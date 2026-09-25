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Haaland retiré de la conférence de presse de la Norvège après le verdict financier concernant Manchester City
La Norvège protège Haaland des médias
L’attaquant de Manchester City Haaland ne participera finalement plus à la prochaine conférence de presse de la Norvège après des informations concernant les batailles juridiques de son club en Angleterre, selon The Sun. La Fédération norvégienne de football avait initialement inscrit l’attaquant de 26 ans comme principal participant au point presse avant leur rencontre de Ligue des nations contre le Portugal.
La décision de retirer Haaland de l’exposition médiatique intervient alors que le monde du football réagit à la nouvelle selon laquelle Manchester City aurait été reconnu coupable de 114 infractions financières. Ces accusations couvrent une période allant des saisons 2009-2010 à 2017-2018, créant un énorme nuage d’incertitude au-dessus du géant de Premier League.
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Verdict retentissant qui secoue Manchester City
Bien que Manchester City n’ait pas encore été officiellement sanctionné, les implications des conclusions rapportées sont graves et de grande portée pour le géant anglais. Des commissions indépendantes devraient examiner une série de mesures disciplinaires, qui pourraient aller de lourdes amendes et de retraits de points au retrait de précédents titres de champion, voire à une exclusion et une relégation de la Premier League.
La décision de protéger Haaland des médias intervient seulement un jour après sa performance éclatante de jeudi, au cours de laquelle il a inscrit un doublé pour mener la Norvège à une palpitante victoire 3-2 contre le Danemark lors de son match d’ouverture du groupe de Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA.
La Fédération confirme un changement de plan
La Fédération norvégienne de football (NFF) a confirmé ce changement de programme par l’intermédiaire de son responsable médias, Morten Skjonsberg, qui a annoncé sur TV 2 que le sélectionneur Stale Solbakken, ainsi que Fredrik Aursnes et Andreas Schjelderup, prendraient la parole à la place de l’attaquant de City.
La Norvège doit recevoir le Portugal à Oslo dimanche, les visiteurs restant eux aussi sur une victoire lors de la première journée après leur succès 1-0 contre le pays de Galles.
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Manchester City et Haaland brillent malgré des ennuis judiciaires
En dehors du terrain, Manchester City a déjà publié un communiqué alors que le club étudie les recours juridiques à sa disposition pour contester la décision, tout en continuant à briller sur le terrain en prenant la tête de la Premier League avec un bilan parfait de cinq victoires en cinq matches, porté par l’excellente forme de Haaland, auteur de cinq buts en cinq matches cette saison.
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