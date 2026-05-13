Guillermo Ochoa se prépare à disputer une sixième Coupe du monde historique, mais Obed Vargas et Julián Quiñones seront-ils du voyage ? - Nos pronostics pour la sélection mexicaine

L'équipe nationale mexicaine a officiellement entamé sa préparation pour la Coupe du monde le 6 mai, lorsque vingt joueurs évoluant en Liga MX se sont présentés au Centro de Alto Rendimiento pour un mini-stage de préparation. Douze d'entre eux semblent déjà avoir leur place assurée. Les autres représentent quelque chose d'aussi important : la première vague de la génération appelée à façonner El Tri au-delà de 2026.

Mais le Mexique fait rarement les choses en douceur.

Alors que Javier Aguirre se prépare pour sa troisième Coupe du monde en tant que sélectionneur – une distinction que peu de techniciens internationaux peuvent revendiquer –, le coup d’envoi de ce processus a déjà été marqué par la tension, l’incertitude et une improvisation chronique. Quelques heures avant le coup d’envoi officiel du stage, la participation de certains éléments à la CONCACAF Champions Cup restait en suspens, contraignant Aguirre à monter au créneau pour clarifier la situation.

Pour Aguirre, toutefois, le 6 mai marque le véritable coup d’envoi de la préparation mexicaine. Il a souligné l’enthousiasme et la responsabilité qui accompagnent le premier groupe convoqué, tout en lançant un avertissement clair : tout joueur qui ne se présenterait pas mettrait en péril sa place pour le Mondial. Il a également remercié les clubs de Liga MX, comme Chivas et Toluca, d’avoir respecté leur engagement en libérant leurs joueurs malgré les phases finales en cours.

Quatorze éléments basés en Europe et à l’étranger viendront ensuite étoffer le groupe. Mais, avec cette édition d’El Tri, rien n’est encore acquis : des cadres en quête d’un dernier feu, de jeunes pousses en quête de confirmation, des pépins physiques non résolus et, sans doute, la concurrence interne la plus ouverte depuis des années.

Le Mexique a dévoilé cette semaine sa liste provisoire. Mais qui intégrera finalement l’effectif final de 26 joueurs ? GOAL vous livre son pronostic sur la composition de l’équipe d’El Tri.