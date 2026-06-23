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Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Guillermo Ochoa saura-t-il saisir sa chance ? Le test d'Edson Álvarez en tant que défenseur central et la patience d'Obed Vargas : cinq points clés à surveiller dans le match Mexique - Tchéquie

FEATURES
Coupe du monde
Javier Aguirre Onaindía
O. Vargas
G. Mora
A. Fidalgo
E. Alvarez
J. Vasquez
C. Montes
Mexico
Tchéquie

Le Mexique est déjà assuré de terminer en tête de son groupe, mais Javier Aguirre doit encore prendre plusieurs décisions cruciales alors qu’El Tri s’apprête à affronter la Tchéquie juste avant l’entrée en lice des huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Javier « Vasco » Aguirre incarne à lui seul une page importante de l’histoire du football mexicain, qu’on aime ou non son style.

Avant même le coup d’envoi de cette Coupe du monde, Aguirre comptait déjà quatre participations avec le Mexique : en 1986 comme joueur, en 1994 comme adjoint, puis en 2002 et 2010 comme sélectionneur. Si le Tri bat la Tchéquie, il sera à nouveau à la tête d’une équipe mexicaine terminant en tête de son groupe.

« Terminer en tête de groupe aujourd’hui, comme en 2002, n’est qu’une anecdote », a-t-il déclaré après la victoire 1-0 d’El Tri face à la Corée du Sud. « Au final, ce qui compte, c’est la place finale. La FIFA nous classe aujourd’hui au 13e rang, mais nous voulons progresser et entrer dans le top 10 mondial. »

Sans le préciser ouvertement, il suggère que pour concrétiser cette ambition, El Tri devra atteindre au moins les quarts de finale, comme en 1986, lorsque Aguirre évoluait sur le terrain.

Le métier d’entraîneur a changé, et ces 180 premières minutes ont confirmé que les sélectionneurs veulent toujours que leur équipe leur ressemble. Ils s’efforcent d’instaurer des habitudes proches de celles du club, puis tentent de les reproduire en sélection, où le temps est compté et la pression monte vite.

Ses multiples campagnes ont façonné l’entraîneur qu’il est aujourd’hui ; il assure avoir gagné en calme, même s’il s’est encore emporté contre l’arbitre face à la Corée du Sud. Un travail en cours, donc, mais son tempérament demeure.

Jamais, auparavant, « El Tri » n’avait occupé la première place de son groupe après seulement deux journées ; de surcroît sans concéder le moindre but. En 2026, le Mexique n’a d’ailleurs cédé que deux fois. Telle est l’empreinte d’Aguirre : un groupe équilibré, solide défensivement.

Prochain rendez-vous : la République tchèque à l’Estadio Azteca. Un match sans enjeu pour la première place du groupe, mais qui peut encore affiner le profil de cette sélection avant les huitièmes de finale.

Voici, selon GOAL, les cinq points clés à surveiller lors de la rencontre entre le Mexique et la Tchéquie à Mexico.

  • FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    Dans quelle mesure Aguirre sera-t-il prêt à modifier son onze de départ ?

    C'est le premier véritable luxe dont a pu profiter Aguirre lors de cette Coupe du monde. Le Mexique a déjà remporté son groupe et a l'assurance que son prochain match se jouera à Mexico. Ce répit offre un peu de marges au sélectionneur, sans pour autant lui permettre de transformer la rencontre en laboratoire d'expérimentation.

    La rencontre face à la Corée du Sud a certes épuisé les Mexicains ; si le match n’a pas été un festival offensif, il a exigé une concentration défensive de tous les instants.

    Aguirre n’est pas un entraîneur qui considère les matchs officiels comme de simples formalités. La première place du groupe est acquise, mais il veut maintenir le rythme et soigner l’image du Mexique à domicile. Le scénario le plus probable n’est pas une rotation complète, mais une rotation mesurée : des joueurs frais au milieu de terrain, du temps de jeu pour ceux qui ont besoin de retrouver le rythme du tournoi, et suffisamment de piliers pour préserver la structure de l’équipe.

    Seuls quatre joueurs n’ont pas encore foulé la pelouse : Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo, Guillermo Martínez et Mateo Chávez. Face à la Tchéquie, Aguirre pourrait donc élargir son groupe tout en veillant à ce que chaque modification serve l’objectif collectif.

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  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    Obed Vargas et Gilberto Mora au milieu de terrain ?

    C’est lors de ce match qu’Aguirre pourra insuffler un nouveau souffle au milieu de terrain. Obed Vargas et Gilberto Mora incarnent l’énergie dont le Mexique pourrait avoir besoin plus tard dans la compétition.

    Les deux hommes entretiennent déjà une complicité née lors de la Coupe du monde U20 au Chili, où El Tri avait atteint les quarts de finale. Un lien qui pourrait s’avérer précieux si Aguirre décide de les aligner d’entrée.

    Avec un effectif désormais bien rodé, la République tchèque représente l’adversaire idéal pour évaluer leur impact dès le coup d’envoi.

    Vargas apporte au Mexique de l’intensité dans les duels et une capacité à se projeter vite vers l’avant. Il a déjà démontré face à la Corée du Sud qu’il pouvait entrer dans un match tendu et réclamer immédiatement le ballon. Mora, lui, offre une autre forme d’étincelle : chaque fois qu’il reçoit le ballon entre les lignes, on sent que quelque chose peut se créer. Il anticipe les passes et donne à El Tri une nouvelle voie d’accès vers le dernier tiers.

