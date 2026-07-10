Haaland prend la défense de Mbappé au sujet du « penalty controversé » : que s'est-il passé lors du match France-Maroc, sur le terrain et au VAR ?

« On ne peut pas attendre cinq minutes pour tirer un penalty », a déclaré l’attaquant norvégienpour défendre Mbappé tout en critiquant l’arbitrage, estimant que l’arbitre avait trop longuement consulté le VAR.





Un geste salué par le sélectionneur français Didier Deschamps, qui a déclaré en conférence de presse : « Je suis d’accord avec Haaland, je ne parle pas espagnol et l’arbitre était argentin. Kylian était déjà prêt à tirer le penalty, mais ce n’est pas une situation facile. Il faut s’adapter et cela peut être agaçant. »





L’attaquant français est également revenu sur l’incident. Voici le récit de Mbappé :





«J’ai tiré, il a arrêté. Je n’ai pas bien tiré. Après, c’est compliqué parce qu’il y a un malentendu : l’arbitre me dit que c’est un penalty. Je lui demande donc si le contrôle est complet. Il répond que oui. À ce moment-là, Ousmaneme passe le ballon. L’arbitre revient alors que je me concentre déjà et me dit qu’il n’y a pas penalty. Je reprends le ballon, je le repose, puis on me confirme finalement qu’il y a bien penalty. Il me demande ensuite d’attendre car une action survenue deux minutes plus tôt doit être vérifiée. Je me suis laissé distraire. J’ai trop réfléchi à la meilleure façon de me concentrer pour un penalty, je ne sais pas combien de temps a duré cette séquence, mais c’est le nouveau football avec le VAR. Il faut s’y adapter. »