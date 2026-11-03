Erling Haaland est de plus en plus le pilier de Manchester City, surtout depuis le départ de Pep Guardiola et l’arrivée d’Enzo Maresca. Les Citizens ont bien commencé l’année, même si leurs résultats sont en baisse ces dernières semaines. Les performances du club du côté bleu de Manchester sont évidemment affectées par l’épée de Damoclès des éventuelles sanctions que la Premier League pourrait lui infliger, après l’avoir jugé coupable de plus de 100 infractions financières.
Bref, l’avenir de Manchester City est entouré de mystère, tout comme, par ricochet, celui de ses meilleurs joueurs, Haaland en tête. Le Norvégien a déjà inscrit neuf buts lors des neuf premières journées de Premier League et dispose d’un contrat avec le club jusqu’en 2034, mais son père, Alfe-Inge, n’a pas exclu un éventuel départ.