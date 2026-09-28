Haaland neutralisé ! Jesus affirme que la Norvège fait partie de l’élite européenne après que le Portugal a survécu à un thriller à Oslo

Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a célébré sa deuxième victoire consécutive depuis sa prise de fonctions, en menant le tenant de la Ligue des nations à un succès 2-1 contre la Norvège à l'Ullevaal Stadion. Les buts de Joao Felix et Goncalo Ramos ont annulé l'égalisation d'Erling Haaland en seconde période, permettant au Portugal de compter trois points d'avance en tête du groupe A4.

Cette victoire permet au Portugal d'afficher un maximum de points après deux matches, après son succès inaugural contre le pays de Galles.

Jesus s'est dit extrêmement satisfait de la capacité de ses joueurs à gérer des conditions à haute intensité à l'extérieur, à Oslo.