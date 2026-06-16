Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à New York : calendrier du MetLife Stadium, matchs de poule, où se loger, finale de la Coupe du monde et plus encore

Le MetLife Stadium est l’un des plus grands complexes sportifs des États-Unis. Ultramoderne, il offre 82 500 places. Construit entre 2008 et 2010 pour 1,6 milliard de dollars afin de remplacer l’emblématique Giants Stadium, il accueille deux franchises de la NFL : les Giants et les Jets de New York.

Stade à ciel ouvert, il s’inspire directement de son prédécesseur et en reprend l’agencement général : la nouvelle enceinte a été édifiée sur l’emplacement exact de l’ancienne, de sorte que les rituels des jours de match des supporters des Giants et des Jets sont restés inchangés.

À l’instar de l’Allianz Arena de Munich, sa façade LED peut se parer de différentes couleurs : bleue pour les Giants, verte pour les Jets.

Il a accueilli plusieurs événements majeurs, tels que le Big City Classic 2010, le Super Bowl XLVIII en 2013 et WrestleMania à deux reprises. Le stade a également reçu plusieurs rencontres de football, dont la Copa América Centenario 2016, la Copa América 2024 et divers matchs amicaux entre clubs et sélections nationales.

Son association avec le football s’est renforcée avec sa sélection comme l’un des douze stades accueillant la Coupe du monde des clubs 2025, dont la finale, ainsi que la finale de la Coupe du monde 2026, cinq matchs de groupe et deux rencontres à élimination directe.

Si la pelouse est habituellement synthétique, un gazon naturel sera posé pour la Coupe du monde des clubs et la Coupe du monde.