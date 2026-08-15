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Guillermo Hoyos, l’entraîneur de l’Inter Miami, donne des nouvelles de Lionel Messi avant le choc contre Nashville
La date du retour de Messi reste incertaine
Hoyos n’a pas confirmé si Messi sera disponible pour le choc crucial de MLS face à Nashville samedi. L’entraîneur de l’Inter Miami s’est exprimé devant les journalistes après une séance d’entraînement de l’équipe vendredi.
Messi est récemment entré en jeu durant la seconde période de la défaite de Miami face au Club Leon, synonyme d’élimination en Leagues Cup. Cette apparition est intervenue quelques jours seulement après son retour de Rosario à la suite du décès tragique de son père, Jorge. Le club gère avec précaution le retour progressif de son capitaine avec l’équipe première. Miami est déterminé à laisser à la superstar le temps nécessaire pour faire son deuil aux côtés de sa famille.
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Hoyos appelle au calme et à la paix
Interrogé sur la disponibilité immédiate de Messi, Hoyos a souligné que la situation devait être gérée avec une extrême prudence. L’entraîneur a reconnu le lourd tribut émotionnel que la récente perte a fait peser sur l’attaquant légendaire.
« Je pense que la situation de Leo doit continuer à évoluer petit à petit parce qu’il y a beaucoup de douleur, a déclaré Hoyos aux journalistes. Ce n’est pas quelque chose qui se règle du jour au lendemain. Je pense donc que le silence, le calme et la paix sont ce qu’il y a de mieux, et qu’il doit trouver ses propres moments.
Hommage à un être humain formidable
Hoyos a poursuivi en livrant une réflexion personnelle sincère sur Messi, au-delà de ses immenses qualités de footballeur. Il a souligné son propre rôle de figure de soutien plutôt que celui d’un manager mettant la pression sur son joueur vedette.
« Nous devons toujours le soutenir dans ce silence, qui est pour moi un allié afin qu’il puisse s’en sortir, a-t-il ajouté. Mais c’est vraiment un être humain merveilleux, avec une famille merveilleuse. Je tiens à ce que cela soit très clair, parce que des gens comme lui ne sont pas courants dans ce monde. »
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Calendrier chargé en perspective pour l’Inter Miami
Au-delà du test de samedi face à Nashville, le calendrier infernal de Miami ne montre aucun signe de ralentissement. Le club se déplacera pour affronter le Philadelphia Union le 19 août.
Après ce déplacement, Miami retrouvera son stade pour recevoir le Toronto FC le 22 août puis le CF Montréal le 29 août. Il s’agit de rendez-vous cruciaux alors que Miami poursuit sa course à la fois au classement de la MLS et au Supporters’ Shield.
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