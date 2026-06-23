Javier « Vasco » Aguirre incarne à lui seul une page importante de l’histoire du football mexicain, qu’on aime ou non son style.

Avant même le coup d’envoi de cette Coupe du monde, Aguirre comptait déjà quatre participations avec le Mexique : en 1986 comme joueur, en 1994 comme adjoint, puis en 2002 et 2010 comme sélectionneur. Si le Tri bat la Tchéquie, il sera à nouveau à la tête d’une équipe mexicaine terminant en tête de son groupe.

« Terminer en tête de groupe aujourd’hui, comme en 2002, n’est qu’une anecdote », a-t-il déclaré après la victoire 1-0 d’El Tri face à la Corée du Sud. « Au final, ce qui compte, c’est la place finale. La FIFA nous classe aujourd’hui au 13e rang, mais nous voulons progresser et entrer dans le top 10 mondial. »

Sans le préciser ouvertement, il suggère que pour concrétiser cette ambition, El Tri devra atteindre au moins les quarts de finale, comme en 1986, lorsque Aguirre évoluait sur le terrain.

Le métier d’entraîneur a changé, et ces 180 premières minutes ont confirmé que les sélectionneurs veulent toujours que leur équipe leur ressemble. Ils s’efforcent d’instaurer des habitudes proches de celles du club, puis tentent de les reproduire en sélection, où le temps est compté et la pression monte vite.

Ses multiples campagnes ont façonné l’entraîneur qu’il est aujourd’hui ; il assure avoir gagné en calme, même s’il s’est encore emporté contre l’arbitre face à la Corée du Sud. Un travail en cours, donc, mais son tempérament demeure.

Jamais, auparavant, « El Tri » n’avait occupé la première place de son groupe après seulement deux journées ; de surcroît sans concéder le moindre but. En 2026, le Mexique n’a d’ailleurs cédé que deux fois. Telle est l’empreinte d’Aguirre : un groupe équilibré, solide défensivement.

Prochain rendez-vous : la République tchèque à l’Estadio Azteca. Un match sans enjeu pour la première place du groupe, mais qui peut encore affiner le profil de cette sélection avant les huitièmes de finale.

Voici, selon GOAL, les cinq points clés à surveiller lors de la rencontre entre le Mexique et la Tchéquie à Mexico.