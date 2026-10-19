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Hall of Fame Eusebio 16 9GOAL
Paolo Camedda
Traduit par

Hall of Fame vol. XVIII : Eusébio, la « Panthère noire » qui défia Pelé et hissa le Portugal parmi les grands du football

Eusebio
Hall of Fame
FEATURES
Portugal

Une accélération de sprinteur, une agilité féline, le sens du but et un pied droit dévastateur : Eusébio fait son entrée au Hall of Fame.

« Il arriva sur les terrains en courant comme seul peut courir celui qui fuit la police ou la misère qui lui mord les talons. »


C’est ainsi qu’Eduardo Galeano, la plume la plus influente et la plus romantique du football mondial, décrivait Eusebio dans son « El fútbol a sol y sombra », connu en Italie sous le titre de « Splendori e miserie del gioco del calcio ».

L’avant-centre qui avait grandi à Mafalala avec un ballon de chiffons courait le 100 mètres en 11 secondes et associait à son démarrage de sprinteur un dribble vif et raffiné ainsi qu’un pied droit puissant et précis, capable de battre n’importe quel gardien, même de loin. Il arriva en Europe après avoir connu la misère du Mozambique colonial, mais le football allait l’emmener loin : jusqu’au sommet de l’Europe avec le Benfica et au rang de première star de dimension mondiale du Portugal, un champion capable de disputer à Pelé la place de numéro un absolu de son époque.


Craint et respecté par tous ses adversaires, il se déplaçait sur le terrain à l’affût du but, tel un félin prêt à dévorer sa proie. C’est pourquoi les journalistes anglais lui donnèrent le saisissant surnom de « Panthère noire ». À l’époque de Pelé, Di Stefano et Bobby Charlton, le Portugal avait lui aussi trouvé son champion, capable de le faire entrer dans l’aristocratie du football mondial.

  • De Mafalala à Lisbonne

    Eusébio da Silva Ferreira naquit le 25 janvier 1942 à Lourenço Marques, aujourd’hui Maputo, au Mozambique, alors colonie portugaise. Il grandit à Mafalala, un quartier pauvre, et perdit son père alors qu’il était enfant. Il découvrit le football avec ses amis et un ballon de chiffons, lors de matches qui duraient des heures et se poursuivaient tant qu’il faisait jour.


    À douze ans, son entraîneur le jugeait trop maigre pour l’envoyer sur le terrain. « Je pleurais parce qu’on ne me donnait même pas une chance », se souviendra-t-il en 2008 auprès des lecteurs d’« UEFA.com ». Ce garçon laissé de côté ferait de sa puissance, autant que de sa technique, l’une des qualités les plus redoutées des défenseurs.


    C’est le Sporting de Lourenço Marques qui lui offrit sa chance : Eusébio en porta le maillot entre 1957 et 1960 et inscrivit 77 buts en 42 matches. Le lien avec le Sporting CP semblait tracer la suite de son parcours, mais Benfica agit avec plus de détermination.

    Lorsque le jeune footballeur débarqua à Lisbonne en décembre 1960, à seulement 18 ans, il fut accueilli par le froid et la bataille entre les deux grands clubs de la capitale. Benfica avait organisé son transfert en secret, sous le nom de code Ruth Malosso ; le Sporting revendiquait des droits sur le joueur.


    C’est alors sa mère Elisa quijoua un rôle décisif en choisissant le contrat professionnel proposé par Benfica plutôt qu’une période d’essai avec le Sporting. « Tout a commencé avec ma mère, qui a joué un rôle déterminant dans tout ce que j’ai fait dans le football », racontera le champion à « Record ».


    Eusébio passa 12 jours dans un hôtel de Lagos, en Algarve, en attendant que la situation se calme. « Beaucoup ont dit et écrit que j’avais été enlevé, mais c’était seulement une façon, pour Benfica, de me garder au calme et à l’écart de l’agitation », précisera l’avant-centre bien des années plus tard à « Record ».


