Aligné d’entrée avec l’ancien international allemand U21 Marc Oliver Kempf, le club lombard a dilapidé une avance de 2-0 lors du match retour chez son grand voisin, l’Inter Milan, avant de s’incliner 3-2 (mi-temps : 1-0).
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Hakan Çalhanoğlu fait trembler San Siro ! L'Inter Milan se hisse en finale de la Coupe grâce à une remontée spectaculaire
L’aller, disputé à Côme, s’était conclu sur un nul blanc (0-0). Neuf jours auparavant, Côme avait déjà dilapidé une avance de 2-0 à domicile contre l’Inter en Serie A, avant de s’incliner 3-4. En 1985-1986, le club lombard avait été éliminé par la Sampdoria de Gênes lors de sa seule demi-finale de Coupe.
Martin Baturina (32e), servi par l’ex-professionnel du HSV Ignace Van der Brempt, puis Lucas Da Cunha (48e) ont donné l’avantage à la formation de l’entraîneur Cesc Fabregas. En fin de match, l’Inter, emmené par l’excellent Hakan Calhanoglu, a renversé la vapeur : l’ancien joueur de Bundesliga (HSV, Leverkusen) a inscrit un doublé (69^e, 86^e) avant d’offrir le troisième but à Petar Susic (89^e).
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L'Inter, vainqueur de Côme, retrouvera en finale de la Coppa soit la Lazio, soit l'Atalanta.
Le défenseur central Kevin Kempf a failli ouvrir le score d’une tête qui a frappé la barre transversale (10^e). À Côme, l’attaquant allemand Nikolas Kühn est resté sur le banc, tandis que son coéquipier Yann Bisseck est entré en jeu.
L'Inter disputera la finale le 13 mai à Rome face à la Lazio ou à l'Atalanta Bergame, qui ont fait match nul 2-2 à l'aller. La manche retour est programmée mercredi à 21h00 sur DAZN à Bergame. L’Inter a désormais l’occasion de conquérir sa dixième Coupe, deux ans après sa dernière finale. Avec douze points d’avance en Serie A sur son rival milanais, le club nerazzurro peut donc viser un troisième doublé de son histoire, après ceux de 2005-2006 et 2009-2010.