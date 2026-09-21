Hall of Fame XVII - Gary Lineker, le « Gentleman du but » qui fit de l’anticipation son art

Avant que le monde n’apprenne à connaître ce visage d’éternel garçon sage et cette célébration presque toujours mesurée, Gary Winston Lineker n’était que le fils d’un marchand de fruits de Leicester. Né le 30 novembre 1960, il avait grandi en aidant son père Barry au marché de la ville et en partageant ses passions entre deux sports profondément anglais : le football et le cricket.





À tel point que, pendant un temps, il n’allait pas du tout de soi de savoir laquelle de ces deux disciplines devait devenir son avenir. « J’ai eu une enfance heureuse et tranquille », racontera-t-il de nombreuses années plus tard à ‘The Observer’. « De 11 à 16 ans, ajoutera-t-il dans une interview à 'The Independent', je pensais que j’aurais eu plus de chances dans le cricket que dans le football ».





Son père se lève à quatre heures du matin pour rejoindre le marché de gros. Là, il achète les fruits pour les revendre dans la journée au Leicester Market, puis le soir il rentre à la maison pour s’occuper des comptes. Mais le souvenir le plus net de l’enfance de Lineker est un autre : lui, en train de jouer au ballon dans le jardin familial. « Ma vie, expliquera-t-il encore à ‘The Observer’, a toujours été dominée par le sport ».





Et pourtant, à l’école, certains doutent que Gary puisse réellement avoir cet avenir. Il n’a pas le physique du prédestiné et, lorsqu’il décide de miser sur le football, certains enseignants lui suggèrent de penser à une profession plus sûre.





Leicester, heureusement, voit quelque chose que les autres ne voient pas. Le club l’accueille dans son centre de formation en 1976. Lineker n’a encore que 15 ans, il est mince, léger, bien loin de l’attaquant qui terrorisera les défenses de la moitié du monde. Mais il possède déjà ce qu’aucune salle de sport n’aurait pu lui offrir : le sens de l’espace et du temps.





Sur le relevé de notes de son diplôme, obtenu en 1977, certains professeurs notent que « le garçon se concentre trop sur le football » et que, pour cette raison, « il ne gagnera jamais sa vie ». C’est l’un de ces aveuglements dont l’histoire du sport est généreuse : des jugements apparemment raisonnables destinés à se révéler magnifiquement erronés.





Celui qui remarque surtout ses qualités footballistiques, c’est Jock Wallace, qui le fera débuter en équipe première quelques années plus tard. « Personne n’imaginait ce qu’il y avait dans ce garçon, dira l’entraîneur écossais à ‘El País’ en 1986. Il ne se faisait pas remarquer, on pouvait le regarder autant qu’on voulait et il ne se faisait absolument pas remarquer. Mais moi, je savais qu’il avait quelque chose : là-dedans, il y avait un buteur ».





Ses débuts en équipe première arrivent le jour du Nouvel An 1979, contre Oldham Athletic. Les débuts n’ont rien de fulgurant : Lineker doit attendre, grandir, se renforcer et gagner sa place. Mais lorsqu’il y parvient, il commence à marquer avec la régularité qui deviendra sa signature. Il contribue au retour de Leicester dans l’élite et, saison après saison, le garçon du marché de la ville devient l’idole de Filbert Street.





Lors de la saison 1983/84, il inscrit 22 buts en championnat. L’année suivante, il monte à 24 et remporte le classement des buteurs de First Division avec Kerry Dixon. Une étoile est née. Leicester commence à être trop petit pour lui. Son talent réclame une scène plus grande.





Lorsqu’il quitte les Foxes à l’été 1985, le bilan est de 103 buts en 216 apparitions toutes compétitions confondues sur sept saisons, dont quatre disputées en Second Division et trois en First Division. C’est Everton qui rafle sa signature. Les Toffees sont les champions d’Angleterre en titre et investissent environ 800 000 livres sterling, soit un peu moins d’un million d’euros, pour lui confier la mission de recueillir l’héritage offensif d’Andy Gray. Lineker répond de la seule manière qu’il connaisse. En marquant.



