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Paolo Camedda

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Hall of Fame XIV – Pelé, « O Rei » du football : joueur légendaire et première icône planétaire

Brésil
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La légende sans fin de Pelé : de la « ginga » à Santos, jusqu’aux trois Coupes du monde remportées avec le Brésil

« Tu es l’exception qui confirme la règle. Tu es la seule célébrité destinée, au lieu de briller quinze minutes, à rayonner pendant quinze siècles. »

Lorsque Andy Warhol prononça ces mots en 1977, le mythe était déjà planétaire. Depuis près de vingt ans, son sourire éclatant s’affichait sur les couvertures glossy des magazines, les plateaux télévisés et les stades de tous les continents. Il avait remporté trois Coupes du monde, inscrit plus de mille buts et transformé le football en un véritable spectacle mondial. Pourtant, le pape du pop art ne faisait pas référence à un simple champion. Il évoquait un phénomène culturel.

Bien avant l’ère des réseaux sociaux, des contrats de sponsoring à plusieurs milliards et de la notion de « marque personnelle », le monde avait déjà découvert le premier athlète véritablement universel : Pelé.


  • LA NAISSANCE D’UNE LÉGENDE

    Au départ, il n’y avait que Dico, le surnom affectueux que lui donnaient ses parents. Né le 23 octobre 1940 à Três Corações, village de l’État de Minas Gerais, il grandit dans la pauvreté, entre sacrifices, rêves et ballons de fortune. 

    Mais c’est sous un autre surnom qu’il deviendra une légende mondiale.

    « À l’âge de trois ans, mon père évoluait au Vasco de São Lourenço, racontera-t-il dans son autobiographie de 2006. Il m’emmenait aux entraînements et j’étais fasciné par notre gardien, Bilé. À chaque arrêt qu’il réalisait, je m’écriais : “Bravo Bilé !”. Mais je déformais souvent son nom en « Pilé » ou « Pelé ». C’est ainsi qu’à un moment donné, les plus grands ont commencé à m’appeler Pelé ».

    Au début, le surnom ne lui plaît guère ; à ses oreilles, il sonne comme une moquerie. Personne ne peut alors imaginer que ces quatre lettres, nées d’une erreur de prononciation sur le terrain poussiéreux d’une petite ville brésilienne, deviendront l’un des noms les plus célèbres du XXe siècle.

    Des décennies plus tard, le président Lula en offrira la synthèse parfaite : « Pelé, quatre lettres qui ont uni le Brésil au monde ».

    Pour comprendre comment cet enfant devenu légende a conquis le monde, il faut remonter à Bauru, dans l’État de São Paulo, où sa famille s’installe en 1946. C’est là que grandit Edson Arantes do Nascimento, fils de João Ramos do Nascimento dit Dondinho et de Celeste Arantes, aux côtés de ses jeunes frère et sœur Jair (Zoca) et Maria Lucia. D’un côté, son père, ancien avant-centre talentueux dont la carrière avait été brisée par une grave blessure au genou ; de l’autre, sa mère, sévère et protectrice, déterminée à garantir à ses enfants une vie plus stable que celle que le football avait pu offrir à son mari.

    Si Dondinho lui transmet l’amour du ballon rond, Dona Celeste le freine, insistant sur l’importance de l’école et du travail. 

    Pour subvenir aux besoins du foyer, le père, brancardier à l’hôpital, touche un salaire modeste ; la mère, au foyer, veille sur l’éducation des enfants. Le jeune Dico, peu attiré par les bancs de l’école, cirer des chaussures, donne un coup de main à ses parents et drible dans la rue avec ses amis d’enfance, armé de ballons de fortune confectionnés avec des chiffons et du papier. 

    C’est Dondinho qui lui enseigne les bases du football. En 1950, quand le Brésil perd la Coupe du monde à domicile, battu par l’Uruguay lors du célèbre « Maracanazo », Pelé n’a que neuf ans. Il voit son père pleurer. Une scène qu’il n’oubliera jamais. Il s’approche et lui fait une promesse : un jour, il remportera la Coupe du monde avec le Brésil.

    Huit ans plus tard, il tiendra parole.


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  • Sa ginga l’a propulsé sur le trône des virtuoses du ballon rond.

    Pelé se distinguait nettement des autres footballeurs par ce que les Brésiliens appellent la « ginga ». Difficile à traduire, ce terme ne désigne pas un geste technique précis,mais une manière de se mouvoir, de conserver son équilibre et de franchir les obstacles avec imagination et improvisation. Issu du vocabulaire de la capoeira – cette danse-combat développée par les esclaves africains au Brésil comme forme de résistance physique et culturelle –, la ginga en est le pas fondamental transposé au « football dansé ».

