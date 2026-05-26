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Aerial Views of San Francisco Ahead of FIFA 2026 World CupGetty Images Sport
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Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à San Francisco : calendrier du Levi’s Stadium, affiches et tout ce qu’il faut savoir sur ce site de la Coupe du monde 2026

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Si vous prévoyez de vous rendre au Levi’s Stadium pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, vous êtes au bon endroit !

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se profile rapidement, et les États-Unis, le Mexique et le Canada se préparent à accueillir ce prestigieux tournoi. L'Argentine, championne du monde en titre, défendra son trophée face à 47 autres sélections, promettant ainsi une édition historique de la compétition.

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Le Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie, a été sélectionné pour accueillir six rencontres de la compétition.

L’enceinte, qui a déjà accueilli plusieurs rencontres de la Copa América 2024, se prépare désormais à un événement d’une envergure encore plus grande. Elle avait auparavant reçu quelques matchs de la Copa América Centenario en 2016 ainsi que la finale de la Gold Cup en 2017. 

Que vous assistiez à une rencontre ou que vous souhaitiez simplement visiter l’enceinte, GOAL vous fournit toutes les informations utiles : hébergement, transports, attractions locales et bien plus encore.

LIRE LA SUITE : Classement des billets les plus chers de la Coupe du monde 2026 : comparaison entre la finale de la Coupe du monde, les billets pour l'Argentine et les formules VIP

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quels matchs de la Coupe du monde 2026 seront disputés au Levi’s Stadium ?

    DateCalendrierLieuBillets
    Samedi 13 juinQatar - Suisse (12 h PT)Levi’s Stadium (Santa Clara)Billets
    Mardi 16 juinAutriche - Jordanie (21 h, heure du Pacifique)Levi’s Stadium (Santa Clara)Billets
    Vendredi 19 juinTurquie vs Paraguay (21 h, heure du Pacifique)Levi’s Stadium (Santa Clara)Billets
    Lundi 22 juinJordanie vs Algérie (20 h, heure du Pacifique)Levi’s Stadium (Santa Clara)Billets
    Jeudi 25 juinParaguay - Australie (19 h, heure du Pacifique)Levi’s Stadium (Santa Clara)Billets
    Mercredi 1er juillet16^(es) de finale (17 h, heure du Pacifique)Levi’s Stadium (Santa Clara)Billets

    Le Levi’s Stadium accueillera au total six rencontres lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, dont cinq matches de la phase de groupes et une rencontre à élimination directe des 16es de finale.

  • Comment se procurer des billets pour la Coupe du Monde à San Francisco, sur la pelouse du Levi’s Stadium ?

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont officiellement terminées.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des billets en vente libre est désormais au plus bas.

    Voici ce que vous devez savoir en bref :

    • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
    • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
    • Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à vérifier les conditions générales de vente avant toute transaction.

    Réservez vos places pourla Coupe du monde à San Francisco.

  • Levi's Field of JeansGetty Images Entertainment

    Présentation du Levi’s Stadium

    Capacité68 500
    Année d’ouverture2014
    Équipe(s)San Francisco 49ers (NFL)
    Adresse4900 Marie P DeBartolo Way, Santa Clara, CA 95054, États-Unis
    BilletsBillets
  • Aerial Views of San Francisco Ahead of FIFA 2026 World CupGetty Images Sport

    Histoire du Levi’s Stadium

    Le Levi’s Stadium est l’un des stades les plus emblématiques, tant aux États-Unis qu’à l’échelle mondiale. D’une capacité de 68 500 spectateurs, il a été édifié entre 2012 et 2014 pour un coût estimé à 1,3 milliard de dollars.

    Le premier match officiel, disputé le 2 août 2014, opposa les San Jose Earthquakes aux Seattle Sounders en MLS.

