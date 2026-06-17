Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Seattle : le stade Lumen Field, le calendrier des matchs et tout ce qu’il faut savoir sur ce site de la Coupe du monde 2026

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme l’édition la plus vaste de l’histoire, avec 48 équipes qui s’affronteront pendant un mois de compétition intense.

Les États-Unis, le Canada et le Mexique auront l’honneur de coorganiser ce festival du football dans certains des stades les plus emblématiques d’Amérique du Nord.

Déjà théâtre de plusieurs événements marquants, le Lumen Field se prépare à accueillir les plus grandes nations du ballon rond.

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