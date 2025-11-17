Hall of Fame vol. VII - Le joueur le plus sous-coté ? L'héritage football de David Beckham, au-delà du marketing

C'est là que réside tout le paradoxe de sa carrière. Sous la surface glamour, il y avait un joueur fabuleux, mais il fut victime de sa propre image. L'étiquette de "Spice Boy", sa relation avec Victoria Adams et la démesure de sa vie privée ont fait de lui une cible des tabloïds avant d'être un sujet des pages sports. Dans l'imaginaire collectif, Beckham était un personnage avant d'être un joueur. Comme s'il était trop beau, trop parfait, trop "tendance" pour être pris au sérieux. Cette aura de popstar a injustement occulté ses qualités pures.

Car Becks était un joueur unique. Il n'était pas un ailier pur, pas un dribbleur spectaculaire. Il était un "regista latéral", un véritable meneur de jeu excentré. Avec son pied droit, il laissait le public bouche bée par des transversales télécommandées. Il possédait une vision de jeu céleste et des qualités balistiques hors normes, faisant de lui le meilleur centreur de tous les temps et l'un des plus grands maîtres artificiers de l'histoire. Son coup franc contre la Grèce en 2001, qui qualifia l'Angleterre pour le Mondial à la dernière seconde, reste sa Joconde. Son lob de 50 mètres contre Wimbledon en 1996 avait, lui, lancé la légende.