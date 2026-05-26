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A general view of the Seattle Skyline Getty Images Sport

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Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Seattle : le stade Lumen Field, le calendrier des matchs et tout ce qu’il faut savoir sur le site de la Coupe du monde 2026

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Si vous prévoyez de vous rendre au Lumen Field pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, vous êtes au bon endroit.

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme l’édition la plus vaste de l’histoire, avec 48 équipes qui s’affronteront pendant un mois de compétition intense. Les États-Unis, le Canada et le Mexique auront l’honneur de coorganiser ce grand festival du football dans certains des stades les plus emblématiques d’Amérique du Nord.

Réservezdès maintenant vos places pourassister à la Coupe du monde à Seattle.

Plusieurs stades emblématiques figureront parmi les écrins de ce rendez-vous, dont le Lumen Field, antre des Seattle Seahawks et du Seattle Sounders FC.

Déjà théâtre de rencontres mythiques, l’enceinte polyvalente se prépare à accueillir les meilleures sélections de la planète.

Que vous soyez un supporter prêt à traverser la moitié du globe pour encourager votre équipe ou simplement de passage en ville et désireux de découvrir l’un des plus beaux stades nord-américains, GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour planifier votre visite de Lumen Field.

LIRE LA SUITE : Classement des billets les plus chers pour la Coupe du monde 2026 : comparaison entre la finale de la Coupe du monde, les billets pour l'Argentine et les formules VIP

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    Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se joueront au Lumen Field ?

    Le Lumen Field accueillera au total six matches lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Il s'agit de quatre rencontres de la phase de groupes, d'un match à élimination directe des 16es de finale et d'un match des 8es de finale. 

    DateCalendrierLieuBillets
    Lundi 15 juinBelgique vs Égypte (12 h PT)Lumen Field (Seattle)Billets
    Vendredi 19 juinÉtats-Unis - Australie (12 h PT)Lumen Field (Seattle)Billets
    Mercredi 24 juinBosnie-Herzégovine - Qatar (12 h PT)Lumen Field (Seattle)Billets
    Vendredi 26 juinÉgypte - Iran (20 h, heure du Pacifique)Lumen Field (Seattle)Billets
    Mercredi 1^(er) juillet16es de finale (13 h, heure du Pacifique)Stade Lumen (Seattle)Billets
    Lundi 6 juilletHuitièmes de finale (17 h, heure du Pacifique)Lumen Field (Seattle)Billets

  • Comment se procurer des billets pour la Coupe du Monde à Seattle, sur la pelouse du Lumen Field ?

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont officiellement closes.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des billets en prévente atteint désormais un plancher historique.

    Voici ce que vous devez retenir :

    • La phase de vente de dernière minute est actuellement en cours ; elle a débuté le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon la règle « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
    • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
    • Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site.

    Réservez vos places pourla Coupe du monde à Seattle.

  • Seattle Sounders FC v Paris Saint-Germain FC: Group B - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Présentation de Lumen Field

    Capacité68 740
    Année d’ouverture2002
    ÉquipesSeattle Seahawks (NFL), Seattle Sounders FC (MLS)
    Adresse800 Occidental Ave S, Seattle, WA 98134, États-Unis
    BilletsBillets
  • Botafogo FR v Seattle Sounders FC: Group B - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Histoire de Lumen Field

    Achévé en 2002, le Lumen Field a d’abord ouvert ses portes sous le nom de Seahawks Stadium, servant d’écrin aux Seahawks de Seattle. Il a ensuite été rebaptisé Qwest Field en 2004, puis CenturyLink Field en 2011, avant de prendre son nom actuel, Lumen Field, en 2020.

    Réputé pour son ambiance électrique, l’ouvrage possède un toit dont la conception unique amplifie les cris des supporters locaux, rendant souvent l’atmosphère étouffante pour les équipes visiteuses.

    Au fil des ans, Lumen Field a accueilli plusieurs événements majeurs, dont la MLS Cup, la Gold Cup de la CONCACAF et la Copa América Centenario en 2016. Il figure également parmi les douze sites retenus pour la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025.

    Outre ses activités NFL et MLS, l’enceinte a accueilli plusieurs grands noms de la musique : Taylor Swift, Coldplay, Ed Sheeran, The Weeknd, Beyoncé et bien d’autres s’y sont produits récemment.

  • San Francisco 49ers v Seattle Seahawks - NFL 2025Getty Images Sport

    Quelles équipes jouent au Lumen Field ?

    Le Lumen Field accueille les Seahawks de Seattle depuis sa construction en 2002 et est devenu le stade du Seattle Sounders FC, club de la MLS, en 2009.
    ÉquipeLigue
    Seattle SeahawksNFL
    Seattle Sounders FCMLS
  • Arizona Diamondbacks v Seattle MarinersGetty Images Sport

    Comment se rendre au Lumen Field

    Comment rejoindre le Lumen Field en transports en commun 

    Le Lumen Field est parfaitement desservi par les transports en commun. Prendre le tramway depuis la station Airport et descendre aux arrêts International District ou Stadium, à seulement cinq minutes à pied du stade.

    Plusieurs lignes de bus Metro desservent aussi le quartier : les lignes 21, 101, 106, 150, 550 et 554 vous déposent soit à l’arrêt 4th Ave S & S Jackson St, soit à l’arrêt SODO Busway, à moins de cinq minutes à pied du stade.

    Les services de covoiturage et les taxis offrent aussi une solution pratique, même si les tarifs peuvent flamber les jours de match. 

    Accéder au Lumen Field en voiture 

    En voiture, prenez la sortie 164A vers Royal Brougham Way sur l’I-5, suivez les panneaux Lumen Field/SODO District puis tournez à gauche sur Occidental Ave S pour rejoindre le quartier du stade.

  • Visites guidées du Lumen Field

    Visites guidées

    Lumen Field propose des visites guidées au public pour les fans au prix de 35 $ par adulte et 28 $ pour les juniors et le personnel militaire. La visite est une expérience unique pour les fans : elle comprend le terrain, la visite des vestiaires, des zones réservées à la presse, de la cabine de diffusion, du 12 Flag Deck, ainsi qu'une vue sur le Puget Sound et la ligne d'horizon. 

    Visites privées

    Des visites privées sont également disponibles pour les groupes recherchant une expérience plus personnalisée. Pour connaître tous les détails, y compris les tarifs, veuillez remplir le formulaire de demande de visite privée disponible sur le site officiel du stade.

  • Restaurants et bars à proximité du Lumen Field

    Le Lumen Field offre aux supporters de passage une large gamme d’options de restauration directement au sein de l’enceinte. Des établissements tels que le Bar Dojo, Big Walt’s Kitchen, Tutta Bella, Lune et PNW Kitchen font l’unanimité et proposent un vaste choix de plats. Que vous ayez envie d’une pizza, de ramen, de pancakes, de beignets, de sandwichs ou de petits pains, il y en a pour tous les goûts.

    Pour un repas avant ou après la rencontre, les établissements voisins Jimmy’s on First, Dough Zone et Matsu sont également d’excellents choix, notamment pour les groupes souhaitant s’installer confortablement autour d’une table.