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haaland city Getty Images
Simone Gervasio
Traduit par

Haaland senior inquiète Manchester City : « Attendons le verdict, puis nous verrons pour l’avenir. » Où peut-il aller ? Le Real Madrid est à l’affût

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Erling Haaland est de plus en plus le pilier de Manchester City, surtout depuis le départ de Pep Guardiola et l’arrivée d’Enzo Maresca. Les Citizens ont bien commencé l’année, même si leurs résultats sont en baisse ces dernières semaines. Les performances du club du côté bleu de Manchester sont évidemment affectées par l’épée de Damoclès des éventuelles sanctions que la Premier League pourrait lui infliger, après l’avoir jugé coupable de plus de 100 infractions financières.

Bref, l’avenir de Manchester City est entouré de mystère, tout comme, par ricochet, celui de ses meilleurs joueurs, Haaland en tête. Le Norvégien a déjà inscrit neuf buts lors des neuf premières journées de Premier League et dispose d’un contrat avec le club jusqu’en 2034, mais son père, Alfe-Inge, n’a pas exclu un éventuel départ.

  • « Je pense que nous devrions attendre l’issue de la procédure d’appel. Elle pourrait se conclure rapidement, même si des supporters, des clubs rivaux et surtout des journalistes prennent actuellement le City pour cible. Nous devons donc simplement attendre de voir quelle sera l’issue de l’appel. »

    « Le City estime disposer de preuves solides pour démontrer son innocence. Je pense qu’il vaut mieux attendre que cette décision soit prise. Erling ne pense qu’à jouer au football autant que possible et se concentre là-dessus. Je crois que c’est surtout nous, en dehors du terrain, qui y pensons un peu plus. »

    Si la sanction tombait contre le City, qui risque aussi la relégation, Haaland susciterait évidemment l’intérêt de clubs partout dans le monde. Il lui reviendrait de choisir sa prochaine équipe et en réalité, très peu de clubs pourraient se permettre de le recruter et de lui verser un salaire faramineux. Dans ce cas, le Real Madrid serait en pole position. Le club lui fait la cour depuis longtemps et il lui manque justement un numéro 9 dans son effectif. Aux côtés de Mbappé, Haaland pourrait former l’un des duos d’attaquants les plus forts de tous les temps.

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