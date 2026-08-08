Arsenal espère que le Brésilien Bruno Guimarães, arrivé en provenance de Newcastle United contre 75 millions de livres sterling, sera le joueur capable de transformer entièrement le visage du milieu de terrain de l'équipe.

Âgé de 28 ans, le joueur débarque à l'Emirates Stadium avec une capacité rare à conjuguer puissance physique et qualité technique, et à assumer les rôles de sentinelle comme de milieu relayeur avancé, en plus de disposer de solutions offensives qui pourraient offrir à Mikel Arteta de nouvelles options dont il ne bénéficiait pas auparavant.

Mais l'arrivée de Guimarães soulève en même temps une série de questions au sein du milieu de terrain d'Arsenal, avec la présence de Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Ødegaard, Mikel Merino et Myles Lewis-Skelly, ce qui place l'entraîneur espagnol devant la mission de redistribuer les rôles et les espaces.