Hall of Fame XIV – Pelé, « O Rei » du football : joueur légendaire et première icône universelle

Le monde l’a découvert durant l’été 1958. Âgé de dix-sept ans, un sourire timide et un talent prometteur, il laissait déjà entrevoir de grandes choses au Brésil. Mais à l’aube du Mondial suédois, Pelé n’était pas encore le héros que l’histoire allait immortaliser.

Victime d’une blessure au genou juste avant la Coupe du monde, il arrive en Suède sans avoir retrouvé son meilleur niveau. Le sélectionneur Vicente Feola lui préfère donc initialement José Altafini, futur « Mazzola » du calcio italien. Le jeune prodige de Santos commence ainsi les deux premiers matchs, contre l’Autriche et l’Angleterre, sur le banc des remplaçants.

Un choix prudent, sans doute nécessaire. Mais le talent de Pelé était trop grand pour rester longtemps sur le banc.

Mais, à l’aube du match décisif contre l’Union soviétique, Feola estima que le moment était venu de lancer son joyau : Pelé remplaça Altafini aux côtés de Garrincha. Un choix qui marqua à jamais l’histoire de la Seleção.

Dès lors, la Coupe du monde a pris un nouveau tournant pour le Brésil. En quarts de finale, face au Pays de Galles, Pelé a inscrit le but qualificatif. En demi-finale, il a atomisé la France de Just Fontaine d’un hat-trick. Puis vint la finale contre les hôtes suédois.

Cet après-midi-là, à Stockholm, le jeune homme originaire de Bauru cessa d’être un espoir pour devenir une légende.

Alors que le score était de 3-1, il contrôla le ballon dans la surface, le souleva au-dessus du défenseur et le frappa de volée avant même qu’il ne touche le sol. Un geste qui résumait ce qu’il allait devenir au cours des années suivantes : fantaisie, courage, instinct et naturel. En fin de match, il récidiva en inscrivant le cinquième but des Sud-Américains d’un spectaculaire coup de tête à contre-temps qui ne laissa aucune chance au gardien.

C’était la « ginga » apprise dans les rues brésiliennes, le football élevé au rang d’art. Le Brésil s’imposa 5-2 et conquit son premier titre mondial. Au coup de sifflet final, Pelé s’effondra en larmes sur la pelouse, tandis que ses coéquipiers exultaient et qu’un pays tout entier se découvrait champion du monde.

La promesse faite à son père Dondinho était tenue ; « O Rei » venait de naître.

Au cours des années suivantes, le Santos FC devint la vitrine mondiale de Pelé. À une époque où la télévision n’avait pas encore colonisé les foyers, le public devait se rendre au stade pour admirer le talent du jeune Brésilien.

Le club commence alors à sillonner lescontinents : Afrique, Europe, Asie, Moyen-Orient, Amériques. L’Inter d’Angelo Moratti puis la Juventus d’Umberto Agnelli tentent de le recruter, mais le Peixe s’y oppose toujours. Où qu’il aille, les stades se remplissent : le public veut avant tout voir le numéro 10, plus que l’équipe elle-même. La légende mondiale est en train de naître.

Mais le Santos n’était pas seulement une troupe itinérante offrant du spectacle sur les cinq continents : c’était aussi une machine quasi parfaite. Avec Pelé dans son effectif, le club remporta 26 trophées : 10 championnats d’État, 6 titres nationaux (5 Taça Brasil et 1 Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 5 Coupes nationales, 2 Coupes Libertadores consécutives, 2 Coupes intercontinentales et 1 Supercoupe des champions intercontinentaux, s’imposant comme l’une des formations les plus titulaires de l’époque.

En 1962, au Chili, Pelé remporte sa deuxième Coupe du monde avec le Brésil, même s’il assiste aux phases finales depuis les tribunes : une déchirure de l’adducteur, survenue lors du deuxième match face à la Tchécoslovaquie, l’écarte définitivement du tournoi. En 1966, il subit des fautes encore plus violentes qui altèrent ses performances et le Brésil est éliminé dès le premier tour.

Avec Santos, il continuait à gagner et à marquer, disputant des centaines de matchs amicaux internationaux. Le public payait son billet pour assister à son spectacle, et il lui rendait la pareille avec un répertoire inépuisable de dribbles, petits ponts, sombreros, têtes et buts spectaculaires.

C’est durant cette période que naquirent la plupart des légendes associées à son nom ; la plus célèbre veut qu’une trêve ait été déclarée pendant la guerre civile nigériane afin que tout le monde puisse assister à l’un de ses matchs. Aucun footballeur n’avait jamais atteint une telle renommée.

Le 19 novembre 1969, il atteint un sommet symbolique : son millième but.

Depuis des semaines, tout le Brésil comptait les jours. Chaque rencontre se muait en événement national. Le moment tant attendu survint enfin au Maracanã : un penalty sifflé contre Vasco da Gama. Le temps sembla suspendu. Pelé s’avança, prit son élan et transforma la sentence.

Un rugissement déchira le stade, puis la pelouse fut envahie. Photographes, journalistes, cameramen et supporters transformèrent l’instant en une célébration collective. Mais ce qui rendit cette nuit vraiment spéciale, ce furent les paroles du protagoniste.

«En ce moment d’intense émotion, je lance un appel : n’oublions pas les enfants pauvres, les personnes dans le besoin et les œuvres caritatives. Défendons les démunis, défendons les enfants. Aidons tous, par amour de Dieu.»

Le champion a alors laissé parler l’homme. L’idole est devenue, pour toujours, un symbole national.



