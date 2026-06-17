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A general view of the Seattle Skyline Getty Images Sport

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Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Seattle : le stade Lumen Field, le calendrier des matchs et tout ce qu’il faut savoir sur ce site de la Coupe du monde 2026

Coupe du monde
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Si vous prévoyez de vous rendre au Lumen Field à l’occasion de la Coupe du monde de la FIFA 2026, nous avons tout prévu pour vous.

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme l’édition la plus vaste de l’histoire, avec 48 équipes qui s’affronteront pendant un mois de compétition intense. 

Les États-Unis, le Canada et le Mexique auront l’honneur de coorganiser ce festival du football dans certains des stades les plus emblématiques d’Amérique du Nord.

Déjà théâtre de plusieurs événements marquants, le Lumen Field se prépare à accueillir les plus grandes nations du ballon rond.

Réservez dès maintenantvos places pour assister àla Coupe du monde à Seattle.

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  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se joueront au Lumen Field ?

    Le Lumen Field accueillera au total six matchs lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Il s’agit de quatre matchs de la phase de groupes, d’un match des 32es de finale et d’un match des 16es de finale. 

    DateRencontrePrix moyen de reventeBillets
    Vendredi 19 juinÉtats-Unis - Australie (12 h PT)450 $ - 2 200 $Billets
    Mercredi 24 juinBosnie-Herzégovine - Qatar (12 h, heure du Pacifique)180 $ – 800 $Billets
    Vendredi 26 juinÉgypte - Iran (20h, heure du Pacifique)200 $ – 850 $Billets
    Mercredi 1er juilletSeizièmes de finale (13 h, heure du Pacifique)450 $ – 1 800 $Billets
    Lundi 6 juilletHuitièmes de finale (17 h, heure du Pacifique)650 $ – 2 600 $Billets

  • Comment se procurer des billets pour la Coupe du Monde au Lumen Field de Seattle ?

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire postérieur – sont officiellement terminées.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des billets en vente directe atteint désormais un plus bas historique.

    Voici l’essentiel en bref :

    • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
    • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
    • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter attentivement les conditions de vente de ces sites.

    Réserver desbillets pour la Coupe du monde à SeattleRéserverdes billets

  • Seattle Sounders FC v Paris Saint-Germain FC: Group B - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Présentation du Lumen Field

    Capacité68 740
    Année d’ouverture2002
    ÉquipesSeattle Seahawks (NFL), Seattle Sounders FC (MLS)
    Adresse800 Occidental Ave S, Seattle, WA 98134, États-Unis
    BilletsBillets
  • Botafogo FR v Seattle Sounders FC: Group B - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    History of Lumen Field

    Achévé en 2002, le Lumen Field a d’abord ouvert ses portes sous le nom de Seahawks Stadium, servant d’écrin aux Seahawks de Seattle. Il a ensuite été rebaptisé Qwest Field en 2004, puis CenturyLink Field en 2011, avant de prendre son nom actuel, Lumen Field, en 2020.

    Réputé pour son ambiance électrique, l’ouvrage possède un toit dont la conception unique amplifie les cris du public local, rendant souvent l’atmosphère étouffante pour les équipes visiteuses.

    Au fil des ans, Lumen Field a accueilli plusieurs événements majeurs, dont la MLS Cup, la Gold Cup de la CONCACAF et la Copa América Centenario en 2016. Il figure également parmi les douze sites hôtes de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025.

    Outre ses équipes de NFL et de MLS, il a accueilli plusieurs grands noms de la musique : Taylor Swift, Coldplay, Ed Sheeran, The Weeknd, Beyoncé et bien d’autres s’y sont produits ces dernières années.

  • San Francisco 49ers v Seattle Seahawks - NFL 2025Getty Images Sport

    Quelles équipes jouent au Lumen Field ?

    Le Lumen Field est le stade des Seahawks de Seattle depuis sa construction en 2002 et accueille également le Seattle Sounders FC, club de MLS, depuis 2009.
    ÉquipeLigue
    Seattle SeahawksNFL
    Seattle Sounders FCMLS
  • Arizona Diamondbacks v Seattle MarinersGetty Images Sport

    Comment se rendre au Lumen Field

    Comment rejoindre le Lumen Field en transports en commun 

    Le Lumen Field est parfaitement desservi par les transports en commun. Prendre le tramway depuis la station « Airport » et descendre aux stations « International District » ou « Stadium », à moins de cinq minutes à pied du stade.

    Plusieurs lignes de bus Metro desservent aussi le quartier : les lignes 21, 101, 106, 150, 550 et 554 vous déposent soit à l’arrêt « 4th Ave S & S Jackson St », soit à la « SODO Busway », à moins de cinq minutes à pied du stade.

    Les services de covoiturage et les taxis offrent aussi une solution pratique, même si les tarifs peuvent flamber les jours de match. 

    Comment se rendre au Lumen Field en voiture 

    En voiture, prenez la sortie 164A vers Royal Brougham Way sur l’I-5, suivez les panneaux « Lumen Field/SODO District » puis tournez à gauche sur Occidental Ave S pour rejoindre le quartier du stade.

  • Visites guidées du Lumen Field

    Visites guidées ouvertes au public

    Lumen Field propose des visites guidées au public au prix de 35 $ pour les adultes et de 28 $ pour les jeunes et les militaires. Cette expérience incontournable pour les fans inclut l’accès au terrain, aux vestiaires, aux zones presse, à la cabine de commentateurs, au 12 Flag Deck, ainsi qu’une vue imprenable sur le Puget Sound et la skyline. 

    Visites privées

    Des visites privées sont également proposées aux groupes recherchant une expérience plus personnalisée. Pour connaître tous les détails, y compris les tarifs, remplissez le formulaire de demande de visite privée disponible sur le site officiel du stade.

  • Où manger et boire un verre près du Lumen Field

    Le Lumen Field offre aux supporters visiteurs un vaste choix de restauration directement au sein de l’enceinte. Des établissements tels que le Bar Dojo, Big Walt’s Kitchen, Tutta Bella, Lune et PNW Kitchen font l’unanimité et proposent une grande variété de plats. Que vous ayez envie d’une pizza, de ramen, de pancakes, de beignets, de sandwichs ou de petits pains, il y en a pour tous les goûts.

    Pour un repas avant ou après la rencontre, les établissements voisins Jimmy’s on First, Dough Zone et Matsu sont également d’excellents choix, notamment pour les groupes qui souhaitent s’attabler ensemble.