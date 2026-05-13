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Guillermo Ochoa se prépare à disputer une sixième Coupe du monde historique, mais Obed Vargas et Julián Quiñones seront-ils du voyage ? - Nos pronostics pour la sélection mexicaine

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Coupe du monde
Mexico
Javier Aguirre Onaindía
R. Jimenez
G. Ochoa
J. Quinones
O. Vargas

GOAL dévoile ses pronostics concernant la sélection mexicaine pour la Coupe du monde, alors que Javier Aguirre évalue les chances d'Ochoa de battre un record historique, les étoiles montantes, les inquiétudes liées aux blessures et les dernières luttes pour une place dans l'équipe.

L'équipe nationale mexicaine a officiellement entamé sa préparation pour la Coupe du monde le 6 mai, lorsque vingt joueurs évoluant en Liga MX se sont présentés au Centro de Alto Rendimiento pour un mini-stage de préparation. Douze d'entre eux semblent déjà avoir leur place assurée. Les autres représentent quelque chose d'aussi important : la première vague de la génération appelée à façonner El Tri au-delà de 2026.

Mais le Mexique fait rarement les choses en douceur.

Alors que Javier Aguirre se prépare pour sa troisième Coupe du monde en tant que sélectionneur – une distinction que peu de techniciens internationaux peuvent revendiquer –, le coup d’envoi de ce processus a déjà été marqué par la tension, l’incertitude et une improvisation chronique. Quelques heures avant le coup d’envoi officiel du stage, la participation de certains éléments à la CONCACAF Champions Cup restait en suspens, contraignant Aguirre à monter au créneau pour clarifier la situation.

Pour Aguirre, toutefois, le 6 mai marque le véritable coup d’envoi de la préparation mexicaine. Il a souligné l’enthousiasme et la responsabilité qui accompagnent le premier groupe convoqué, tout en lançant un avertissement clair : tout joueur qui ne se présenterait pas mettrait en péril sa place pour le Mondial. Il a également remercié les clubs de Liga MX, comme Chivas et Toluca, d’avoir respecté leur engagement en libérant leurs joueurs malgré les phases finales en cours.

Quatorze éléments basés en Europe et à l’étranger viendront ensuite étoffer le groupe. Mais, avec cette édition d’El Tri, rien n’est encore acquis : des cadres en quête d’un dernier feu, de jeunes pousses en quête de confirmation, des pépins physiques non résolus et, sans doute, la concurrence interne la plus ouverte depuis des années.

Le Mexique a dévoilé cette semaine sa liste provisoire. Mais qui intégrera finalement l’effectif final de 26 joueurs ? GOAL vous livre son pronostic sur la composition de l’équipe d’El Tri.

  • Mexico v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    GARDIENS DE BUT

    Les choix de GOAL :Raúl Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo
    .Pour l’instant,ces trois noms sont considérés comme des valeurs sûres.

    Le signe le plus évident de la pole position de Rangel pour le poste de titulaire s’est manifesté en mars, lorsque Javier Aguirre lui a confié les clés du but contre le Portugal et la Belgique. Depuis son retour aux commandes, le sélectionneur et son staff ont fait de la recherche d’un gardien jeune, à l’aise au sol et capable de répondre aux exigences du football international moderne leur priorité absolue. À 26 ans, Rangel n’est plus seulement un pari pour l’avenir : il est désormais perçu comme le présent du Mexique et pourrait même devenir le visage d’un nouveau cycle mondial après 2026.

    Guillermo Ochoa, figure emblématique du football mexicain, pourrait quant à lui disputer sa sixième Coupe du monde et ainsi enrichir encore un palmarès international déjà exceptionnel. Son statut a toutefois évolué. Le Mexique n’a plus besoin de lui pour multiplier les arrêts décisifs ; il a besoin de son expérience pour stabiliser un vestiaire appelé à porter le poids d’une Coupe du monde à domicile. Plusieurs éléments de l’effectif découvriront cette pression pour la première fois, mais peu de joueurs la comprennent mieux qu’Ochoa.

    Carlos Acevedo, enfin, a probablement hérité du troisième spot suite à la rupture du tendon d’Achille de Luis Angel Malagon, une blessure qui a rebattu les cartes et lui a offert une seconde chance.

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  • Mexico v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    DÉFENSEURS

    Les choix de GOAL :Israel Reyes, Jesús Gallardo, Mateo Chávez, César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez
    . Autres prétendants :Rodrigo Huescas, Richard Ledezma, Everardo López, Julián Araujo.

    Au cœur de la défense mexicaine, le duo formé par Johan Vásquez et César Montes s’impose comme une évidence. Tous deux originaires de Sonora, ils sont devenus le pilier émotionnel du système d’Aguirre. Vásquez apporte calme, précision dans la relance et sens du timing. Montes offre puissance, présence et leadership. Surtout, leur entente paraît naturelle – une alchimie que le Mexique cherche à retrouver depuis l’âge d’or de Rafa Márquez et Héctor Moreno.

