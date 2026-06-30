Seizièmes de finale
Côte d’Ivoire - Norvège : 1-2
Buteurs : 39' Nusa (N), 74' Diallo (C), 87' Haaland (N)
La Norvège d’Erling Braut Haaland s’impose dans les derniers instants etentame avec brio son parcours dans la phase à élimination directe de laCoupe du monde 2026. Après avoir brillamment éliminé l’Allemagne et les Pays-Bas, l’équipe de Stale Solbakkenbat 2-1 en fin de match un adversaire très dangereux, la Côte d’Ivoire d’Emerse Faé, lorsd’un seizième de finale disputé à 19 h à l’AT&T Stadium d’Arlington, à Dallas (Texas), grâce aux réalisations de Nusa, auteur d’un superbe tir enroulé, de l’ancien Bergamasque Diallo, auteur d’un bijou après plusieurs dribbles, et de la sentence Haaland, déjà auteur de cinq buts dans ce Mondial.Qualifiée pour les huitièmes de finale pour la première fois depuis 1998, la Norvège défiera le Brésil de Carlo Ancelotti dimanche 5 juillet à 22h. Les Scandinaves, deuxièmes de leur poule derrière la France (deux victoires, une défaite), affrontent donc le Brésil d’Ancelotti dimanche 5 juillet à 22h. Les Ivoiriens, emmenés par Franck Kessie, quittent la compétition dès leur première participation à la phase finale après avoir terminé deuxièmes de leur groupe derrière l’Allemagne (deux victoires, une défaite).