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Guti met en garde le Real Madrid contre le retour de José Mourinho, estimant que l’entraîneur portugais « n’est plus au sommet de sa forme », alors que la pression s’intensifie sur Álvaro Arbeloa
Guti doute du retour de Mourinho
Sous la pression croissante sur Arbeloa, les spéculations sur un retour retentissant de Mourinho atteignent leur paroxysme. Pourtant, l’icône madrilène Guti ne se joint pas à ceux qui réclament le retour du technicien portugais, laissant entendre que l’ex-mentor de Chelsea et Manchester United n’est plus tout à fait au sommet de son art.
Interrogé par Marca sur un éventuel deuxième passage de l’actuel mentor du Benfica, le joueur de 49 ans a livré une analyse franche : « Mourinho est un grand entraîneur, mais je pense qu’il n’est plus au sommet de son art. Il arrive de Fenerbaçhe, il a pris les rênes du Benfica à un très mauvais moment et, aujourd’hui, il y a des coaches en meilleure forme que lui que je recruterais », a-t-il expliqué.
- AFP
Un dossier reste ouvert dans la capitale espagnole.
Lors de son premier passage à la tête du Real Madrid, entre 2010 et 2013, José Mourinho a accumulé les titres (un championnat d’Espagne, une Copa del Rey) et les coups d’éclat. Malgré un départ tendu, le technicien portugais songerait à un retour triomphal pour démontrer qu’il peut encore briller au plus haut niveau national.
Plusieurs membres du conseil d’administration madrilène partagent cet attrait pour un retour aux sources, séduits par l’expérience du technicien portugais. Toutefois, la direction se montre vigilante face au bagage émotionnel qui l’accompagne souvent, d’autant queuti estime que le football a évolué au-delà de l’approche tactique qui avait jadis fait de Mourinho l’un des entraîneurs les plus redoutés de la planète.
Arbeloa au bord du gouffre
Le turnover des entraîneurs a été déclenché par quelques mois décevants sous la direction d’Arbeloa. Alors que Barcelone possède une avance confortable en tête de la Liga à seulement cinq journées de la fin, le Real Madrid risque de terminer une deuxième saison consécutive sans trophée majeur. Dans un club où seule la gagne compte, une telle disette entraîne généralement un changement sur le banc.
Réputé pour son exigence de résultats, Florentino Pérez place ainsi Arbeloa dans une situation précaire. Aucune discussion officielle n’a encore eu lieu avec les représentants de José Mourinho, mais un échec final en Liga devrait entraîner un changement d’entraîneur et ouvrir la voie à une nouvelle nomination estivale.
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La short-list actuelle de Pérez
Si Mourinho est un nom bien connu, il n’est pas le seul candidat de renom à être dans le viseur de la capitale espagnole. La direction madrilène mène actuellement une vaste recherche pour trouver le profil idéal capable de diriger une équipe regorgeant de talents de classe mondiale, et les propos de Guti reflètent la volonté, au plus haut niveau du club, de se tourner vers des options plus contemporaines.
Des noms comme Jürgen Klopp et Mauricio Pochettino continuent d’être cités comme options privilégiées par Florentino Pérez, qui cherche à redonner au club sa gloire d’antan. Reste à savoir si le président misera sur la nostalgie d’un retour de Mourinho ou s’il suivra l’avertissement de Guti en explorant d’autres pistes.