Le penalty accordé à la France contre le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde fait débat. Cette fois, le débat ne porte pas tant sur la légitimité de l’attribution de ce penalty aux Bleus – Mbappé a manqué sa tentative depuis les 11 mètres, hypnotisé par Bonou – que sur le temps écoulé entre le sifflet de l’arbitre Tello signalant la faute et le moment où le joueur du Real Madrid a pu tirer. Ce délai, d’environ cinq minutes, aurait, selon les Français, perturbé l’attaquant et influencé son échec. Un point de vue partagé par Erling Haaland, qui a commenté la scène en direct sur Snapchat.
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Haaland prend la défense de Mbappé au sujet du « penalty controversé » : que s'est-il passé lors du match France-Maroc, sur le terrain et au VAR ?
« On ne peut pas attendre cinq minutes pour tirer un penalty », a déclaré l’attaquant norvégienpour défendre Mbappé tout en critiquant l’arbitrage, estimant que l’arbitre avait trop longuement consulté le VAR.
Un geste salué par le sélectionneur français Didier Deschamps, qui a déclaré en conférence de presse : « Je suis d’accord avec Haaland, je ne parle pas espagnol et l’arbitre était argentin. Kylian était déjà prêt à tirer le penalty, mais ce n’est pas une situation facile. Il faut s’adapter et cela peut être agaçant. »
L’attaquant français est également revenu sur l’incident. Voici le récit de Mbappé :
«J’ai tiré, il a arrêté. Je n’ai pas bien tiré. Après, c’est compliqué parce qu’il y a un malentendu : l’arbitre me dit que c’est un penalty. Je lui demande donc si le contrôle est complet. Il répond que oui. À ce moment-là, Ousmaneme passe le ballon. L’arbitre revient alors que je me concentre déjà et me dit qu’il n’y a pas penalty. Je reprends le ballon, je le repose, puis on me confirme finalement qu’il y a bien penalty. Il me demande ensuite d’attendre car une action survenue deux minutes plus tôt doit être vérifiée. Je me suis laissé distraire. J’ai trop réfléchi à la meilleure façon de me concentrer pour un penalty, je ne sais pas combien de temps a duré cette séquence, mais c’est le nouveau football avec le VAR. Il faut s’y adapter. »
Revenons sur les faits marquants de France-Maroc.
À la 25^e minute, Mbappé prend le dessus sur Mazraoui, qui le fait tomber dans la surface. L’arbitre argentin Facundo Tello n’hésite pas et siffle immédiatement un penalty en faveur de la France. La VAR confirme aussitôt la décision, mais l’action est suspendue : les assistants vidéo examinent une intervention préalable de Doué sur Hakimi, ainsi qu’un possible hors-jeu. Plusieurs minutes s’écoulent avant que Mbappé, finalement, ne s’élance et ne voit son tir repoussé par Bonou.
Le capitaine français proteste alors vigoureusement auprès de l’arbitre, estimant que cette longue attente a perturbé sa routine. Mbappé argue qu’il avait déjà reçu l’autorisation de tirer avant que l’action ne soit suspendue pour vérification. Déconcentré, l’attaquant voit finalement son tir repoussé par le gardien.
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