Hakan Çalhanoğlu fait trembler San Siro ! L'Inter Milan se hisse en finale de la Coupe grâce à une remontée spectaculaire

L’aller, disputé à Côme, s’était conclu sur un nul blanc (0-0). Neuf jours auparavant, Côme avait déjà dilapidé une avance de 2-0 à domicile contre l’Inter en Serie A, avant de s’incliner 3-4. En 1985-1986, le club lombard avait été éliminé par la Sampdoria de Gênes lors de sa seule demi-finale de Coupe.

Martin Baturina (32e), servi par l’ex-professionnel du HSV Ignace Van der Brempt, puis Lucas Da Cunha (48e) ont donné l’avantage à la formation de l’entraîneur Cesc Fabregas. En fin de match, l’Inter, emmené par l’excellent Hakan Calhanoglu, a renversé la vapeur : l’ancien joueur de Bundesliga (HSV, Leverkusen) a inscrit un doublé (69^e, 86^e) avant d’offrir le troisième but à Petar Susic (89^e).