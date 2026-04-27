Guti met en garde le Real Madrid contre le retour de José Mourinho, estimant que l’entraîneur portugais « n’est plus au sommet de sa forme », alors que la pression s’intensifie sur Álvaro Arbeloa

Sous la pression croissante sur Arbeloa, les spéculations sur un retour retentissant de Mourinho atteignent leur paroxysme. Pourtant, l’icône madrilène Guti ne se joint pas à ceux qui réclament le retour du technicien portugais, laissant entendre que l’ex-mentor de Chelsea et Manchester United n’est plus tout à fait au sommet de son art.

Interrogé par Marca sur un éventuel deuxième passage de l’actuel mentor du Benfica, le joueur de 49 ans a livré une analyse franche : « Mourinho est un grand entraîneur, mais je pense qu’il n’est plus au sommet de son art. Il arrive de Fenerbaçhe, il a pris les rênes du Benfica à un très mauvais moment et, aujourd’hui, il y a des coaches en meilleure forme que lui que je recruterais », a-t-il expliqué.