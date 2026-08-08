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Loai Mohamed

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Guimarães bouleverse les plans d'Arteta : qui paiera le prix du transfert à 75 millions de livres sterling ?

FEATURES
B. Guimaraes
M. Arteta
D. Rice
M. Zubimendi
Arsenal
Newcastle
Premier League
Brésil
Espagne
Angleterre

Un transfert qui embrase la concurrence au milieu et place Zubimendi devant un choix difficile

Arsenal espère que le Brésilien Bruno Guimarães, arrivé en provenance de Newcastle United contre 75 millions de livres sterling, sera le joueur capable de transformer entièrement le visage du milieu de terrain de l'équipe.

Âgé de 28 ans, le joueur débarque à l'Emirates Stadium avec une capacité rare à conjuguer puissance physique et qualité technique, et à assumer les rôles de sentinelle comme de milieu relayeur avancé, en plus de disposer de solutions offensives qui pourraient offrir à Mikel Arteta de nouvelles options dont il ne bénéficiait pas auparavant.

Mais l'arrivée de Guimarães soulève en même temps une série de questions au sein du milieu de terrain d'Arsenal, avec la présence de Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Ødegaard, Mikel Merino et Myles Lewis-Skelly, ce qui place l'entraîneur espagnol devant la mission de redistribuer les rôles et les espaces.

  • Un seul joueur, plusieurs rôles

    L'un des principaux atouts de Guimarães réside dans sa capacité à évoluer à plus d'un poste au milieu de terrain.

    Le joueur brésilien peut en effet tenir le rôle de sentinelle, le « numéro 6 », mais il peut également se projeter au poste de milieu relayeur, le « numéro 8 », un rôle qu'il préfère personnellement.

    Guimarães avait ainsi déclaré : « Si vous me le demandez, je vous dirai que je préfère jouer au poste de numéro 8, mais mon rôle au poste de numéro 6 correspondait exactement à ce dont l'équipe avait besoin. Je peux jouer aux deux postes, et le plus important pour moi, c'est de jouer et d'aider l'équipe. »

    De fait, Guimarães a dû occuper le poste de sentinelle à Newcastle, avant de basculer vers le rôle qu'il préfère lorsque Sandro Tonali a pris en charge la mission de milieu défensif.

    Cette polyvalence semble idéale pour Arteta, qui accorde une grande importance aux joueurs capables de changer de position et de s'adapter aux exigences du match.

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  • « Un guerrier » qui excelle dans la création du jeu

    Bien qu'il se décrive lui-même comme un « guerrier », Guimarães n'est pas un joueur qui ne mise que sur la puissance et les duels.

    L'international brésilien fait preuve de calme sous pression, de la capacité à conserver le ballon et à casser les lignes adverses par la passe, en plus de sa contribution à la création et à la concrétisation des occasions.

    Au cours de son parcours avec Newcastle en Premier League, Guimarães a inscrit 30 buts et délivré 25 passes décisives en 153 matches, des statistiques qui confirment qu'il est capable d'apporter à Arsenal un plus offensif depuis la profondeur du terrain.

    Il a également marqué 4 buts et donné 5 passes décisives en une seule saison, bien qu'il évolue principalement au poste de sentinelle, avant de voir son rendement grimper à 7 buts et 8 passes décisives la saison suivante.

    Et c'est précisément là que réside l'un des principaux atouts de ce transfert pour Arteta : Guimarães peut débuter la rencontre comme milieu défensif, tout en étant capable, dans le même temps, de se muer en élément supplémentaire dans le dernier tiers offensif.

  • Rice, le partenaire idéal ?

    L'un des scénarios auxquels Arteta pourrait recourir est de s'appuyer sur Guimarães et Declan Rice dans un duo au milieu de terrain, une formule qui offre à l'entraîneur espagnol une grande dose de puissance, de dynamisme et de souplesse.

    Rice avait l'habitude, la saison dernière, d'évoluer au poste de milieu gauche, tandis que Zubimendi occupait le rôle de sentinelle, avant que l'international anglais ne redescende en profondeur et ne prenne part à un duo au milieu aux côtés de Lewis-Skelly.

    Comme Guimarães, Rice possède la capacité de couvrir de larges espaces du terrain, avec une discipline tactique et une aptitude à passer de la défense à l'attaque.

    Et en cas d'adoption de ce duo, Arteta disposera d'une plus grande liberté pour aligner Martin Ødegaard ou Eberechi Eze au poste de meneur de jeu, avec la possibilité d'utiliser Rice ou Guimarães dans des rôles plus avancés selon le déroulement de la rencontre.

