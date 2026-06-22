Le monde l’a découvert durant l’été 1958. Âgé de dix-sept ans, il arborait un sourire timide et possédait un talent qui, au Brésil, laissait présager de grandes choses. Mais lorsque la Seleção a débarqué en Suède, Pelé n’était pas encore le héros que l’histoire allait immortaliser.

Victime d’une blessure au genou juste avant la Coupe du monde, il arrive en Suède sans avoir retrouvé son meilleur niveau. Le sélectionneur Vicente Feola lui préfère donc initialement José Altafini, futur « Mazzola » du calcio italien. Le jeune prodige de Santos regarde ainsi les deux premiers matchs contre l’Autriche et l’Angleterre depuis le banc.

Un choix prudent, sans doute nécessaire. Mais le talent de Pelé était trop grand pour rester longtemps sur le banc.

Mais, à l’aube du match décisif contre l’Union soviétique, Feola estima que le moment était venu de lancer son joyau : Pelé remplaça Altafini aux côtés de Garrincha. Un choix qui marqua à jamais l’histoire de la Seleção.

Dès lors, la Coupe du monde a pris un nouveau tournant pour le Brésil. En quarts de finale, face au Pays de Galles, Pelé a inscrit le but qualificatif. En demi-finale, il a atomisé la France de Just Fontaine d’un hat-trick. Puis vint la finale contre les hôtes suédois.

Cet après-midi-là, à Stockholm, le jeune homme originaire de Bauru cessa d’être un espoir pour devenir une légende.

Alors que le score était de 3-1, il contrôla le ballon dans la surface, le souleva au-dessus du défenseur et le frappa de volée avant qu’il ne touche le sol. Un geste qui résumait ce qu’il allait devenir au cours des années suivantes : fantaisie, courage, instinct et naturel. En fin de match, il récidiva en inscrivant le cinquième but des Sud-Américains d’un spectaculaire coup de tête à contre-temps qui ne laissa aucune chance au gardien.

C’était la « ginga » apprise dans les rues brésiliennes, le football élevé au rang d’art. Le Brésil l’emporta 5-2 et conquit son premier titre mondial. Au coup de sifflet final, Pelé s’effondra en larmes sur la pelouse, tandis que ses coéquipiers exultaient et qu’un pays tout entier se découvrait champion du monde.

La promesse faite à son père Dondinho était tenue ; « O Rei » venait de naître.

Au cours des années suivantes, le Santos FC devint la vitrine mondiale de Pelé. À une époque où la télévision n’avait pas encore colonisé les foyers, pour voir le génie brésilien il fallait se rendre sur les terrains.

Le club commence alors à sillonner lescontinents : Afrique, Europe, Asie, Moyen-Orient, Amériques. L’Inter d’Angelo Moratti puis la Juventus d’Umberto Agnelli tentent de le recruter, mais le « Peixe » s’y oppose toujours. Où qu’il aille, les stades affichent complet : le public veut avant tout voir le numéro 10 en action, davantage que l’équipe elle-même. Pelé est en train de devenir une légende mondiale.

Mais le Santos n’était pas seulement une troupe itinérante offrant du spectacle sur les cinq continents : c’était aussi une machine presque parfaite. Avec Pelé sur le terrain, le club remporta 26 trophées : 10 championnats d’État, 6 titres (5 Taça Brasil et un Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 5 Coupes nationales, deux Coupes Libertadores consécutives, deux Coupes intercontinentales et une Supercoupe des champions intercontinentaux, s’imposant comme l’une des meilleures équipes mondiales.

En 1962, au Chili, Pelé remporte sa deuxième Coupe du monde avec le Brésil, même s’il doit assister aux phases finales depuis les tribunes, victime d’une déchirure de l’adducteur contractée face à la Tchécoslovaquie. En 1966, il subit des fautes encore plus violentes qui altèrent ses performances et le Brésil est éliminé dès le premier tour.

Avec Santos, il continuait à gagner et à marquer, disputant des centaines de matchs amicaux internationaux. Le public payait son billet pour assister à son spectacle, et il lui rendait la pareille avec un répertoire inépuisable de dribbles, petits ponts, sombreros, têtes et buts spectaculaires.

C’est durant cette période que naquirent la plupart des légendes associées à son nom ; la plus célèbre veut qu’une trêve ait été déclarée pendant la guerre civile nigériane afin que tout le monde puisse assister à l’un de ses matchs. Aucun footballeur n’avait jamais connu une telle gloire.

Le 19 novembre 1969, il atteint un sommet symbolique : son millième but.

Depuis des semaines, tout le Brésil comptait les jours. Chaque match devenait un événement national. Le moment tant attendu survint enfin au Maracanã : un penalty sifflé contre Vasco da Gama. Le temps sembla suspendu. Pelé s’avança, prit son élan et transforma la sentence.

Un rugissement déchira le stade, le terrain fut envahi, photographes, journalistes, caméramans et supporters transformant l’instant en une célébration collective. Mais ce qui rendit cette nuit vraiment spéciale, ce furent les paroles du protagoniste.

«En ce moment d’intense émotion, je lance un appel : n’oublions pas les enfants pauvres, les plus démunis et les œuvres caritatives. Défendons les indigents, défendons les enfants dans le besoin. Aidons tous, par amour de Dieu.»

Le champion a alors laissé parler l’homme. L’idole est devenue, pour toujours, un symbole national.



