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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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Hakimi renvoyé en jugement : « J'attends cela avec impatience, je vais enfin pouvoir m'exprimer »

A. Hakimi

Achraf Hakimi, défenseur marocain du Paris Saint-Germain, sera jugé pour viol. Selon L'Équipe, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé vendredi matin son renvoi devant le tribunal correctionnel départemental des Hauts-de-Seine, rejetant le recours de la défense qui demandait un non-lieu.


Cette décision tombe en pleine Coupe du monde, où Hakimi brille actuellement aux États-Unis avec les Lions de l’Atlas. Il doit disputer vendredi soir son deuxième match du tournoi contre l’Écosse, après le match nul 1-1 arraché face au Brésil lors de l’ouverture.


L’enquête concerne des faits remontant à février 2023. Selon la reconstitution des faits fournie à l’époque par une source policière et relayée par les médias français, une jeune femme – alors âgée de 24 ans, tout comme le footballeur – s’était rendue dans un commissariat du Val-de-Marne pour déclarer avoir été violée au domicile du joueur, où elle s’était rendue après l’avoir rencontré sur Instagram. Elle a déclaré avoir repoussé le joueur avant d’être rejointe par une amie, prévenue par SMS.


La date de l’audience n’a pas encore été fixée. Le joueur bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.

  • LA DÉFENSE : TENTATIVE D’EXTORQUERIE

    Hakimi avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, avant d’être renvoyé en jugement une première fois fin février 2026. La défense, représentée par l’avocate Fanny Colin, avait fait appel de cette décision en faisant valoir que l’accusation reposait uniquement sur la parole de la plaignante et en évoquant une tentative d’extorsion à l’encontre de son client.


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  • LE TWEET DE HAKIMI

    Sur Twitter, Hakimi réagit : « La justice m’a regardé dans les yeux pour me dire : “Si vous n’étiez pas célèbre, il n’y aurait jamais eu d’enquête.” »


    J’ai gardé le silence pendant des années, convaincu que ma dignité, ma patience et ma confiance en la justice finiraient par payer.


    Aujourd’hui, une version qui ne m’appartient pas est relatée au détriment de ma famille, de ma vie et surtout de la vérité. J’ai parfois l’impression d’être devenu une cible facile.


    J’attends ce procès depuis le premier jour, et désormais, je l’attends avec impatience.


    Enfin, je vais pouvoir m’exprimer. »