    Reste à savoir si Aguirre les lancera simultanément ou s’il préservera l’un des deux au sein d’un milieu plus expérimenté.

    Contre la Tchéquie, il devrait y avoir davantage d’espaces qu’face à la Corée du Sud, mais aussi plus de duels aériens et de seconds ballons. Cet équilibre pourrait déterminer jusqu’où Aguirre sera prêt à pousser son audace.

  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La Tchéquie joue encore pour rester en lice dans la Coupe du monde.

    Même si le Mexique est déjà qualifié, la Tchéquie n’a aucune raison de prendre ce match à la légère. Cette obligation de résultat la rend dangereuse : une équipe dos au mur ose des risques que son adversaire plus à l’aise n’envisagerait pas. Les Tchèques abordent cette dernière sortie de groupe avec la certitude que leur tournoi n’est pas fini, un état d’esprit qui accélère souvent le tempo de la rencontre.

    Leur style diffère de la Corée du Sud, qui avait contraint le Mexique à contenir sa vitesse. Les Tchèques, eux, proposent un duel plus physique. Patrik Schick sert de point d’appui offensif, Tomáš Souček se montre dangereux sur les seconds ballons et les coups de pied arrêtés, tandis qu’Adam Hložek crée du mouvement autour de la surface.

    Pour le Mexique, la clé sera de ne pas se laisser entraîner dans le jeu tchèque. La formation d’Aguirre a déjà démontré sa capacité à défendre de manière organisée, mais elle devra aussi gagner en précision ballon au pied. Si « El Tri » passe trop de temps à repousser les centres et à renvoyer les longs ballons, la rencontre risque de s’enliser. En revanche, si les Mexicains parviennent à faire courir leurs adversaires d’une touche à l’autre, à percer les espaces derrière le milieu de terrain et à éviter les fautes inutiles, cette rencontre pourrait bien se transformer en une nouvelle leçon de maîtrise collective.

  • Mexico v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    « El Tri » maintiendra son organisation défensive.

    Une constante sous Aguirre : la solidité défensive qui a permis au Mexique de passer les deux premiers matchs. Privé du ballon, « El Tri » se replie souvent en 5-4-1 : les arrières latéraux descendent bas et la ligne du milieu verrouille les couloirs centraux. Le schéma n’est pas très séduisant, mais il est efficace.

    Face à la Corée du Sud, les Mexicains ont souvent évolué sans le ballon sans pour autant perdre leur cohésion. Après la rencontre, Aguirre a salué la maturité de son groupe, qui n’a pas craqué comme cela avait été le cas par moments contre l’Afrique du Sud. C’est le genre de progression que les sélectionneurs apprécient dans les tournois, non pas parce qu’elle offre des moments spectaculaires, mais parce qu’elle permet de remporter des matchs lorsque l’écart est minime.

    Reste à savoir quand sortir de cette carapace. À l’Estadio Azteca, poussé par son public, El Tri devra parfois se montrer plus proactif. Le 5-4-1 protège une avance, mais ne doit pas servir d’alibi pour se contenter de gérer.

    Le Mexique doit défendre avec la même patience avant de transformer ces récupérations en possessions plus longues. C’est là que des joueurs comme Álvaro Fidalgo et Raúl Jiménez prennent toute leur importance.

    Roberto Alvarado, pièce maîtresse du 5-4-1, pourrait souffler avant les seizièmes de finale. Si tel est le cas, Aguirre devra trouver un remplaçant capable d’offrir le même niveau de discipline défensive sans brider l’attaque, un choix qui mesurera sa confiance dans le reste de l’effectif.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Edson Álvarez est-il désormais le partenaire de Johan Vásquez en défense centrale ?

    La prestation d’Edson Álvarez face à la Corée du Sud a donné matière à réflexion à Aguirre. Aligné en défense centrale, le Mexicain s’est montré à l’aise dans un rôle taillé pour son leadership. Son dégagement sur la ligne de but devant Son Heung-min, même si l’action a été ensuite annulée, illustre l’instinct défensif qu’il apporte à la arrière-garde.

    Les statistiques confirment cette maîtrise : il a réussi 71 de ses 77 passes (92 % de réussite), dont un parfait 59/59 dans sa propre moitié de terrain. Face à une sélection sud-coréenne capable de presser par intermittence et de se projeter vite vers l’avant, il a rarement perdu le ballon dans des zones à risque pour « El Tri ». Moins entreprenant dans le camp adverse (12 passes réussies sur 18), il a rempli son rôle : protéger la défense mexicaine et étouffer les contres sud-coréens.

    Défensivement, il a été tout aussi influent : 10 actions défensives, 2 tacles réussis, 2 interceptions, 6 dégagements et 5 ballons récupérés. Il a aussi remporté 3 de ses 4 duels au sol et ses 2 duels aériens, preuve d’une aisance physique naturelle dans ce rôle.

    Reste à savoir s’il s’agissait d’une solution d’urgence ou du début d’une évolution plus durable. Álvarez demeure l’un des milieux de terrain les plus influents du Mexique, mais le aligner en défense centrale offre à Aguirre une structure défensive plus solide. La Tchéquie, qui exige une maîtrise de la surface de réparation et une aisance sous la pression, constituera un test idéal pour valider cette option.

    Avec le retour de César Montes, Aguirre doit désormais trancher : réintégrer l’expérimenté défenseur dans le onze serait l’option la plus logique, mais la performance d’Álvarez l’incite à réfléchir. Dans un tournoi où le Mexique a bâti sa confiance depuis l’arrière, le choix n’est pas anodin.

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