    Pelé en fut l’incarnation la plus aboutie : il ne courait pas, il ondulait ; il ne dribblait pas, il anticipait sa trajectoire. Plutôt que de poursuivre le ballon, il semblait le devancer, transformant chaque action en un geste imprévisible pour ses adversaires. Ses changements de direction, ses feintes de corps, ses rotations soudaines, ses talonnades et ses sauts acrobatiques illustrent une combinaison unique de grâce et de puissance qui rend son jeu immédiatement reconnaissable sur les terrains du monde entier.

    Ses coups de tête n’étaient pas de simples sauts athlétiques ; ses retournés, demi-retournés et frappes en vol défiaient la gravité avant même de défier ses adversaires. En lui cohabitaient la légèreté du danseur et la force du lutteur, l’instinct du garçon qui avait grandi sur les petits terrains de Bauru et l’intelligence du champion destiné à conquérir le monde.

    Des années plus tard, Jorge Valdano tentera de capturer cette sensation.

    «Son corps suivait une cadence atavique et noire, s’adaptant harmonieusement aux caprices du ballon. Sa puissance musculaire lui ouvrait tous les horizons de la prouesse ; on se demande encore s’il s’élevait de terre ou descendait du ciel pour frapper le ballon de plein front, avec le gardien pour victime et les filets pour destination finale


  • LES PREMIERS PAS AVEC SANTOS ET LE BRÉSIL

    Dondinho se rend rapidement compte du talent de son fils. À treize ans, il l’emmène au centre de formation du Bauru, dirigé par Waldemar de Brito, ancien international brésilien et chasseur de talents. Ce dernier est le premier à percevoir l’extraordinaire potentiel de Pelé et à accompagner sa progression.

    Ses performances attirent vite l’attention des plus grands clubs, notamment le Santos FC. Après quelques hésitations de Dona Celeste, Waldemar de Brito convainc la famille et accompagne le jeune garçon à un essai qu’il réussit brillamment.

    Installé à la résidence des jeunes joueurs de Vila Belmiro, Pelé gravit rapidement les échelons. Le 7 septembre 1956, il fait ses débuts en équipe première lors d’un match amical contre les Corinthians de Santo André et inscrit immédiatement le premier de ses 1 281 buts totaux. L’année suivante, il s’impose comme titulaire et, le 7 juillet 1957, il honore sapremière sélection sous le maillot du Brésil, marquant encore lors de la défaite 2-1 contre l’Argentine.

    L’ascension fulgurante de l’enfant de Bauru ne fait que commencer, mais une chose est déjà claire : le football brésilien a trouvé son nouveau prodige.


  • Le monde à ses pieds : Pelé

    Le monde l’a découvert durant l’été 1958. Âgé de dix-sept ans, il arborait un sourire timide et possédait un talent qui, au Brésil, laissait présager de grandes choses. Mais lorsque la Seleção a débarqué en Suède, Pelé n’était pas encore le héros que l’histoire allait immortaliser.

    Victime d’une blessure au genou juste avant la Coupe du monde, il arrive en Suède sans avoir retrouvé son meilleur niveau. Le sélectionneur Vicente Feola lui préfère donc initialement José Altafini, futur « Mazzola » du calcio italien. Le jeune prodige de Santos regarde ainsi les deux premiers matchs contre l’Autriche et l’Angleterre depuis le banc.

    Un choix prudent, sans doute nécessaire. Mais le talent de Pelé était trop grand pour rester longtemps sur le banc.

    Mais, à l’aube du match décisif contre l’Union soviétique, Feola estima que le moment était venu de lancer son joyau : Pelé remplaça Altafini aux côtés de Garrincha. Un choix qui marqua à jamais l’histoire de la Seleção.

    Dès lors, la Coupe du monde a pris un nouveau tournant pour le Brésil. En quarts de finale, face au Pays de Galles, Pelé a inscrit le but qualificatif. En demi-finale, il a atomisé la France de Just Fontaine d’un hat-trick. Puis vint la finale contre les hôtes suédois.

    Cet après-midi-là, à Stockholm, le jeune homme originaire de Bauru cessa d’être un espoir pour devenir une légende.

    Alors que le score était de 3-1, il contrôla le ballon dans la surface, le souleva au-dessus du défenseur et le frappa de volée avant qu’il ne touche le sol. Un geste qui résumait ce qu’il allait devenir au cours des années suivantes : fantaisie, courage, instinct et naturel. En fin de match, il récidiva en inscrivant le cinquième but des Sud-Américains d’un spectaculaire coup de tête à contre-temps qui ne laissa aucune chance au gardien.

    C’était la « ginga » apprise dans les rues brésiliennes, le football élevé au rang d’art. Le Brésil l’emporta 5-2 et conquit son premier titre mondial. Au coup de sifflet final, Pelé s’effondra en larmes sur la pelouse, tandis que ses coéquipiers exultaient et qu’un pays tout entier se découvrait champion du monde.

