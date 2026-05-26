Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à New York : calendrier du MetLife Stadium, matchs de groupe, où se loger, finale de la Coupe du monde et plus encore

Le MetLife Stadium s’apprête à devenir le joyau de la couronne de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il accueillera huit rencontres, dont la finale de la Coupe du monde.

Ce colisée d’East Rutherford, déjà inscrit dans le quotidien de New York et du New Jersey, transformera inévitablement le paysage urbain en un spectacle de couleurs et de sons les soirs de match.

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