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  • Guimarães n'est peut-être pas moins créatif qu'Ødegaard

    Ce qui rend le transfert de Guimarães intéressant, c'est qu'il n'apporte pas seulement une puissance physique à Arsenal, mais qu'il possède également des statistiques qui confirment sa capacité à orchestrer le jeu depuis le milieu de terrain.

    La saison dernière, le Brésilien a réalisé 8,6 passes cassant les lignes toutes les 90 minutes, un chiffre nettement supérieur à ceux de Rice et Zubimendi, et proche des moyennes atteintes par Ødegaard, selon les statistiques de la chaîne « Sky Sports ».

    Son taux de passes vers l'avant était par ailleurs presque similaire à celui du capitaine d'Arsenal, et il le dépassait même en précision de passe vers l'avant.

    Par conséquent, l'absence d'Ødegaard, pour quelque raison que ce soit, ne signifiera pas nécessairement qu'Arsenal perdra l'une de ses sources de création de jeu depuis la profondeur, car Guimarães peut assurer une partie de ce rôle.

  • Et Zubimendi ?

    L'arrivée de Guimarães ne signifie pas nécessairement que Zubimendi sortira des plans d'Arteta, mais elle ouvre la porte à des ajustements évidents dans la manière de l'utiliser.

    L'Espagnol a été un élément essentiel au poste de numéro 6 la saison dernière, et il a inscrit 5 buts en Premier League malgré la nature défensive de son poste.

    Si Arteta souhaite donner la priorité à la domination physique, il pourrait associer Guimarães, Zubimendi et Rice dans un entrejeu à trois extrêmement puissant, même si ce serait au détriment de la présence d'un joueur plus créatif dans une position plus avancée.

    En revanche, si l'entraîneur espagnol veut offrir à son équipe davantage de solutions offensives, il pourrait avancer Guimarães au poste de numéro 8, tout en maintenant Zubimendi derrière lui et Rice de l'autre côté.

  • Lewis-Skelly face à une nouvelle concurrence

    Parmi les joueurs les plus susceptibles d'être affectés par l'arrivée de Guimarães figure Myles Lewis-Skelly.

    Le jeune joueur a terminé la saison dernière parmi les choix de base d'Arteta au milieu de terrain, et il a même obtenu des opportunités importantes après son repositionnement à ce poste.

    Mais la présence de Guimarães élève considérablement le niveau de la concurrence, d'autant plus que le joueur brésilien n'est pas arrivé à Arsenal pour n'être qu'une simple option de rechange.

    Cela dit, la densité des matchs d'Arsenal pourrait offrir de nombreuses occasions à Lewis-Skelly.

    L'équipe a disputé 63 matchs la saison dernière et prendra de nouveau part à de multiples compétitions sur différents fronts, ce qui signifie qu'Arteta devra faire tourner ses joueurs en permanence, notamment compte tenu des risques de blessures, de suspensions et de baisse de la condition physique.

  • Un transfert pour alléger la charge ou pour reconstruire l'entrejeu ?

    L'une des raisons qui expliquent la démarche d'Arsenal pour Guimarães tient au besoin de l'équipe de mieux répartir les temps de jeu.

    La saison dernière, Arteta s'est largement appuyé sur Rice et Zubimendi, qui ont chacun franchi la barre des 4 000 minutes de jeu.

    Les blessures dont ont souffert Ødegaard, Merino et Kai Havertz figurent parmi les raisons de cette dépendance accrue envers le duo, tout comme le fait qu'Arteta ne soit pas pleinement convaincu par certaines solutions de rechange.

    Avec le départ de Christian Nørgaard pour Everton, une place supplémentaire s'est libérée dans l'effectif, mais l'arrivée de Guimarães relance dans le même temps la question de l'encombrement au milieu de terrain.

    Ethan Nwaneri est de retour de prêt, tout comme Fábio Vieira, tandis que Lewis-Skelly continue de se battre pour sa place.

  • Gyokeres n'est pas un transfert marginal

    Finalement, l'arrivée de Guimarães ne peut être considérée comme un simple renfort supplémentaire pour le banc d'Arsenal.

    Newcastle estimait la valeur de son capitaine à environ 80 millions de livres sterling, et Arsenal a déboursé 75 millions pour s'attacher les services d'un joueur qui allie puissance, technique, expérience et souplesse tactique.

    Plus important encore, Guimarães rejoint une équipe qui compte déjà un grand nombre de milieux de terrain, ce qui signifie qu'Arteta n'a pas le luxe de faire jouer tout le monde de la même manière.

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