    De son côté, l’entraîneur de Benfica, Bela Guttmann, avait déjà compris quel joueur il avait entre les mains. « C’est de l’or », répétait-il à son adjoint Fernando Caiado lorsqu’il le voyait à l’œuvre. L’entraîneur hongrois lui apporta la confiance et l’aide nécessaires pour trouver sa place dans l’équipe. « C’est l’entraîneur qui a eu la plus grande influence sur moi », reconnaîtra-t-il auprès d’« UEFA.com ». Le garçon écarté parce qu’il était trop maigre était désormais prêt à s’imposer en Europe.

  • LE DUEL AVEC PELÉ ET LA CONQUÊTE DE L’EUROPE AVEC BENFICA

    Le 23 mai 1961, Eusebio inscrivit un triplé contre l’Atlético CP. Le 1er juin, il marqua l’unique but du Benfica pour ses débuts officiels, lors de la défaite 4-1 face au Vitória Setúbal en Coupe du Portugal : les réservistes jouaient, au lendemain du triomphe européen contre Barcelone qui avait offert au club sa première Coupe des clubs champions.


    Quelques jours plus tard, au Tournoi de Paris, le jeune avant-centre se révéla sur la scène internationale. En finale contre Santos, il entra alors que le score était de 0-4. Les Brésiliens marquèrent encore, puis le garçon de Mafalala inscrivit un triplé. Santos s’imposa finalement 6-3, mais le joueur de dix-neuf ans avait obligé les observateurs à partager leur attention entre lui et Pelé. Face à la « Perle noire » brésilienne, le football découvrait sa « Panthère noire », « A Pantera Negra » en portugais : le jeune Africain qui osait rivaliser avec « O Rei ».


    La consécration arriva le 2 mai 1962 à Amsterdam. Le Real Madrid termina la première période en tête, 3-2, grâce à un triplé de Puskas. Après l’égalisation de Coluna, ce fut au tour d’Eusebio. À la 64e minute, il transforma le penalty qui donna l’avantage au Benfica. Cinq minutes plus tard, un puissant coup franc de sa part battit à nouveau Araquistáin : cette victoire 5-3 offrit au Benfica sa deuxième Coupe des clubs champions consécutive. L’équipe de Di Stefano et Puskas avait dû s’incliner devant un garçon de vingt ans, capable de décider de sa première finale européenne avec deux buts.


    « C’est le moment qui a lancé ma carrière », reconnaîtra-t-il à « UEFA.com ». Il avait battu ses idoles, mais cherchait le maillot promis par Di Stefano. Quand il le reçut, il le montra à Simões, heureux comme un enfant devant le cadeau de son héros. Son coéquipier lui rappela qu’il venait d’être sacré champion d’Europe. « Pour moi, seul le maillot de Di Stefano comptait ! », racontera-t-il à l’UEFA. « On admire toujours son père, expliquera-t-il à « As » en 2008, pas autant son frère ». Le père, c’était Di Stefano ; Pelé, du même âge que lui, était le frère.


  • EUSÉBIO ET LE TRAP : UNE PANTHÈRE À WEMBLEY

    Le 22 mai 1963, à Wembley, le Benfica visait une troisième Coupe des clubs champions européens consécutive. Face à lui se dressait l’AC Milan de Nereo Rocco, mais Eusébio mit moins de 20 minutes à faire parler de lui.


    « En début de match, Eusébio était marqué par Benítez, mais il lui faisait littéralement perdre la tête. Il a récupéré le ballon aux abords du dernier tiers du terrain, a accéléré et est allé inscrire le but du 1-0 avec une facilité déconcertante », se souviendra Giovanni Trapattoni dans son autobiographie « Non dire gatto », écrite avec Bruno Longhi.


    « C’est Cesare Maldini, notre capitaine, qui a changé les marquages. Il s’est approché et m’a dit : ‹ Trapo, prends Eusébio, sinon il va nous détruire ce soir. › Je ne l’ai plus lâché et Benítez est passé sur Torres. »


    Ce jour-là, Trapattoni sacrifia toute autre ambition. « J’étais si près de lui que j’entendais sa respiration. Je l’empêchais de se retourner. Je savais que s’il se retournait avec le ballon, c’était fini. Il frappait dans un mouchoir de poche avec une puissance et une rapidité d’exécution jamais vues auparavant. À cette époque, Pelé et lui étaient sans aucun doute les meilleurs footballeurs du monde », dira-t-il dans l’émission « Il Processo del Lunedì », sur la Rai.


