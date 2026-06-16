Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
MetLife Stadium general view compositeGetty/GOAL composite
GOAL

Traduit par

Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à New York : calendrier du MetLife Stadium, matchs de poule, où se loger, finale de la Coupe du monde et plus encore

Coupe du monde
Etats-Unis
SHOPPING
Tickets

Si vous prévoyez de vous rendre au MetLife Stadium, nous vous fournissons toutes les informations essentielles

Le MetLife Stadium s’impose comme le joyau de la Couronne de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026 et accueillera huit rencontres, dont la finale de la Coupe du monde.

Réservez dès maintenantvos billets pourla Coupe du monde à New York.

Ce majestueux colosse d’East Rutherford est un maillon essentiel de la vie sociale new-yorkaise et du New Jersey, que les foules de supporters en délire transforment en un véritable spectacle de couleurs et de sons les soirs de match.

EN SAVOIR PLUS : Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : dates de mise en vente, prix, tarification dynamique et plus encore

  • Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se joueront au MetLife Stadium, à New York ?

    DateCalendrierPrix moyen de reventeBillets
    Mardi 16 juinFrance - Sénégal (15 h HE)450 $ - 1 800 $Billets
    Lundi 22 juinNorvège - Sénégal (20h00 HE)Billets de 250 $ à 950 $Billets
    Jeudi 25 juinÉquateur - Allemagne (16 h, heure de l'Est)350 $ – 1 400 $Billets
    Samedi 27 juinPanama - Angleterre (17 h HE)Billets de 500 $ à 1 950 $Billet
    Mardi 30 juin16es de finale (17 h, heure de l’Est)650 $ – 2 200 $Billets
    Dimanche 5 juilletHuitièmes de finale (16 h, HE)850 – 2 800 €Billets
    Dimanche 19 juilletFinale de la Coupe du monde (15 h, heure de l’Est)1 800 $ – 7 500 $Billets

    Le MetLife Stadium accueillera au total huit rencontres dans le cadre de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

    Le stade accueillera d’abord cinq rencontres de la phase de groupes, puis un match des 32es de finale, un huitième de finale, avant de vibrer pour la finale le 19 juillet 2026.

  • Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de football à New York au MetLife Stadium ?

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire postérieur – sont officiellement terminées.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des billets en vente directe est désormais au plus bas.

    Voici l’essentiel à retenir :

    • La phase de vente de dernière minute, lancée le 1ᵉʳ avril, est actuellement en cours. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
    • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou céder des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
    • Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site avant de finaliser leur achat.

    Réserver desbillets pour la Coupe du monde à New YorkRéserver des billets

  • MetLife Stadium general view (Argentina vs Canada Copa America 2024)Getty

    Présentation du MetLife Stadium

    Capacité :

    82 500

    Année d’ouverture :

    2010

    Pelouse :

    Pelouse synthétique

    Équipes résidentes :

    New York Giants (NFL), New York Jets (NFL)

    Adresse :

    1 MetLife Stadium Dr, East Rutherford, NJ 07073, États-Unis

    Billets :Billets
  • MetLife Stadium aerial viewGetty

    Histoire du MetLife Stadium

    Le MetLife Stadium est l’un des plus grands complexes sportifs des États-Unis. Ultramoderne, il offre 82 500 places. Construit entre 2008 et 2010 pour 1,6 milliard de dollars afin de remplacer l’emblématique Giants Stadium, il accueille deux franchises de la NFL : les Giants et les Jets de New York.

    Stade à ciel ouvert, il s’inspire directement de son prédécesseur et en reprend l’agencement général : la nouvelle enceinte a été édifiée sur l’emplacement exact de l’ancienne, de sorte que les rituels des jours de match des supporters des Giants et des Jets sont restés inchangés.

    À l’instar de l’Allianz Arena de Munich, sa façade LED peut se parer de différentes couleurs : bleue pour les Giants, verte pour les Jets.

    Il a accueilli plusieurs événements majeurs, tels que le Big City Classic 2010, le Super Bowl XLVIII en 2013 et WrestleMania à deux reprises. Le stade a également reçu plusieurs rencontres de football, dont la Copa América Centenario 2016, la Copa América 2024 et divers matchs amicaux entre clubs et sélections nationales.

