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Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Haaland fait la différence : la Norvège s'impose 2-1 face à la Côte d'Ivoire et se qualifie pour les huitièmes de finale, où l'attend le Brésil

Norvège
Côte d'Ivoire vs Norvège
Côte d'Ivoire
Coupe du monde

Suivez en direct avec nous les seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Seizièmes de finale

Côte d’Ivoire - Norvège : 1-2

Buteurs : 39' Nusa (N), 74' Diallo (C), 87' Haaland (N)


La Norvège d’Erling Braut Haaland s’impose dans les derniers instants etentame avec brio son parcours dans la phase à élimination directe de laCoupe du monde 2026. Après avoir brillamment éliminé l’Allemagne et les Pays-Bas, l’équipe de Stale Solbakkenbat 2-1 en fin de match un adversaire très dangereux, la Côte d’Ivoire d’Emerse Faé, lorsd’un seizième de finale disputé à 19 h à l’AT&T Stadium d’Arlington, à Dallas (Texas), grâce aux réalisations de Nusa, auteur d’un superbe tir enroulé, de l’ancien Bergamasque Diallo, auteur d’un bijou après plusieurs dribbles, et de la sentence Haaland, déjà auteur de cinq buts dans ce Mondial.Qualifiée pour les huitièmes de finale pour la première fois depuis 1998, la Norvège défiera le Brésil de Carlo Ancelotti dimanche 5 juillet à 22h. Les Scandinaves, deuxièmes de leur poule derrière la France (deux victoires, une défaite), affrontent donc le Brésil d’Ancelotti dimanche 5 juillet à 22h. Les Ivoiriens, emmenés par Franck Kessie, quittent la compétition dès leur première participation à la phase finale après avoir terminé deuxièmes de leur groupe derrière l’Allemagne (deux victoires, une défaite).




  • LES OBJECTIFS ET LES ACTIONS MARQUANTES :

    90'+1' Magnifique arrêt de Nyland, qui repousse le coup franc de Diallo à quelques centimètres de l'égalisation !


    87' – Encore et toujours Haaland : 2-1 pour la Norvège en toute fin de match ! Bobb récompense la percée de Berg, qui sert au cœur de la surface le but décisif de l’attaquant de Manchester City, son cinquième dans cette Coupe du monde, et redonne l’avantage à son équipe.


    74' - Égalisation de la Côte d'Ivoire : Diallo est exceptionnel ! L'ancien Bergamasque, qui venait tout juste d'empêcher ses coéquipiers de doubler la mise, hérite du ballon au sommet de la surface, s'infiltre et, après deux dribbles, se présente seul face à Nyland, qu'il bat du gauche pour porter le score à 1-1.


    66' – Arrêt réflexe de Diallo sur sa ligne ! Corner de la droite, tête de Sorloth, puis reprise de Heggem, mais l’ancien Bergamasque repousse le danger et évite le doublé norvégien.


    55' - La Côte d'Ivoire échoue à égaliser ! Nyland repousse du pied gauche la frappe dangereuse de Pepe, après l'intervention de Heggem.


    42' – Nouvelle occasion norvégienne : sur corner, Sorloth coupe au premier poteau et manque de peu l'ouverture. Heggem et Haaland touchent à peine le ballon, qui file tout près du cadre.


    41' - La Norvège est proche de doubler la mise ! Haaland enroule du gauche, mais Sangaré repousse le ballon sur sa ligne.


    39' – But de la Norvège, Nusa ! L'ailier de Leipzig, servi par Odegaard à gauche, enroule sa frappe du droit et loge le ballon dans la lucarne opposée. Neuvième réalisation avec les A. 1-0 pour les Nordiques.


    28' – Grosse occasion pour la Côte d'Ivoire ! Diomandé centre vers le deuxième poteau, Pepe remet au milieu mais personne n'est là pour marquer le but le plus facile qui soit.


    21' - Réponse ivoirienne : percée de Konan qui, du droit, enroule sa frappe juste au-dessus de la lucarne de Nyland.


    3' - Occasion norvégienne ! Sorloth lance Pedersen à droite, centre pour Haaland dont la tête passe à côté.

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  • LE BILAN DU MATCH :

    Côte d’Ivoire - Norvège : 1-2

    Buteurs : 39' Nusa (NOR), 74' Diallo (CIV), 87' Haaland (NOR)


    CÔTE D’IVOIRE (4-3-3) : Fofana ; Doué, Kossounou, Agbadou, Konan (remplacé à la 90^e+3 par Touré) ; Kessié, Sangaré, Oulai (Diallo, 61^e) ; Diomandé (Guessand, 90^e+3), Bonny (Wahi, 61^e), Pépé (Diakité, 87^e). Entraîneur : Faé


    NORVÈGE (4-3-3) : Nyland ; Pedersen (remplacé par Aursnes à la 83^e), Ajer, Heggem, Moller Wolfe ; Odegaard, Berg, Berge ; Sorloth (remplacé par Bobb à la 71^e), Haaland, Nusa (remplacé par Schjelderup à la 71^e). Sélectionneur : Solbakken



    Avertissements : Nusa (N)

    Aucun joueur n’a été expulsé.

    Passes décisives : Odegaard (N), Pepe (C), Berg (N)

    Arbitre : J. Valenzuela (VEN)