    Cette fois-là, l’AC Milan parvint à contenir la star du Benfica et Altafini renversa la finale grâce à un doublé. Quarante et un ans plus tard, lorsque Trapattoni devint l’entraîneur du Benfica, il retrouva Eusébio, qui l’accueillit. Leur ancienne bataille avait laissé place à une longue amitié.

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  • LE BALLON D’OR ET LES FINALES PERDUES

    Le Benfica disputa de nouveau la finale en 1965 et en 1968. Eusebio allait connaître encorel’amertume du dernier obstacle : il s’inclina d’abord contre l’Inter, puis contre Manchester United.


    Le 27 mai 1965, à San Siro, Eusebio tenta en vain de faire céder Giuliano Sarti sur un terrain alourdi par la pluie. Un but de Jair donna la victoire à l’Inter. Le Ballon d’Or, en revanche, revint à Eusebio : il devança Giacinto Facchetti et Luis Suárez, devenant le premier footballeur noir à le recevoir. Il avait déjà terminé 2e en 1962 et se classerait également 2e en 1966, derrière Bobby Charlton.


    En 1968, Wembley lui offrit une autre occasion. Mais face à Manchester United, alors que le score était de 1-1 à quelques minutes de la fin, Alex Stepney capta la puissante frappe du Portugais. Eusebio sut alors reconnaître le mérite de celui qui venait de le priver de gloire et eut un geste d’une grande sportivité : « Il a fait un grand arrêt, alors je l’ai applaudi », racontera-t-il à « FourFourTwo ». En prolongation, les Anglais prirent le large et s’imposèrent 4-1.


    Pendant 15 ans, le maillot du Benfica fut pour lui une seconde peau. Il inscrivit 482 buts en 450 matches officiels, remportant 11 championnats et 5 Coupes du Portugal. Il termina sept fois meilleur buteur du championnat national et trois fois meilleur buteur de la Coupe des clubs champions : neuf buts en 1964/65, sept en 1965/66 et six en 1967/68. À ce palmarès individuel s’ajoutèrent deux Souliers d’or européens, en 1968 et en 1973, ainsi que deux distinctions de footballeur portugais de l’année, en 1970 et en 1973.


    Il inscrivit son but préféré le 9 décembre 1964, lors de la victoire 5-0 contre La Chaux-de-Fonds. Après un échange avec Simões, l’avant-centre venu du Mozambique fit semblant de tirer : le défenseur se protégea le visage et Eusebio souleva le ballon. Il répéta sa feinte devant un deuxième défenseur, puis reprit de volée, sans que le ballon touche terre. Le gardien ne put que le féliciter : « C’était une œuvre d’art, un moment d’inspiration », racontera Eusebio à « FourFourTwo ».

  • Le Mondial de la « Panthère noire »

    En 1966, le champion venu du Mozambique mena le Portugal à sa première Coupe du monde. Après la Hongrie et la Bulgarie, les Portugais battirent aussi le Brésil, champion du monde, 3-1, grâce notamment à un doublé de sa part. Pelé, diminué par les blessures et les coups reçus, quitta le tournoi. Le Portugal commençait à croire qu’il pouvait remporter la Coupe du monde.


    En quarts de finale, il devait affronter la Corée du Nord, qui avait éliminé l’Italie. Le 23 juillet, à Goodison Park, les Asiatiques menaient 3-0 après vingt-cinq minutes. Eusébio marqua à la 27e minute et transforma un penalty avant la pause. À la 56e minute, il égalisa, puis obtint un autre penalty après une course entamée au milieu de terrain. Il le transforma à la 59e minute : en un peu plus d’une demi-heure, il avait marqué quatre buts et renversé le score. José Augusto porta le score à 5-3.


