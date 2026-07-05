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Haaland impitoyable : la Norvège élimine le Brésil d'Ancelotti et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Score final : 2-1. Prochain adversaire : l'Angleterre ou le Mexique

Brésil vs Norvège
Brésil
Norvège
Coupe du monde

Suivez en direct avec nous les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Huitièmes de finale


Brésil - Norvège : 1-2

Buteurs : 80' Haaland (N), 90' Haaland (N), 90'+10' Neymar (B).


Le Brésil de Carlo Ancelotti et Vinícius Júnior défie la Norvège de Ståle Solbakken et Erling Braut Haaland. Ce troisième huitième de finale de la Coupe du monde 2026, qui suit les qualifications du Maroc et de la France pour les quarts, se jouera ce soir à 22 h (heure italienne) au Meadowlands Stadium d’East Rutherford (État de New York). Le vainqueur affrontera au tour suivant le gagnant de Mexique-Angleterre, programmé à 2 h du matin. Les Verdeoro visent un cinquième titre mondial, mais ils ont peiné pour dominer le Japon en seizièmes, tandis que les Scandinaves, invaincus contre le Brésil mais jamais qualifiés pour les quarts, ont éliminé la Côte d’Ivoire.






  • LES OBJECTIFS ET LES ACTIONS MARQUANTES

    90'+10' - BUT DU BRÉSIL, NEYMAR ! Il trompe Nyland et inscrit un but d'honneur pour ses adieux à la sélection nationale.


    90'+9' – Penalty pour le Brésil ! Ostigard touche Casemiro du coude dans la surface, l’arbitre siffle logiquement penalty.


    90' - LA NORVÈGE DOUBLE LA MISE, HAALAND ! Le numéro 9 hérite du ballon à l'entrée de la surface, servi par Schjelderup, et enroule une frappe puissante du droit qui vient mourir au ras du poteau, battant Alisson. Septième réalisation pour l'avant-centre impitoyable, qui rejoint désormais Messi et Mbappé au classement des buteurs.


    86' – Nouvelle occasion brésilienne : dans la surface, Casemiro choisit de centrer plutôt que de frapper, mais aucun coéquipier ne peut reprendre.


    85' – Arrêt réflexe de Nyland ! Danilo Santos est lancé vers la surface, sa frappe est déviée par Ajer, surprenant le gardien, mais celui-ci repousse d'une parade et concède le corner.


    80' – LA NORVÈGE MÈNE, HAALAND EST IMPITOYABLE ! Superbe centre de la gauche de Schjelderup, l'attaquant de Manchester City prend le dessus sur Gabriel Magalhaes et marque de la tête le but du 1-0, dès sa première occasion dans la surface : sixième but en Coupe du monde pour l'attaquant, le Brésil est toujours mené par la Norvège.



    75' - Cette fois, c'est Alisson qui sauve le Brésil : Schjelderup, servi par Haaland, tire depuis la gauche ; le gardien de Liverpool s'interpose.


    67' – Nouvelle occasion norvégienne : Ajer lance Bobb dans un petit espace, l'attaquant pénètre dans la surface et centre de l'extérieur du pied, mais Haaland manque de justesse la reprise.


    66' - Nouvelle occasion norvégienne : Alisson sort mal, le ballon lui échappe, mais Haaland, à deux pas, ne parvient pas à le dévier.


    64' – Encore Nyland ! Centre pour Bruno Guimaraes, le gardien norvégien sort et sauve une nouvelle fois.


    62' – Nyland est intraitable et repousse un tir du droit de Rayan.


    60' – Endrick manque une occasion incroyable : à peine entré en jeu, il est lancé vers les buts par Vinicius d'une merveilleuse passe décisive. Seul face à Nyland, il envoie le ballon à côté.


    45'+5' - Le Brésil frôle l'ouverture du score : centre en profondeur de Casemiro pour Martinelli, dont la tête frôle le cadre.


    45'+3' - La Norvège passe tout près d'ouvrir le score. Haaland s'infiltre entre les deux défenseurs centraux brésiliens, le ballon arrive à Odegaard : le milieu de terrain d'Arsenal tire directement dans les mains d'Alisson.


    40' – Le Brésil répond : Odegaard perd un ballon dangereux près de sa surface, Martinelli intercepte et sert Vinicius, dont le double dribble oblige Nyland à une nouvelle parade.


    35' - Odegaard tente sa chance : il rentre dans l'axe et enroule du gauche, mais sa frappe termine juste à côté du cadre.


    30' - Occasion pour le Brésil ! Martinelli s'échappe sur la gauche, pénètre dans la petite surface et centre, mais Nyland parvient à dévier le ballon du pied et à écarter le danger.


    14' – BRUNO GUIMARÃES MANQUE SON PENALTY, NYLAND ARRÊTE ! Le milieu de Newcastle frappe mal, à mi-hauteur sur la gauche du gardien norvégien, qui repousse.


    12' – PÉNALTY POUR LE BRÉSIL ! Tacle dangereux d'Ajer sur Cunha dans la surface ; l'arbitre Elfath ne voit pas la faute, mais il est alerté par le VAR et accorde le penalty.


    3' - BUT REFUSÉ À LA NORVÈGE ! Sorloth est servi en profondeur, puis décale Berg dans la surface ; ce dernier frappe sous la barre, mais l'arbitre annule pour hors-jeu de l'attaquant de l'Atlético Madrid.

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  • LE BILAN DU MATCH :

    Brésil - Norvège : 1-2

    Buteurs : 80' Haaland (N), 90' Haaland (N), 90'+10' Neymar (B).



    BRÉSIL (4-4-2) : Alisson ; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos ; Rayan (remplacé à la 68e par Danilo Santos), Bruno Guimarães (remplacé à la 79e par Ederson), Casemiro, Vinicius ; Cunha (remplacé à la 58e par Endrick), Gabriel Martinelli (remplacé à la 68e par Neymar). Sélectionneur : Ancelotti.


    NORVÈGE (4-3-3) : Nyland ; Moller Wolfe, Heggem, Ajer (remplacé à la 90^e+5 par Ostigard), Ryerson (remplacé à la 63^e par Aursnes) ; Odegaard, Berge, Berg ; Nusa (remplacé par Schjelderup à la 46^e), Sorloth (remplacé par Bobb à la 46^e), Haaland. Sélectionneur : Solbakken.


    Arbitre : Elfath (États-Unis)

    Avertissements : Neymar (B)

    Aucun expulsé.

    Passes décisives : Schjelderup (N), Schjelderup (N).

    Remarques : Bruno Guimaraes (B) manque un penalty à la 14e minute.

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