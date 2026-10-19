La Serie A tenta de l’arracher au Benfica. La Juventus s’intéressa à lui, puis l’Inter d’Angelo Moratti passa tout près de le recruter. Eusébio et son épouse Flora avaient déjà trouvé une maison près du lac de Côme, mais après la Coupe du monde 1966, la fermeture des frontières aux étrangers fit échouer le transfert. La Corée du Nord, qui avait éliminé l’Italie, finit ainsi par barrer la route de la Serie A à l’homme même qui avait mis fin à son rêve de Coupe du monde.
« J’aurais pu acheter la moitié de Lisbonne », plaisantera l’avant-centre dans un entretien accordé à FourFourTwo en 2008, en évoquant ce qu’il aurait gagné à l’Inter. Au sujet de l’intérêt manifesté auparavant par la Juventus, il racontera en revanche quel’intervention de Salazar l’aurait empêché de partir, car le dictateur le considérait comme un patrimoine de l’État. Une version contestée par l’historien Ricardo Serrado, qui attribuera l’échec de son arrivée à Turin aux obligations militaires du joueur.
Il n’en reste pas moins qu’Eusébio resta au Benfica jusqu’en 1975. Ses genoux, désormais usés, pesèrent sur la fin de sa carrière, sans lui ôter son sens du but. Il traversa l’Atlantique pour jouer avec les Boston Minutemen en NASL, passa au Mexique, à Monterrey, puis rejoignit le Canada : en 1976, il remporta le titre nord-américain avec les Toronto Metros-Croatia, marquant également en finale et terminant avec 18 buts en 25 matches. Il partagea encore son temps entre le Portugal et les États-Unis, portant les maillots de Beira-Mar, des Las Vegas Quicksilvers, de l’União de Tomar et des New Jersey Americans, avant une dernière expérience en football en salle avec les Buffalo Stallions.
Il revint ensuite représenter le Benfica, d’abord comme collaborateur technique, puis comme ambassadeur du club devenu sa maison. Le Benfica tint à lui rendre hommage de son vivant : le 25 janvier 1992, jour de son 50e anniversaire, Eusébio inaugura la statue à son effigie devant l’ancien stade da Luz. Son épouse et ses filles étaient à ses côtés. Aujourd’hui encore, devant le nouveau stade, sa silhouette de bronze accueille les supporters.
À sa mort, le 5 janvier 2014, à l’âge de 71 ans, le Portugal décréta trois jours de deuil national. Son cercueil traversa la pelouse du stade da Luz et, le 3 juillet 2015, sa dépouille fut transférée au Panthéon national.
« Si je pouvais choisir, j’aimerais pouvoir mourir là-bas, dans le stade du Benfica. C’est ma maison , avait expliqué dès 1997 l’avant-centre venu du Mozambique. C’est là que je suis devenu un homme. C’est là que je vis depuis l’âge de 18 ans. Bien sûr, je ne peux pas choisir, mais cela me plairait… Et qui plus est, pendant un match intense, disputé, avec une victoire du Benfica. »