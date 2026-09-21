Hall of Fame XVII - Gary Lineker, le « Gentleman du but » qui fit de l’anticipation son art

Parfois, l’art d’un numéro un consiste à savoir dissimuler son propre art. À faire paraître naturel ce qui ne l’est pas, simple ce qui, pour les autres, est terriblement compliqué. Gary Lineker appartenait à cette catégorie de champions : aucun geste superflu, aucune concession à l’esthétique gratuite, jamais dans l’excès. Pour exceller, quelques mètres lui suffisaient, souvent quelques secondes, parfois un seul toucher de balle.
Son talent se révélait surtout dans ce qui se passait avant même que le ballon n’arrive jusqu’à lui. Lineker observait, pressentait, se déplaçait. Là où les autres réagissaient à l’action, lui semblait en avoir déjà lu les développements. Il possédait le secret des grands attaquants de surface : une sorte d’horloge intérieure qui avançait de quelques secondes sur celle des autres. Une qualité difficile à mesurer, et plus encore à enseigner.
Dans l’Antiquité, on l’aurait définie comme « ars celare artem », autrement dit « l’art de cacher l’art », un concept cher à Quintilien. Lineker en fit presque une philosophie du football. Il n’avait ni la puissance dévastatrice des grands avant-centres ni le répertoire acrobatique des virtuoses, n’aimait pas dribbler une demi-équipe et cherchait rarement le but impossible. Il faisait quelque chose d’apparemment plus élémentaire : il arrivait là où le ballon allait arriver. Avant le défenseur. Avant le gardien. Quelquefois même avant qu’un de ses coéquipiers ait décidé de le lui passer.
Par sa correction et le style avec lequel il interprétait le rôle d’avant-centre, il gagnera le surnom de « Gentleman du but ». Au lieu de lutter avec les défenseurs, il cherchait toujours à les devancer.
Et il marquait beaucoup : dans son pays, en Espagne et même dans le dernier chapitre, exotique, de sa carrière au Japon. Il l’a fait avec le maillot de l’Angleterre, surtout lorsque la scène devenait plus grande et que les jambes des autres commençaient à s’alourdir. Six buts au Mexique 86, quatre à Italie 90 : 10 au total en Coupe du monde, un cap qu’aucun Anglais n’avait jamais atteint avant lui.