.


    Ce chiffre, c’est le zéro : zéro carton rouge, zéro carton jaune. Sur l’ensemble d’une carrière professionnelle. Un record presque irréel pour un attaquant qui avait passé quinze ans face aux défenseurs adverses, mais qui raconte bien le football de Gary Lineker. 


    Le buteur de Leicester a construit toute sa carrière sur un petit avantage : quelques mètres, quelques secondes. Juste assez pour devancer ses adversaires, parfois même ses propres coéquipiers, et marquer. Son art.