    Sur l’aile gauche, Jesús Gallardo se prépare discrètement à une performance rare dans le football mexicain moderne : être titulaire lors de trois Coupes du monde consécutives sans jamais avoir joué en Europe. Fidèle à la Liga MX, il survit à chaque changement d’entraîneur grâce à sa fiabilité et incarne une version plus ancienne duparcours d’El Tri, entièrement forgée au pays.

    Derrière, l’incertitude demeure. Rodrigo Huescas et Julián Araujo, en phase de reprise après des blessures, restent sous étroite surveillance. Aucun n’est encore éliminé. Richard Ledezma et Everardo López incarnent davantage l’avenir que le présent de l’équipe, mais des performances de haut niveau lors des barrages de la Liga MX pourraient contraindre Aguirre à des choix de dernière minute si la profondeur de l’effectif venait à manquer.

  • United States v Mexico - Gold Cup 2025: FinalGetty Images Sport

    MILIEUX DE TERRAIN

    Les choix de GOAL :Erik Lira, Brian Gutierrez, Gilberto Mora, Luis Romo, Roberto Alvarado, Edson Alvarez, Alvaro Fidalgo, Obed Vargas, Orbelin Pineda, Marcel Ruiz
    . En lice :Luis Chavez.

    Aucun secteur du groupe ne symbolise mieux l’équilibre recherché par Aguirre que son milieu de terrain. L’intégration d’Alvaro Fidalgo et d’Obed Vargas a accéléré la définition du noyau dur avant la Coupe du monde. Avoir deux éléments qui évoluent en LALIGA n’est pas seulement une question de prestige pour le Mexique : c’est le signe d’un projet qui cherche à retrouver un contrôle technique et une flexibilité tactique après des années d’irrégularité.

    Aux côtés d’Edson Álvarez, d’Erik Lira et de Luis Romo, Aguirre dispose désormais de plusieurs milieux capables de reculer pour former une défense à trois, de modifier le dispositif en cours de match et de sécuriser les transitions défensives. Une polyvalence cruciale, car, lors d’une Coupe du monde – surtout à domicile –, le contrôle peut vite se faire rare.

    L’ascension de Brian Gutierrez compte parmi les récits les plus marquants du cycle mexicain. En 2026, son parcours s’apparente à un véritable film de révélation : éclairs de créativité, confiance et maturité sont arrivés au moment où le Mexique avait besoin de nouvelles idées offensives. Gutierrez semble de plus en plus prêt pour les grandes soirées internationales, offrant cette imprévisibilité et cette capacité à créer le jeu qui ont fait défaut au Tri lors des derniers tournois.

    La situation de Marcel Ruiz pourrait bien, en fin de compte, déterminer l’issue de la bataille pour le milieu de terrain. Le milieu de terrain de Toluca a continué à jouer malgré une déchirure partielle du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou droit, une blessure subie lors d’un match de la Concacaf Champions Cup contre le San Diego FC. Le fait qu’il soit resté au top de sa forme tout au long de la Champions Cup et des barrages de la Liga MX semble presque incroyable. Aguirre pourrait toutefois juger le risque physique trop élevé et, si tel est le cas, Luis Chávez, également de retour d’une grave blessure au genou, est prêt à reprendre sa place dans la liste finale.

  • SOCCER FRIENDLY MEXICO VS BELGIUMAFP

    ATTAQUANTS

    Les choix de GOAL :Armando Gonzalez, Alexis Vega, Guillermo Martinez, Raul Jimenez, Julian Quiñones, Santiago Gimenez, German Berterame
    . À suivre :Cesar Huerta.

    La principale inconnue offensive du Mexique reste Julian Quiñones. Ses performances en Arabie saoudite, où il a inscrit 29 buts pour Al-Qadsiah, sont impossible à ignorer. Reste à voir s’il pourra transposer ce niveau en sélection.

    Contre la Belgique à Chicago, il s’est montré actif et impliqué, mais il s’est souvent éloigné du but, se sacrifiant en défense et dans la phase de création plutôt que de se placer régulièrement en position de tir. Le défi d’Aguirre est donc clair : il doit trouver le moyen de transposer la domination de Quiñones en club dans la réalité tactique du Mexique.

    Raúl Jiménez reste l’homme de base de la troisième ère d’Aguirre. Sans lui, il serait difficile d’imaginer le Mexique viser un doublé Ligue des Nations-Gold Cup. Son retour a apporté expérience, buts et leadership émotionnel à une attaque qui en avait cruellement besoin.

    Si German Berterame n’a pas encore affolé les compteurs depuis son arrivée à l’Inter Miami CF, sa complicité avec le groupe et son travail défensif en font toujours un joueur de confiance pour Aguirre.

    Enfin, la dernière place se joue entre risque et explosivité : de retour de blessure à Anderlecht, César Huerta conserve ce don rare chez les attaquants mexicains : briser les défenses en un contre un. Dans un tournoi où chaque match se joue sur des détails, son imprévisibilité pourrait s’avérer décisive aux yeux d’Aguirre.


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