Haaland impitoyable : la Norvège élimine le Brésil d'Ancelotti et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Score final : 2-1. Prochain adversaire : l'Angleterre ou le Mexique

90'+10' - BUT DU BRÉSIL, NEYMAR ! Il trompe Nyland et inscrit un but d'honneur pour ses adieux à la sélection nationale.





90'+9' – Penalty pour le Brésil ! Ostigard touche Casemiro du coude dans la surface, l’arbitre siffle logiquement penalty.





90' - LA NORVÈGE DOUBLE LA MISE, HAALAND ! Le numéro 9 hérite du ballon à l'entrée de la surface, servi par Schjelderup, et enroule une frappe puissante du droit qui vient mourir au ras du poteau, battant Alisson. Septième réalisation pour l'avant-centre impitoyable, qui rejoint désormais Messi et Mbappé au classement des buteurs.





86' – Nouvelle occasion brésilienne : dans la surface, Casemiro choisit de centrer plutôt que de frapper, mais aucun coéquipier ne peut reprendre.





85' – Arrêt réflexe de Nyland ! Danilo Santos est lancé vers la surface, sa frappe est déviée par Ajer, surprenant le gardien, mais celui-ci repousse d'une parade et concède le corner.





80' – LA NORVÈGE MÈNE, HAALAND EST IMPITOYABLE ! Superbe centre de la gauche de Schjelderup, l'attaquant de Manchester City prend le dessus sur Gabriel Magalhaes et marque de la tête le but du 1-0, dès sa première occasion dans la surface : sixième but en Coupe du monde pour l'attaquant, le Brésil est toujours mené par la Norvège.









75' - Cette fois, c'est Alisson qui sauve le Brésil : Schjelderup, servi par Haaland, tire depuis la gauche ; le gardien de Liverpool s'interpose.





67' – Nouvelle occasion norvégienne : Ajer lance Bobb dans un petit espace, l'attaquant pénètre dans la surface et centre de l'extérieur du pied, mais Haaland manque de justesse la reprise.





66' - Nouvelle occasion norvégienne : Alisson sort mal, le ballon lui échappe, mais Haaland, à deux pas, ne parvient pas à le dévier.





64' – Encore Nyland ! Centre pour Bruno Guimaraes, le gardien norvégien sort et sauve une nouvelle fois.





62' – Nyland est intraitable et repousse un tir du droit de Rayan.





60' – Endrick manque une occasion incroyable : à peine entré en jeu, il est lancé vers les buts par Vinicius d'une merveilleuse passe décisive. Seul face à Nyland, il envoie le ballon à côté.





45'+5' - Le Brésil frôle l'ouverture du score : centre en profondeur de Casemiro pour Martinelli, dont la tête frôle le cadre.





45'+3' - La Norvège passe tout près d'ouvrir le score. Haaland s'infiltre entre les deux défenseurs centraux brésiliens, le ballon arrive à Odegaard : le milieu de terrain d'Arsenal tire directement dans les mains d'Alisson.





40' – Le Brésil répond : Odegaard perd un ballon dangereux près de sa surface, Martinelli intercepte et sert Vinicius, dont le double dribble oblige Nyland à une nouvelle parade.





35' - Odegaard tente sa chance : il rentre dans l'axe et enroule du gauche, mais sa frappe termine juste à côté du cadre.





30' - Occasion pour le Brésil ! Martinelli s'échappe sur la gauche, pénètre dans la petite surface et centre, mais Nyland parvient à dévier le ballon du pied et à écarter le danger.





14' – BRUNO GUIMARÃES MANQUE SON PENALTY, NYLAND ARRÊTE ! Le milieu de Newcastle frappe mal, à mi-hauteur sur la gauche du gardien norvégien, qui repousse.





12' – PÉNALTY POUR LE BRÉSIL ! Tacle dangereux d'Ajer sur Cunha dans la surface ; l'arbitre Elfath ne voit pas la faute, mais il est alerté par le VAR et accorde le penalty.





3' - BUT REFUSÉ À LA NORVÈGE ! Sorloth est servi en profondeur, puis décale Berg dans la surface ; ce dernier frappe sous la barre, mais l'arbitre annule pour hors-jeu de l'attaquant de l'Atlético Madrid.