Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Seattle : le stade Lumen Field, le calendrier des matchs et tout ce qu’il faut savoir sur le site de la Coupe du monde 2026

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme l’édition la plus vaste de l’histoire, avec 48 équipes qui s’affronteront pendant un mois de compétition intense. Les États-Unis, le Canada et le Mexique auront l’honneur de coorganiser ce grand festival du football dans certains des stades les plus emblématiques d’Amérique du Nord.

Plusieurs stades emblématiques figureront parmi les écrins de ce rendez-vous, dont le Lumen Field, antre des Seattle Seahawks et du Seattle Sounders FC.

Déjà théâtre de rencontres mythiques, l’enceinte polyvalente se prépare à accueillir les meilleures sélections de la planète.

Que vous soyez un supporter prêt à traverser la moitié du globe pour encourager votre équipe ou simplement de passage en ville et désireux de découvrir l’un des plus beaux stades nord-américains, GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour planifier votre visite de Lumen Field.

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