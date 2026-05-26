Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Vancouver Whitecaps FC v LA GalaxyGetty Images Sport
GOAL

Traduit par

Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Vancouver : calendrier du BC Place, informations sur les matchs et tout ce qu’il faut savoir sur le site de la Coupe du monde 2026

Coupe du monde
SHOPPING
Tickets

Si vous prévoyez de vous rendre au BC Place Stadium pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, nous avons tout prévu pour vous.

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se profile rapidement, et les États-Unis, le Mexique et le Canada s’apprêtent à coorganiser cet événement phare. L’Argentine, championne du monde en titre, défendra son trophée face à 47 autres sélections lors de l’édition la plus vaste de l’histoire de la compétition.

Réservezdès maintenant vos places pourassister à la Coupe du monde à Vancouver.

Le BC Place Stadium, situé au Canada et antre des BC Lions et des Vancouver Whitecaps, fait partie des douze stades sélectionnés pour accueillir des rencontres dans les trois pays. Il accueillera sept matchs pendant la compétition, dont deux impliquant le Canada.

Que vous prévoyiez d’assister à des rencontres sur place ou que vous souhaitiez simplement découvrir l’enceinte lors de votre passage en Colombie-Britannique, ce guide vous fournit toutes les informations essentielles avant de vous rendre sur ce site de la Coupe du monde 2026.

LIRE LA SUITE : Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : dates de mise en vente, prix, tarification dynamique et plus encore

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se joueront au BC Place ?

    DateCalendrierLieuBillets
    Samedi 13 juinAustralie - Turquie (21 h, heure du Pacifique)BC Place (Vancouver)Billets
    Jeudi 18 juinCanada vs Qatar (15 h, heure du Pacifique)BC Place (Vancouver)Billets
    Dimanche 21 juinNouvelle-Zélande - Égypte (18 h, heure du Pacifique)BC Place (Vancouver)Billets
    Mercredi 24 juinSuisse vs Canada (12 h, heure du Pacifique)BC Place (Vancouver)Billets
    Vendredi 26 juinNouvelle-Zélande - Belgique (20 h, heure du Pacifique)BC Place (Vancouver)Billets
    Jeudi 2 juillet16^e de finale (20 h, heure du Pacifique)BC Place (Vancouver)Billets
    Mardi 7 juilletHuitièmes de finale (13 h, heure du Pacifique)BC Place (Vancouver)Billets

  • Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de Vancouver au BC Place ?

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont officiellement terminées.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des billets en vente libre est désormais au plus bas.

    Voici ce que vous devez retenir :

    • La phase de vente de dernière minute est actuellement en cours ; elle a débuté le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon la règle « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
    • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
    • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à vérifier les conditions générales de vente avant toute transaction.

    Réservezvos places pourla Coupe du monde à Vancouver.

  • U2 Performs At BC PlaceGetty Images Entertainment

    Présentation du BC Place

    Capacité54 500
    Année d’ouverture1981
    ÉquipesBC Lions (LCF), Vancouver Whitecaps (MLS)
    Adresse777 Pacific Blvd, Vancouver, CB V6B 4Y8, Canada
    BilletsBillets
  • TAG Heuer Ambassador Chris Hemsworth Attends Rugby Stevens VancouverGetty Images Entertainment

    Histoire du BC Place

    Inauguré en 1983, le BC Place Stadium a accueilli son premier match de Ligue canadienne de football (LCF) en tant que domicile des Lions de la Colombie-Britannique. Il a également marqué l’Expo 86 et abrité la dernière saison des Whitecaps de Vancouver en NASL.

    En 2009, le stade a entamé un projet de rénovation de deux ans estimé à 514 millions de dollars canadiens. Le toit gonflable a été retiré et remplacé par un nouveau toit suspendu par des câbles, alors le plus grand du genre.

    En 2015, le stade a accueilli neuf rencontres de la Coupe du monde féminine de la FIFA, dont la finale remportée 5-2 par les États-Unis face au Japon, grâce notamment à un triplé de Carli Lloyd.

    Un peu plus de dix ans plus tard, le stade a été désigné comme l’un des sites hôtes de la Coupe du monde masculine, où sept rencontres se dérouleront, dont plusieurs affiches à élimination directe. L’avenir dira quelle nouvelle page d’histoire ce stade est prêt à écrire.

  • BC Lions v Winnipeg Blue BombersGetty Images Sport

    Quelles équipes jouent au BC Place ?

    Le BC Place est l’antre des Lions de la Colombie-Britannique en Ligue canadienne de football (LCF) et des Whitecaps de Vancouver en MLS. 

    ÉquipeLigue
    Lions de la Colombie-BritanniqueLFC
    Vancouver WhitecapsMLS
  • U2 Performs At BC PlaceGetty Images Entertainment

    Comment se rendre au BC Place Stadium

    Comment rejoindre le BC Place en transports en commun 

    Le stade est bien desservi par les transports en commun. Préférez le SkyTrain : la station Stadium–Chinatown se trouve à deux minutes à pied de l’entrée. En alternative, la Canada Line arrête à Yaletown–Roundhouse, légèrement plus éloignée.

    Plusieurs bus, dont les lignes 17, 19 et N8, déposent les spectateurs à moins de cinq minutes à pied du stade.

    Comment rejoindre BC Place en voiture

    En voiture, rejoignez le centre-villede Vancouver par le pont Granville, lepont Cambie, le pont Lions Gate ou la rue Québec, puis suivez les panneaux « BC Place » et « Pacific Boulevard ». 

  • Visites guidées du BC Place

    Le BC Place propose des visites guidées toute l’année ; les billets sont disponibles sur le site web de Viator. Les visites se déroulent quotidiennement de 10 h à 17 h, à l’exception des jours de match, où l’accès est limité.

    Cette visite guidée offre aux supporters un aperçu privilégié des coulisses : ils peuvent fouler la pelouse, explorer les vestiaires, découvrir le salon de presse, profiter des loges VIP et visiter le musée duBC Sports Hall of Fame, qui retrace l’histoire, la culture et l’héritage du club des BC Lions.

  • Restaurants et bars à proximité du BC Place

    Plusieurs options de restauration entourent le BC Place. Le Victor, au Parq Vancouver, est l’endroit idéal pour s’asseoir et savourer un excellent repas dans un steakhouse à l’ambiance de toit-terrasse, tandis que Moxies, sur West Georgia, accueille les groupes dans une atmosphère décontractée avant un match.

    Le Lupo Restaurant and Vinoteca, ainsi que le Frankie’s Italian Kitchen and Bar, sont également d’excellents choix pour un repas avant ou après le match.