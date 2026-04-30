Habib Beye fait le point sur la blessure de Mason Greenwood avant le match décisif de Marseille contre Nantes

Des rumeurs ont circulé autour de Greenwood après que l’attaquant a été écarté du onze de départ contre Nice, ce qui a conduit certains à se demander si des tensions internes avaient joué un rôle dans cette décision. Beye a toutefois démenti ces rumeurs, expliquant que c’était le joueur lui-même qui avait signalé un problème physique. « Il va mieux, la situation s’améliore, mais après l’IRM, le jour du match, le joueur m’a dit : “J’ai trop mal, je ne peux pas débuter” », a expliqué Beye à la presse.

L’entraîneur marseillais se dit confiant : la décision tactique de limiter son temps de jeu lors du dernier match portera ses fruits à long terme. Il a ajouté : « Aujourd’hui, il va mieux. Contre Nice, il était moins fatigué, ce qui nous a permis de le faire récupérer cette semaine à un meilleur niveau physique. » L’attaquant anglais, auteur de 25 buts en 41 matchs cette saison, demeure la principale menace offensive de l’OM.