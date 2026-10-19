Eusébio da Silva Ferreira naquit le 25 janvier 1942 à Lourenço Marques, aujourd’hui Maputo, au Mozambique, alors colonie portugaise. Il grandit à Mafalala, un quartier pauvre, et perdit son père alors qu’il était enfant. Il découvrit le football avec ses amis et un ballon de chiffons, lors de matches qui duraient des heures et se poursuivaient tant qu’il faisait jour.





À douze ans, son entraîneur le jugeait trop maigre pour l’envoyer sur le terrain. « Je pleurais parce qu’on ne me donnait même pas une chance », se souviendra-t-il en 2008 auprès des lecteurs d’« UEFA.com ». Ce garçon laissé de côté ferait de sa puissance, autant que de sa technique, l’une des qualités les plus redoutées des défenseurs.





C’est le Sporting de Lourenço Marques qui lui offrit sa chance : Eusébio en porta le maillot entre 1957 et 1960 et inscrivit 77 buts en 42 matches. Le lien avec le Sporting CP semblait tracer la suite de son parcours, mais Benfica agit avec plus de détermination.

Lorsque le jeune footballeur débarqua à Lisbonne en décembre 1960, à seulement 18 ans, il fut accueilli par le froid et la bataille entre les deux grands clubs de la capitale. Benfica avait organisé son transfert en secret, sous le nom de code Ruth Malosso ; le Sporting revendiquait des droits sur le joueur.





C’est alors sa mère Elisa quijoua un rôle décisif en choisissant le contrat professionnel proposé par Benfica plutôt qu’une période d’essai avec le Sporting. « Tout a commencé avec ma mère, qui a joué un rôle déterminant dans tout ce que j’ai fait dans le football », racontera le champion à « Record ».





Eusébio passa 12 jours dans un hôtel de Lagos, en Algarve, en attendant que la situation se calme. « Beaucoup ont dit et écrit que j’avais été enlevé, mais c’était seulement une façon, pour Benfica, de me garder au calme et à l’écart de l’agitation », précisera l’avant-centre bien des années plus tard à « Record ».





De son côté, l’entraîneur de Benfica, Bela Guttmann, avait déjà compris quel joueur il avait entre les mains. « C’est de l’or », répétait-il à son adjoint Fernando Caiado lorsqu’il le voyait à l’œuvre. L’entraîneur hongrois lui apporta la confiance et l’aide nécessaires pour trouver sa place dans l’équipe. « C’est l’entraîneur qui a eu la plus grande influence sur moi », reconnaîtra-t-il auprès d’« UEFA.com ». Le garçon écarté parce qu’il était trop maigre était désormais prêt à s’imposer en Europe.