Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Vancouver : calendrier du BC Place, informations sur les matchs et tout ce qu’il faut savoir sur le site de la Coupe du monde 2026

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se profile rapidement, et les États-Unis, le Mexique et le Canada s’apprêtent à coorganiser cet événement phare. L’Argentine, championne du monde en titre, défendra son trophée face à 47 autres sélections lors de l’édition la plus vaste de l’histoire de la compétition.

Le BC Place Stadium, situé au Canada et antre des BC Lions et des Vancouver Whitecaps, fait partie des douze stades sélectionnés pour accueillir des rencontres dans les trois pays. Il accueillera sept matchs pendant la compétition, dont deux impliquant le Canada.

Que vous prévoyiez d’assister à des rencontres sur place ou que vous souhaitiez simplement découvrir l’enceinte lors de votre passage en Colombie-Britannique, ce guide vous fournit toutes les informations essentielles avant de vous rendre sur ce site de la Coupe du monde 2026.

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