    La promesse faite à son père Dondinho était tenue ; « O Rei » venait de naître. 

    Au cours des années suivantes, le Santos FC devint la vitrine mondiale de Pelé. À une époque où la télévision n’avait pas encore colonisé les foyers, pour voir le génie brésilien il fallait se rendre sur les terrains.

    Le club commence alors à sillonner lescontinents : Afrique, Europe, Asie, Moyen-Orient, Amériques. L’Inter d’Angelo Moratti puis la Juventus d’Umberto Agnelli tentent de le recruter, mais le « Peixe » s’y oppose toujours. Où qu’il aille, les stades affichent complet : le public veut avant tout voir le numéro 10 en action, davantage que l’équipe elle-même. Pelé est en train de devenir une légende mondiale.

    Mais le Santos n’était pas seulement une troupe itinérante offrant du spectacle sur les cinq continents : c’était aussi une machine presque parfaite. Avec Pelé sur le terrain, le club remporta 26 trophées : 10 championnats d’État, 6 titres (5 Taça Brasil et un Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 5 Coupes nationales, deux Coupes Libertadores consécutives, deux Coupes intercontinentales et une Supercoupe des champions intercontinentaux, s’imposant comme l’une des meilleures équipes mondiales.

    En 1962, au Chili, Pelé remporte sa deuxième Coupe du monde avec le Brésil, même s’il doit assister aux phases finales depuis les tribunes, victime d’une déchirure de l’adducteur contractée face à la Tchécoslovaquie. En 1966, il subit des fautes encore plus violentes qui altèrent ses performances et le Brésil est éliminé dès le premier tour. 

    Avec Santos, il continuait à gagner et à marquer, disputant des centaines de matchs amicaux internationaux. Le public payait son billet pour assister à son spectacle, et il lui rendait la pareille avec un répertoire inépuisable de dribbles, petits ponts, sombreros, têtes et buts spectaculaires.

    C’est durant cette période que naquirent la plupart des légendes associées à son nom ; la plus célèbre veut qu’une trêve ait été déclarée pendant la guerre civile nigériane afin que tout le monde puisse assister à l’un de ses matchs. Aucun footballeur n’avait jamais connu une telle gloire.

    Le 19 novembre 1969, il atteint un sommet symbolique : son millième but.

    Depuis des semaines, tout le Brésil comptait les jours. Chaque match devenait un événement national. Le moment tant attendu survint enfin au Maracanã : un penalty sifflé contre Vasco da Gama. Le temps sembla suspendu. Pelé s’avança, prit son élan et transforma la sentence.

    Un rugissement déchira le stade, le terrain fut envahi, photographes, journalistes, caméramans et supporters transformant l’instant en une célébration collective. Mais ce qui rendit cette nuit vraiment spéciale, ce furent les paroles du protagoniste.

    «En ce moment d’intense émotion, je lance un appel : n’oublions pas les enfants pauvres, les plus démunis et les œuvres caritatives. Défendons les indigents, défendons les enfants dans le besoin. Aidons tous, par amour de Dieu.» 

    Le champion a alors laissé parler l’homme. L’idole est devenue, pour toujours, un symbole national.


  • LE DERNIER CHEF-D’ŒUVRE : LA COUPE DU MONDE DE 1970

    Le dernier grand chef-d’œuvre footballistique de Pelé eut lieu l’année suivante : Mexique 1970. Pour beaucoup, c’était la meilleure équipe brésilienne de tous les temps, avec Jairzinho, Gérson, Tostão, Rivelino et, bien sûr, Pelé.

    En finale face à l’Italie, il offre au monde l’une des images les plus emblématiques de l’histoire du sport : à la 18e minute, Rivelino centre depuis la gauche vers le deuxième poteau ; O Rei domine Tarcisio Burgnich dans les airs et expédie une tête puissante qui bat le gardien Albertosi.

    Burgnich, l’un des meilleurs défenseurs de l’époque, ne put rien faire : « Avant le match, je me disais : il est fait de chair et d’os comme tout le monde. Puis j’ai compris que ce n’était pas le cas. »

    Comme le notera plus tard Valdano, il était impossible de distinguer si la tête de Pelé montait depuis le sol ou descendait des cieux.

    Boninsegna égalisa, mais les Verdeoro poursuivirent leur festival jusqu’au 4-1 final. Pelé participa aussi à l’action conclue par Carlos Alberto, souvent citée comme l’un des plus beaux buts de l’histoire de la Coupe du monde. Au coup de sifflet final, il souleva son troisième trophée, un record toujours inégalé.

    Au-delà du titre, c’est l’apogée d’une légende vivante : le numéro 10 brésilien est désormais « O Rei ».