    « Pour moi, ce fut mon moment spécial », se souviendrait-il auprès de la FIFA. Le Portugal était en demi-finale dès sa première participation et son avant-centre avait déjà marqué sept fois.


    À Wembley, un doublé de Bobby Charlton barra au Portugal la route de la finale. Son but sur penalty n’empêcha pas le succès 2-1 des Anglais. Eusébio quitta le terrain en larmes : il avait cru à la finale et la troisième place, qu’il restait à décrocher contre l’Union soviétique, ne pouvait pas encore le consoler.


    Il marqua aussi lors de ce match, en battant Lev Yachine sur penalty, avant de le prendre dans ses bras. Le Portugal s’imposa 2-1 et la « Panthère noire » termina meilleur buteur avec 9 buts en 6 matches. Cette seule Coupe du monde suffit à le rendre inoubliable. En sélection, il termina en 1973 avec 41 buts en 64 matches.

  • L’Italie frôlée et le lien avec Lisbonne

    La Serie A tenta de l’arracher au Benfica. La Juventus s’intéressa à lui, puis l’Inter d’Angelo Moratti passa tout près de le recruter. Eusébio et son épouse Flora avaient déjà trouvé une maison près du lac de Côme, mais après la Coupe du monde 1966, la fermeture des frontières aux étrangers fit échouer le transfert. La Corée du Nord, qui avait éliminé l’Italie, finit ainsi par barrer la route de la Serie A à l’homme même qui avait mis fin à son rêve de Coupe du monde.


    « J’aurais pu acheter la moitié de Lisbonne », plaisantera l’avant-centre dans un entretien accordé à FourFourTwo en 2008, en évoquant ce qu’il aurait gagné à l’Inter. Au sujet de l’intérêt manifesté auparavant par la Juventus, il racontera en revanche quel’intervention de Salazar l’aurait empêché de partir, car le dictateur le considérait comme un patrimoine de l’État. Une version contestée par l’historien Ricardo Serrado, qui attribuera l’échec de son arrivée à Turin aux obligations militaires du joueur.


    Il n’en reste pas moins qu’Eusébio resta au Benfica jusqu’en 1975. Ses genoux, désormais usés, pesèrent sur la fin de sa carrière, sans lui ôter son sens du but. Il traversa l’Atlantique pour jouer avec les Boston Minutemen en NASL, passa au Mexique, à Monterrey, puis rejoignit le Canada : en 1976, il remporta le titre nord-américain avec les Toronto Metros-Croatia, marquant également en finale et terminant avec 18 buts en 25 matches. Il partagea encore son temps entre le Portugal et les États-Unis, portant les maillots de Beira-Mar, des Las Vegas Quicksilvers, de l’União de Tomar et des New Jersey Americans, avant une dernière expérience en football en salle avec les Buffalo Stallions.


    Il revint ensuite représenter le Benfica, d’abord comme collaborateur technique, puis comme ambassadeur du club devenu sa maison. Le Benfica tint à lui rendre hommage de son vivant : le 25 janvier 1992, jour de son 50e anniversaire, Eusébio inaugura la statue à son effigie devant l’ancien stade da Luz. Son épouse et ses filles étaient à ses côtés. Aujourd’hui encore, devant le nouveau stade, sa silhouette de bronze accueille les supporters.


    À sa mort, le 5 janvier 2014, à l’âge de 71 ans, le Portugal décréta trois jours de deuil national. Son cercueil traversa la pelouse du stade da Luz et, le 3 juillet 2015, sa dépouille fut transférée au Panthéon national.


    « Si je pouvais choisir, j’aimerais pouvoir mourir là-bas, dans le stade du Benfica. C’est ma maison , avait expliqué dès 1997 l’avant-centre venu du Mozambique. C’est là que je suis devenu un homme. C’est là que je vis depuis l’âge de 18 ans. Bien sûr, je ne peux pas choisir, mais cela me plairait… Et qui plus est, pendant un match intense, disputé, avec une victoire du Benfica. »