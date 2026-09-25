Haaland retiré de la conférence de presse de la Norvège après le verdict financier concernant Manchester City

L’attaquant de Manchester City Haaland ne participera finalement plus à la prochaine conférence de presse de la Norvège après des informations concernant les batailles juridiques de son club en Angleterre, selon The Sun. La Fédération norvégienne de football avait initialement inscrit l’attaquant de 26 ans comme principal participant au point presse avant leur rencontre de Ligue des nations contre le Portugal.

La décision de retirer Haaland de l’exposition médiatique intervient alors que le monde du football réagit à la nouvelle selon laquelle Manchester City aurait été reconnu coupable de 114 infractions financières. Ces accusations couvrent une période allant des saisons 2009-2010 à 2017-2018, créant un énorme nuage d’incertitude au-dessus du géant de Premier League.