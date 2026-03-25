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Haaland Manchester CityGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Haaland achète un livre à 134 000 dollars et en fait don à la bibliothèque de la commune où il a grandi

E. Haaland
Manchester City
Norvège

Un beau geste de la part du champion norvégien : « Je veux que le livre reste toujours ouvert, pour que les gens puissent le lire »

Erling Haaland, star du football norvégien et international âgée de 25 ans (188 matchs et 154 buts avec Manchester City), a acheté le livre le plus cher de l'histoire de son pays.


Selon l'agence de presse NTB, Haaland, accompagné de son père Alf-Inge, a acheté en décembre une édition de 1594 des Sagas des rois de Snorri Sturluson pour 1,3 million de couronnes norvégiennes (134 000 dollars). Mais sans intention de le garder pour lui : « Je n'ai jamais été un grand lecteur », a déclaré Haaland dans un communiqué de presse diffusé par sa commune de résidence.


  • L'attaquant de l'équipe nationale norvégienne, qui a battu et devancé l'Italie au classement du groupe de qualification pour la Coupe du monde 2026, reléguant ainsi les Azzurri aux barrages, a définitivement fait don du livre à la municipalité, plus précisément à la bibliothèque de la ville de Bryne, où Haaland a grandi.


    Cependant, l'attaquant de Manchester City a posé une condition. « Je veux que le livre soit toujours exposé ouvert, afin que les gens puissent lire les histoires de ceux qui viennent de ma région, de Bryne et de Jæren », a déclaré Haaland, selon les informations fournies par la municipalité.


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