    Son association avec le football s’est renforcée avec sa sélection comme l’un des douze stades accueillant la Coupe du monde des clubs 2025, dont la finale, ainsi que la finale de la Coupe du monde 2026, cinq matchs de groupe et deux rencontres à élimination directe.

    Si la pelouse est habituellement synthétique, un gazon naturel sera posé pour la Coupe du monde des clubs et la Coupe du monde.

  • NY Jets NY GiantsGetty

    Quelles équipes jouent au MetLife Stadium ?

    Le MetLife Stadium est l’antre commun des Giants et des Jets deNew York, deux franchises de la NFL.

    Bien que l’équipe nationale masculine des États-Unis n’y soit pas basée, le MetLife Stadium a déjà accueilli plusieurs matchs de l’USMNT, notamment contre le Brésil, l’Argentine et le Mexique.

  • Meadowlands Sports Complex rail line MetLife StadiumGetty

    Comment se rendre au MetLife Stadium

    Comment rejoindre le MetLife Stadium en transports en commun

    Plusieurs réseaux de transports en commun desservent l’enceinte, offrant aux supporters plusieurs options pour s’y rendre.

    En train, empruntez la ligne Meadowlands Rail Line jusqu’à la gare de Meadowlands, adjacente au stade.

    Les bus NJ Transit assurent également la liaison : la ligne 353 vous dépose au Meadowlands Sports Complex, tout comme la ligne 351 de Coach USA.

    Pour plus de détails, consultez le site officiel de NJ Transit et servez-vous de l’outil « Plan Your Trip » pour planifier votre parcours.

    Mode

    Ligne

    Train

    Ligne ferroviaire des Meadowlands

    Bus

    NJT 353 / Coach USA 351

    Accès en voiture au MetLife Stadium

    En voiture, empruntez la sortie 16W de la New Jersey Turnpike (Interstate-95).

    Que vous conduisiez votre propre véhicule ou une voiture de location, familiarisez-vous avec l’itinéraire avant le jour J. En raison du trafic, notamment lors des grands événements comme les matchs, il est conseillé de confier le volant à un conducteur expérimenté.

    Le stationnement est généralement à prépayer ; consultez le site officiel du MetLife Stadium ou les services de stationnement locaux avant de partir.

    Sinon, des services de covoiturage comme Uber sont disponibles ; une zone de prise en charge et de dépose est prévue à cet effet.

  • Où se loger près du MetLife Stadium ?

    Utilisez la carte interactive ci-dessous pour rechercher et réserver un hébergement à proximité du MetLife Stadium.

  • Plan du MetLife Stadium

    Le MetLife Stadium est situé à East Rutherford, dans le complexe sportif historique de Meadowlands.

    Vous pouvez visualiser le MetLife Stadium sur Google Maps ci-dessous.

  • Visites guidées du MetLife Stadium

    Deux types de visites guidées sont proposées au MetLife Stadium : les visites publiques et les visites privées.

    Visites publiques

    Les visites publiques sont proposées certains week-ends (samedi et dimanche) à 10 h, 13 h et 16 h. Les billets doivent être achetés via Ticketmaster. Veuillez noter que les horaires des visites varient en fonction du programme des événements.

    Visites privées

    Les visites privées sont proposées du lundi au vendredi à 10 h, 13 h et 16 h ; elles doivent être réservées au moins deux semaines à l’avance et coûtent au minimum 210 $.

  • Où manger et boire un verre près du MetLife Stadium

    À l’image de la plupart des stades modernes, le MetLife Stadium propose de nombreux points de restauration à l’intérieur et aux abords immédiats de l’arène. Si le temps vous le permet, le quartier d’East Rutherford regorge également de restaurants et de bars méritant le détour.

    Des plateformes comme Tripadvisor ou OpenTable offrent des avis utiles pour choisir un restaurant.

    Le Yard House et Jarana, tous deux situés sur American Dream Way, sont accessibles à pied depuis l’enceinte ; le Carnegie Diner & Café, sur Plaza Drive à Secaucus, est quant à lui relié par une ligne de train directe. Si vous logez en ville, un dîner avec vue sur l’Hudson, par exemple au Fleming’s Steakhouse d’Edgewater, constituera un avant-match mémorable.

    Pensez à réserver à l’avance et à planifier votre trajet pour être sûr d’arriver à l’heure au coup d’envoi.