La Coupe du monde de la FIFA 2026 approche : les États-Unis, le Mexique et le Canada se préparent à accueillir ce prestigieux tournoi. L’Argentine, championne du monde en titre, défendra son trophée face à 47 autres sélections, promettant une édition historique.

Ayant déjà accueilli plusieurs rencontres de la Copa América 2024, le Levi’s Stadium se prépare désormais à un événement d’une envergure encore plus grande. Auparavant, l’enceinte californienne avait également reçu plusieurs matchs de la Copa América Centenario en 2016 ainsi que la finale de la Gold Cup 2017.

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