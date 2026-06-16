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Aerial Views of San Francisco Ahead of FIFA 2026 World CupGetty Images Sport
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Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à San Francisco : calendrier du Levi’s Stadium, affiches et tout ce que vous devez savoir sur ce site de la Coupe du monde 2026

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Si vous prévoyez de vous rendre au Levi’s Stadium pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, vous êtes au bon endroit.

La Coupe du monde de la FIFA 2026 approche : les États-Unis, le Mexique et le Canada se préparent à accueillir ce prestigieux tournoi. L’Argentine, championne du monde en titre, défendra son trophée face à 47 autres sélections, promettant une édition historique.

Ayant déjà accueilli plusieurs rencontres de la Copa América 2024, le Levi’s Stadium se prépare désormais à un événement d’une envergure encore plus grande. Auparavant, l’enceinte californienne avait également reçu plusieurs matchs de la Copa América Centenario en 2016 ainsi que la finale de la Gold Cup 2017. 

Réservez dès maintenantvos places pour les rencontres dela Coupe du monde à San Francisco.

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  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quels matchs de la Coupe du monde 2026 seront disputés au Levi’s Stadium ?

    DateCalendrierPrix de revente moyenBillets
    Mardi 16 juinAutriche - Jordanie (21 h, heure du Pacifique)230 $ - 950 $Billets
    Vendredi 19 juinTurquie - Paraguay (21 h, heure du Pacifique)380 $ – 1 300 $Billets
    Lundi 22 juinJordanie - Algérie (20 h, heure du Pacifique)240 $ – 980 $Billet
    Jeudi 25 juinParaguay - Australie (19 h, heure du Pacifique)220 $ – 900 $Billets
    Mercredi 1er juilletSeizièmes de finale (17 h, heure du Pacifique)740 $ – 2 200 $Billets

    Le Levi’s Stadium accueillera au total six rencontres lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, dont cinq matchs de la phase de groupes et une rencontre à élimination directe des 16es de finale.

  • Comment se procurer des billets pour la Coupe du Monde à San Francisco, sur la pelouse du Levi’s Stadium ?

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire postérieur – sont officiellement terminées.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des billets en vente libre atteint désormais un plancher historique.

    Voici l’essentiel à retenir :

    • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
    • La place de marchéofficielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
    • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions de vente avant toute transaction.

    Réserver desbillets pour la Coupe du monde à San FranciscoRéserverdes billets

  • Levi's Field of JeansGetty Images Entertainment

    Présentation du Levi’s Stadium

    Capacité68 500
    Année d’ouverture2014
    ÉquipeSan Francisco 49ers (NFL)
    Adresse4900 Marie P DeBartolo Way, Santa Clara, CA 95054, États-Unis
    BilletsBillets
  • Aerial Views of San Francisco Ahead of FIFA 2026 World CupGetty Images Sport

    Histoire du Levi’s Stadium

    Le Levi’s Stadium est l’un des stades les plus emblématiques des États-Unis, et même du monde. D’une capacité de 68 500 places, il a été édifié entre 2012 et 2014 pour un coût estimé à 1,3 milliard de dollars.

    Le premier match officiel, disputé le 2 août 2014, a opposé les San Jose Earthquakes aux Seattle Sounders en MLS.

    Ouvert à tous les vents, l’équipement a rapidement diversifié ses activités. Il a accueilli des concerts de stars planétaires comme Taylor Swift, The Weeknd, Ed Sheeran et Beyoncé, ainsi que WrestleMania 31 en 2015. Il est par ailleurs le terrain de jeu des 49ers de San Francisco, franchise de la NFL.

    Outre le football américain et les concerts, l’enceinte a accueilli plusieurs rencontres de football : deux éditions de la Copa América (2016 et 2024), la finale de la Gold Cup 2017, ainsi que divers matchs amicaux internationaux et rencontres de clubs.

    Bien que le stade n’ait pas été retenu parmi les douze sites de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025, il est prévu qu’il accueille six rencontres lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, dont cinq matchs de phase de groupes et une rencontre à élimination directe.

  • San Francisco 49ers v Tampa Bay BuccaneersGetty Images Sport

    Quelles équipes jouent au Levi’s Stadium ?

    Le Levi’s Stadium, antre des 49ers de San Francisco en NFL, n’est pas une base permanente de l’USMNT. 

    L’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) n’y est pas résidente et n’y a joué que deux matchs, le plus récent étant la finale de la Gold Cup 2017, remportée 2-1 face à la Jamaïque. 

  • Kansas City Chiefs v San Francisco 49ersGetty Images Sport

    Comment se rendre au Levi’s Stadium

    Comment se rendre au Levi’s Stadium en transports en commun 

    Plusieurs solutions de transport en commun mènent au Levi’s Stadium. Le tramway VTA est le moyen le plus fiable : les lignes Orange et Verte desservent toutes deux la station Great America/Levi’s, à seulement 0,2 mile de l’entrée du stade.

    Autre astuce, plébiscitée par les habitués : prenez le Caltrain jusqu’à Mountain View, puis la ligne Orange du VTA pour un arrêt direct à Great America. Enfin, l’ACE (Altamont Corridor Express) assure des trains spéciaux vers les gares voisines les jours de match et lors des grands événements.

    ModeItinéraire
    TrainTramway VTA (lignes Orange et Verte), trains ACE, Caltrain 

    Accéder au Levi’s Stadium en voiture

    En voiture, plusieurs itinéraires sont possibles : empruntez l’Interstate 880, l’US 101, la CA-87 ou l’I-680, puis prenez la Tasman Drive pour un accès direct au site.

    Le stade dispose d’un vaste parking sur place, mais il est fortement recommandé d’acheter vos places de stationnement à l’avance afin de garantir leur disponibilité et de faciliter votre expérience les jours de match.

  • Visites guidées du Levi’s Stadium

    Deux formules de visites guidées sont proposées au Levi’s Stadium : 

    Visites grand public

    Les visites publiques sont proposées quotidiennement, sauf lors d’événements majeurs, de concerts ou de matchs des 49ers de San Francisco. Elles partent de l’Intel Plaza, située dans l’angle nord-ouest du stade, et se déroulent de 10 h à 16 h 30, avec un départ toutes les demi-heures. 

    Visites privées

    Les visites privées, à réserver à l’avance, offrent des avantages exclusifs et un accès privilégié. Pour tout renseignement ou réservation, écrivez à tours@49ers.com. 

  • Où manger et boire un verre près du Levi’s Stadium

    À l'instar des stades ultramodernes du monde entier, le Levi's Stadium offre aux supporters un vaste choix de restauration avant ou après la rencontre. Les stands de street food proposent pizzas locales, spécialités mexicaines et plats de rue tendance. Pour un repas assis, le Bourbon Steak & Pub, situé dans l’enceinte du stade, est ouvert tous les jours midi et soir.

    Curry Up Now, stand de street food indienne très apprécié des supporters, et Butter & Zeus, dont les sandwichs-gaufres originaux font le régal des gourmets, complètent cette offre.

    Si vous disposez de plus de temps, d’autres établissements à Santa Clara valent le détour ; pensez toutefois à réserver à l’avance, surtout les jours de match, car le quartier est alors très fréquenté.