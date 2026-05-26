La Coupe du monde de la FIFA 2026 se profile rapidement, et les États-Unis, le Mexique et le Canada se préparent à accueillir ce prestigieux tournoi. L'Argentine, championne du monde en titre, défendra son trophée face à 47 autres sélections, promettant ainsi une édition historique de la compétition.

Le Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie, a été sélectionné pour accueillir six rencontres de la compétition.

L’enceinte, qui a déjà accueilli plusieurs rencontres de la Copa América 2024, se prépare désormais à un événement d’une envergure encore plus grande. Elle avait auparavant reçu quelques matchs de la Copa América Centenario en 2016 ainsi que la finale de la Gold Cup en 2017.

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