    Ouvert à tous les vents, l’équipement a rapidement diversifié ses activités. Il a accueilli des concerts de stars planétaires comme Taylor Swift, The Weeknd, Ed Sheeran et Beyoncé, ainsi que WrestleMania 31 en 2015. Il est par ailleurs le terrain de jeu des San Francisco 49ers, franchise de la NFL.

    Outre le football américain et les concerts, l’enceinte a accueilli plusieurs rencontres de football : deux éditions de la Copa América (2016 et 2024), la finale de la Gold Cup 2017, ainsi que divers matchs amicaux internationaux et confrontations entre clubs.

    Bien que l’arène n’ait pas été retenue parmi les douze sites de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025, elle est programmée pour accueillir six rencontres lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, dont cinq matchs de phase de groupes et une rencontre à élimination directe.

  • San Francisco 49ers v Tampa Bay BuccaneersGetty Images Sport

    Quelles équipes jouent au Levi’s Stadium ?

    Le Levi’s Stadium, antre des San Francisco 49ers de la NFL, n’est pas une antre habituelle de l’USMNT. 

    L’équipe nationale américaine de football n’y est pas résidente et n’y a joué que deux matchs, le plus récent étant la finale de la Gold Cup 2017, remportée 2-1 contre la Jamaïque. 

  • Kansas City Chiefs v San Francisco 49ersGetty Images Sport

    Comment se rendre au Levi’s Stadium

    Comment rejoindre le Levi’s Stadium en transports en commun 

    Pour rejoindre Levi’s Stadium en transport en commun, plusieurs options s’offrent aux supporters. La solution la plus fiable et la plus courante est le tramway VTA : les lignes Orange et Verte desservent toutes deux la station Great America/Levi’s, à seulement 320 mètres de l’entrée du stade.

    Autre astuce locale : prenez le Caltrain jusqu’à Mountain View, puis changez pour la ligne Orange du VTA jusqu’à Great America. Enfin, l’ACE (Altamont Corridor Express) assure des trains spéciaux vers les gares voisines les jours de match et lors des grands événements.

    ModeItinéraire
    TrainTramway VTA (lignes Orange et Verte), trains ACE, Caltrain 

    Accéder au Levi’s Stadium en voiture

    En voiture, plusieurs itinéraires sont possibles : empruntez l’Interstate 880, l’US 101, la CA-87 ou l’I-680, puis rejoignez directement le site par la Tasman Drive.

    Le stade dispose d’un vaste parking sur place, mais il est fortement recommandé d’acheter vos places de stationnement à l’avance pour garantir leur disponibilité et simplifier votre expérience le jour de l’événement.

  • Visites guidées du Levi’s Stadium

    Deux formules de visites guidées sont proposées au Levi’s Stadium : 

    Visites publiques

    Les visites publiques sont proposées tous les jours, sauf en cas d’événement majeur, de concert ou de match des San Francisco 49ers. Le point de départ se situe à l’Intel Plaza, dans le coin nord-ouest du stade. Les visites ont lieu de 10 h à 16 h 30, avec un départ toutes les demi-heures. 

    Visites privées

    Les visites privées doivent être réservées à l’avance. Elles offrent généralement des avantages exclusifs et un accès privilégié. Pour plus d’informations et pour réserver, envoyez un e-mail à tours@49ers.com. 

  • Où manger et boire un verre près du Levi’s Stadium

    À l'instar des stades ultramodernes du monde entier, le Levi's Stadium offre aux supporters un vaste choix de restauration avant ou après la rencontre. Les stands de street food proposent pizzas locales, plats mexicains et spécialités de rue très appréciées. Pour un repas assis, le Bourbon Steak & Pub, situé dans l’enceinte du stade, est ouvert tous les jours midi et soir.

    Curry Up Now, stand de street food indienne très apprécié des supporters, et Butter & Zeus, dont les sandwichs-gaufres originaux font le régal des gourmets, complètent cette offre.

    Si vous disposez de plus de temps, d’autres établissements à Santa Clara valent le détour ; pensez toutefois à réserver à l’avance, surtout les jours de match, car la fréquentation est élevée.