Achraf Hakimi, défenseur marocain du Paris Saint-Germain, sera jugé pour viol. Selon L'Équipe, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé vendredi matin son renvoi devant le tribunal correctionnel départemental des Hauts-de-Seine, rejetant le recours de la défense qui demandait un non-lieu.





Cette décision tombe en pleine Coupe du monde, où Hakimi brille actuellement aux États-Unis avec les Lions de l’Atlas. Il doit disputer vendredi soir son deuxième match du tournoi contre l’Écosse, après le match nul 1-1 arraché face au Brésil lors de l’ouverture.





L’enquête concerne des faits remontant à février 2023. Selon la reconstitution des faits fournie à l’époque par une source policière et relayée par les médias français, une jeune femme – alors âgée de 24 ans, tout comme le footballeur – s’était rendue dans un commissariat du Val-de-Marne pour déclarer avoir été violée au domicile du joueur, où elle s’était rendue après l’avoir rencontré sur Instagram. Elle a déclaré avoir repoussé le joueur avant d’être rejointe par une amie, prévenue par SMS.





La date de l’audience n’a pas encore été fixée. Le joueur bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.