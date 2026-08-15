Hoyos n’a pas confirmé si Messi sera disponible pour le choc crucial de MLS face à Nashville samedi. L’entraîneur de l’Inter Miami s’est exprimé devant les journalistes après une séance d’entraînement de l’équipe vendredi.

Messi est récemment entré en jeu durant la seconde période de la défaite de Miami face au Club Leon, synonyme d’élimination en Leagues Cup. Cette apparition est intervenue quelques jours seulement après son retour de Rosario à la suite du décès tragique de son père, Jorge. Le club gère avec précaution le retour progressif de son capitaine avec l’équipe première. Miami est déterminé à laisser à la superstar le temps nécessaire pour faire son deuil aux côtés de sa famille.