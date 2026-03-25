Erling Haaland, star du football norvégien et international âgée de 25 ans (188 matchs et 154 buts avec Manchester City), a acheté le livre le plus cher de l'histoire de son pays.





Selon l'agence de presse NTB, Haaland, accompagné de son père Alf-Inge, a acheté en décembre une édition de 1594 des Sagas des rois de Snorri Sturluson pour 1,3 million de couronnes norvégiennes (134 000 dollars). Mais sans intention de le garder pour lui : « Je n'ai jamais été un grand lecteur », a déclaré Haaland dans un communiqué de presse diffusé par sa commune de résidence.



