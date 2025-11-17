Pendant près de quinze ans, David Beckham a été le poster ultime. Son influence a défini une époque, sur le terrain comme en dehors. L'émulation de masse de ses looks – des mèches blondes à la crête "mohican" qui fit enrager Sir Alex Ferguson, en passant par les tresses – et le succès planétaire des Adidas Predator ont marqué la première invasion consciente du football dans le monde de la mode. Tout le monde voulait être Becks. Mais si le style pouvait se copier, le talent, lui, était inimitable. Son mouvement de frappe, si unique qu'il a inspiré le titre du film Joue-la comme Beckham, était une œuvre d'art. Personne ne s'est jamais approché de cette perfection technique, de cette capacité à dessiner des trajectoires millimétrées avec une élégance quasi scientifique.
Hall of Fame vol. VII - Le joueur le plus sous-coté ? L'héritage football de David Beckham, au-delà du marketing
- Getty
Trop beau pour être pris au sérieux ?
C'est là que réside tout le paradoxe de sa carrière. Sous la surface glamour, il y avait un joueur fabuleux, mais il fut victime de sa propre image. L'étiquette de "Spice Boy", sa relation avec Victoria Adams et la démesure de sa vie privée ont fait de lui une cible des tabloïds avant d'être un sujet des pages sports. Dans l'imaginaire collectif, Beckham était un personnage avant d'être un joueur. Comme s'il était trop beau, trop parfait, trop "tendance" pour être pris au sérieux. Cette aura de popstar a injustement occulté ses qualités pures.
Car Becks était un joueur unique. Il n'était pas un ailier pur, pas un dribbleur spectaculaire. Il était un "regista latéral", un véritable meneur de jeu excentré. Avec son pied droit, il laissait le public bouche bée par des transversales télécommandées. Il possédait une vision de jeu céleste et des qualités balistiques hors normes, faisant de lui le meilleur centreur de tous les temps et l'un des plus grands maîtres artificiers de l'histoire. Son coup franc contre la Grèce en 2001, qui qualifia l'Angleterre pour le Mondial à la dernière seconde, reste sa Joconde. Son lob de 50 mètres contre Wimbledon en 1996 avait, lui, lancé la légende.
Un professionnalisme à toute épreuve
Mais réduire Beckham à son pied droit serait une autre erreur. L'apparence, là encore, était trompeuse. Troisième joueur le plus capé de l'histoire de l'Angleterre, il en fut le capitaine durant six ans, assumant ce rôle avec courage. Il est passé de "l'ennemi public numéro 1", après son expulsion stupide contre l'Argentine au Mondial 98, à l'incarnation du rachat et du leadership. Car derrière les shootings photo se cachait un professionnel irréprochable, un soldat toujours prêt au sacrifice, à la course, au tacle.
Fabio Capello, un sergent de fer s'il en est, l'avait parfaitement cerné. Lors du dernier semestre de Beckham à Madrid, le coach italien avait désobéi à son propre président, Florentino Pérez, pour réintégrer l'Anglais, qui finira par offrir la Liga au Real avant son départ aux L.A. Galaxy. Partout où il est passé – Manchester, Madrid, Milan, Paris –, il s'est fondu dans le collectif avec une humilité que les tabloïds n'ont jamais voulu voir.
L'injustice du Ballon d'Or 1999
Cette dissonance entre l'image et la réalité a probablement coûté à Beckham la consécration individuelle suprême. En 1999, année du triplé historique de Manchester United, il aurait dû remporter le Ballon d'Or. Le trophée fut pourtant remis à Rivaldo, certes brillant en Liga, mais dont le Barça avait été éliminé dès les poules de la Ligue des champions. Cette saison-là, Beckham avait pourtant prouvé sa force mentale. Revenu du Mondial 98 en paria, il fut accueilli sur tous les terrains de Premier League par une symphonie de sifflets et d'insultes.
Il a subi cet acharnement sans jamais flancher, répondant de la seule manière qu'il connaissait : en jouant. « Plus il était bersagliato [ciblé], meilleur il devenait », racontera son coéquipier Ole Gunnar Solskjaer. Cette saison-là, il fut le moteur de l'immortalité des Red Devils. Ce Ballon d'Or 1999, où il ne finit que deuxième, aurait changé la perception collective et l'aurait fait entrer, à juste titre, dans le cercle des numéros uns indiscutés. Aujourd'hui, plus de dix ans après sa retraite, réévaluer l'aura purement footballistique de David Beckham n'est pas de la nostalgie. C'est un simple acte de justice.