« Je pense que nous devrions attendre l’issue de la procédure d’appel. Elle pourrait se conclure rapidement, même si des supporters, des clubs rivaux et surtout des journalistes prennent actuellement le City pour cible. Nous devons donc simplement attendre de voir quelle sera l’issue de l’appel. »

« Le City estime disposer de preuves solides pour démontrer son innocence. Je pense qu’il vaut mieux attendre que cette décision soit prise. Erling ne pense qu’à jouer au football autant que possible et se concentre là-dessus. Je crois que c’est surtout nous, en dehors du terrain, qui y pensons un peu plus. »

Si la sanction tombait contre le City, qui risque aussi la relégation, Haaland susciterait évidemment l’intérêt de clubs partout dans le monde. Il lui reviendrait de choisir sa prochaine équipe et en réalité, très peu de clubs pourraient se permettre de le recruter et de lui verser un salaire faramineux. Dans ce cas, le Real Madrid serait en pole position. Le club lui fait la cour depuis longtemps et il lui manque justement un numéro 9 dans son effectif. Aux côtés de Mbappé, Haaland pourrait former l’un des duos d’attaquants les plus forts de tous les temps.