    Un peu plus d’un an plus tard, le 18 juillet 1971, devant plus de cent mille spectateurs au Maracanã, il endosse pour la dernière fois le maillot de la Seleção. Il avait déjà tout gagné, et pourtant personne n’était vraiment prêt à lui dire adieu.

    Lorsqu’il quitta la pelouse sous les ovations, il n’avait que trente ans et demeurait le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção avec 77 réalisations en 92 sélections. Son record tiendra plus d’un demi-siècle, jusqu’à ce que Neymar le dépasse en septembre 2023.


  • AU-DELÀ DU FOOTBALL

    En 1977, quand Warhol le peint à New York, il a déjà mué du statut de champion à celui d’icône. Dès le début des années 1970, il ressentait déjà le poids d’une vie passée sous les feux des projecteurs : tournées épuisantes, attentes d’un pays tout entier et regard du monde entier avaient transformé le football en une responsabilité permanente. En 1974, il annonça donc sa retraite du Santos, convaincu d’avoir écrit la dernière page de son histoire sur les terrains.

    Mais le break fut de courte durée : un an plus tard, il acceptait l’offre des New York Cosmos, en NASL nord-américaine, pour une ultime mission – populariser le soccer aux États-Unis.

    En 1977, l’heure des adieux sonna. Après avoir contribué à populariser le soccer aux États-Unis avec 37 buts en 64 matchs sous les couleurs des New York Cosmos, Pelé estima qu’il était temps de boucler la boucle.

    Le 1ᵉʳ octobre, au Giants Stadium de New York, devant plus de 75 000 spectateurs, se joue un match qui ressemble davantage à une célébration qu’à une simple rencontre amicale. D’un côté, les Cosmos ; de l’autre, le Santos, les deux clubs de sa vie. 

    Le Roi a disputé une mi-temps sous chaque maillot, d’abord celui des Cosmos, puis celui du Santos. Lorsqu’il a définitivement quitté la pelouse, le football a fait ses adieux à l’un de ses plus grands acteurs.

    Âgé de trente-six ans, il totalisait officiellement 1 281 buts, dont 757 en 816 matchs officiels, à la moyenne impressionnante de 0,93 but par rencontre ; un héritage que aucun chiffre ne saurait pleinement mesurer.

    Devenu une célébrité planétaire, symbole du Brésil et marque à part entière, il fréquentait chefs d’État, artistes et stars du cinéma, unissant avec une facilité déconcertante des univers a priori très éloignés.

    Des années plus tard, il résumerait ainsi : « Pelé est immortel. Pelé est une idole. Vous pouvez demander à n’importe qui dans le monde s’il a déjà entendu parler de Pelé. Personne ne dira jamais non. »

    Hollywood s’est également intéressé à lui : en 1981, il tourne dans « La Grande Évasion », où se côtoient stars du ballon et têtes d’affiche du cinéma. Aux côtés de Sylvester Stallone, Michael Caine et Bobby Moore, Pelé offre au public l’une des séquences les plus mémorables du 7^e art sportif.

    Sa bicyclette parfaite, qui scelle le score final de 4-4 dans la peau du caporal Luis Fernández, est devenue une image intemporelle. Avant de tourner la scène, le réalisateur John Huston lui lance : « Nous avons des kilomètres et des kilomètres de pellicule, tu pourras faire autant de prises que tu veux. » Et Pelé de répondre : « Ne t’inquiète pas, quelques mètres me suffiront. » La première prise suffit.

    Cette image emblématique, magnifiée par la grâce du geste, nourrit encore aujourd’hui sa légende auprès de ceux qui n’ont jamais vu jouer le Santos ou la Seleção. Une fois de plus, Pelé dépasse les frontières du football.

    Il s’est aussi engagé en politique, devenant ministre des Sports pour lutter contre la corruption qui étouffait le football brésilien. Pour le Brésil, il incarnait la rédemption. Pour le football, il était un ambassadeur. Pour le monde, l’une des premières vraies célébrités planétaires.

    À la fin du XXe siècle, les distinctions officielles se sont multipliées : la FIFA, le CIO et l’IFFHS (Institut international d’histoire et de statistiques du football) l’ont désigné « Footballeur du siècle ». Mais le monde avait déjà compris qui était Pelé bien avant ces récompenses.

    Sa disparition, le 29 décembre 2022 après un long combat contre la maladie, a clôturé sa vie terrestre, mais pas son mythe planétaire. Le Brésil a décrété trois jours de deuil national et des millions d’anonymes ont salué sa mémoire aux quatre coins du globe.

    L’enfant surnommé Dico avait disparu, mais Pelé continuait de vivre.

    Au fond, Jorge Valdano avait raison : quand O Rei jouait, on ne savait jamais vraiment s’il montait de la terre ou descendait du ciel.


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