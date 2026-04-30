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Habib Beye fait le point sur la blessure de Mason Greenwood avant le match décisif de Marseille contre Nantes
L’état de forme physique de Greenwood dévoilé
Des rumeurs ont circulé autour de Greenwood après que l’attaquant a été écarté du onze de départ contre Nice, ce qui a conduit certains à se demander si des tensions internes avaient joué un rôle dans cette décision. Beye a toutefois démenti ces rumeurs, expliquant que c’était le joueur lui-même qui avait signalé un problème physique. « Il va mieux, la situation s’améliore, mais après l’IRM, le jour du match, le joueur m’a dit : “J’ai trop mal, je ne peux pas débuter” », a expliqué Beye à la presse.
L’entraîneur marseillais se dit confiant : la décision tactique de limiter son temps de jeu lors du dernier match portera ses fruits à long terme. Il a ajouté : « Aujourd’hui, il va mieux. Contre Nice, il était moins fatigué, ce qui nous a permis de le faire récupérer cette semaine à un meilleur niveau physique. » L’attaquant anglais, auteur de 25 buts en 41 matchs cette saison, demeure la principale menace offensive de l’OM.
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Les conséquences de la blessure de Lille
Les problèmes physiques de Greenwood trouvent leur origine dans un match très physique contre Lille à la fin du mois dernier. Au cours de cette rencontre, l'ancien joueur de Manchester United a subi plusieurs tacles violents qui ont manifestement laissé des traces. Beye avait déjà indiqué que le joueur avait dû surmonter une gêne importante pour rester sur le terrain au cours des semaines suivantes.
« Nous le suivons depuis le début de la semaine. Il est très limité par sa blessure. Cela fait deux matchs qu’il joue en souffrant beaucoup ; nous ne pouvons pas le mettre en danger », a expliqué l’entraîneur ce week-end. Remplaçant face à Nice, il n’est entré en jeu qu’à la 60e minute. L’OM espère que cette gestion de la charge lui permettra de retrouver le onze de départ pour le déplacement à Nantes.
La qualification pour la Ligue des champions est en jeu
La blessure de Greenwood intervient au pire moment : Marseille lutte pour une place européenne. Malgré son statut de grand club, l’OM pointe à la sixième place de la Ligue 1 avec 53 points. L’équipe de Beye est donc à la poursuite de Lyon et Lille, actuels détenteurs des derniers sésames pour la Ligue des champions.
Le match nul concédé face à Nice a été vécu comme une occasion manquée, laissant les Phocéens à quatre longueurs du top 4. Pour préserver leurs chances de disputer la plus prestigieuse compétition européenne, une victoire samedi contre Nantes est impérative. La capacité de Greenwood à trouver le chemin des filets pourrait s’avérer décisive pour que Marseille comble cet écart d’ici la fin de la saison.
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À l’aube de l’ultime sprint final
Beye aura impérativement besoin que sa star soit à 100 % pour aborder cette série de matchs décisifs. Après le déplacement à Nantes, l’OM recevra Le Havre puis se rendra à Rennes, actuellement cinquième du classement.
Le staff médical le surveille donc de près pour éviter toute rechute après son premier choc. Si les derniers examens confirment une amélioration constante, Beye devrait logiquement le replacer au cœur de l’attaque.