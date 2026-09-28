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Haaland neutralisé ! Jesus affirme que la Norvège fait partie de l’élite européenne après que le Portugal a survécu à un thriller à Oslo
Jesus permet au Portugal de s’emparer seul de la tête du groupe
Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a célébré sa deuxième victoire consécutive depuis sa prise de fonctions, en menant le tenant de la Ligue des nations à un succès 2-1 contre la Norvège à l'Ullevaal Stadion. Les buts de Joao Felix et Goncalo Ramos ont annulé l'égalisation d'Erling Haaland en seconde période, permettant au Portugal de compter trois points d'avance en tête du groupe A4.
Cette victoire permet au Portugal d'afficher un maximum de points après deux matches, après son succès inaugural contre le pays de Galles.
Jesus s'est dit extrêmement satisfait de la capacité de ses joueurs à gérer des conditions à haute intensité à l'extérieur, à Oslo.
- Fotoarena
Le sélectionneur qualifie la Norvège d’élite européenne en analysant la menace Haaland
S’exprimant auprès de Sport TV après le match, Jesus a vivement salué l’équipe de Stale Solbakken, plaçant la Norvège parmi les meilleures sélections d’Europe. L’entraîneur de 72 ans a souligné la rigueur défensive exigée de la part des défenseurs centraux Renato Veiga et Ruben Dias pour contrer la présence physique de Haaland.
Jesus a noté que la protection de l’axe par Joao Palhinha et Ruben Neves s’était révélée cruciale pour limiter les occasions franches de Haaland.
« En ce qui me concerne, cette équipe de Norvège fait partie des cinq meilleures d’Europe, a déclaré Jesus. Elle a un attaquant capable de marquer à tout moment. Mais notre ligne défensive, avec l’aide de Palhinha et Neves, a été très solide dans l’axe. Malgré cela, Haaland a eu six tirs dans la surface et a marqué sur l’un d’eux. »
Des changements tactiques visant un troisième but plutôt qu’à défendre
Revenant sur ses changements tactiques tardifs, Jesus a précisé que l'entrée de joueurs offensifs frais comme Bernardo Silva visait à surprendre la Norvège plutôt qu'à reculer dans un bloc bas. Il a souligné que les matches de Ligue des nations n'offrent aucune marge pour des expérimentations décontractées en raison de l'enjeu compétitif.
L'entraîneur a salué la capacité de Bernardo à conserver le ballon dans l'axe pendant la pression de fin de match.
« Mes remplacements n'ont jamais été effectués dans le but de défendre le résultat, mais toujours dans le but de porter le score à 3-1, a expliqué Jesus. Ce n'est pas un match amical où les entraîneurs peuvent expérimenter. Ici, on essaie quelque chose et soit cela se passe bien, soit cela se passe mal. »
- Ball Raw Images
Le Portugal tourne son attention vers le déplacement à Copenhague face au Danemark
Le Portugal achève sa récupération d’après-match à Oslo avant de se rendre à Copenhague pour affronter le Danemark jeudi au Parken Stadium. Une troisième victoire consécutive consoliderait fermement son contrôle du groupe A4.
La Norvège se prépare à rebondir à l’extérieur contre le pays de Galles le même soir.
Jesus vise à préserver son début à 100 % de victoires à la tête du Portugal.
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