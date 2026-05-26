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MetLife Stadium general view compositeGetty/GOAL composite
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Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à New York : calendrier du MetLife Stadium, matchs de groupe, où se loger, finale de la Coupe du monde et plus encore

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Si vous prévoyez de vous rendre au MetLife Stadium, nous vous fournissons toutes les informations utiles

Le MetLife Stadium s’apprête à devenir le joyau de la couronne de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il accueillera huit rencontres, dont la finale de la Coupe du monde.

Réservezdès maintenant vos billets pourla Coupe du monde à New York.

Ce colisée d’East Rutherford, déjà inscrit dans le quotidien de New York et du New Jersey, transformera inévitablement le paysage urbain en un spectacle de couleurs et de sons les soirs de match.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles : où loger à proximité, comment obtenir vos places pour les rencontres, comment rejoindre l’arène et bien plus encore.

EN SAVOIR PLUS : Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : dates de mise en vente, prix, tarification dynamique et plus encore

  • Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se joueront au MetLife Stadium, à New York ?

    DateCalendrierLieuBillets
    Samedi 13 juinBrésil - Maroc (18 h, heure de l’Est)Stade MetLife (East Rutherford)Billets
    Mardi 16 juinFrance vs Sénégal (15 h HE)Stade MetLife (East Rutherford)Billet
    Lundi 22 juinNorvège - Sénégal (20h HE)MetLife Stadium (East Rutherford)Billets
    Jeudi 25 juinÉquateur - Allemagne (16 h HE)MetLife Stadium (East Rutherford)Billets
    Samedi 27 juinPanama - Angleterre (17 h HE)MetLife Stadium (East Rutherford)Billets
    Mardi 30 juin16es de finale (17 h HE)MetLife Stadium (East Rutherford)Billets
    Dimanche 5 juilletHuitièmes de finale (16 h HE)Stade MetLife (East Rutherford)Billets
    Dimanche 19 juilletFinale de la Coupe du monde (15 h HE)MetLife Stadium (East Rutherford)Billets

    Le MetLife Stadium accueillera au total huit rencontres dans le cadre de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

    Le stade accueillera cinq rencontres de la phase de groupes, puis un match des seizièmes de finale, un des huitièmes de finale et, enfin, la finale de la Coupe du monde le 19 juillet 2026.

  • Comment acheter des billets pour la Coupe du monde de football à New York au MetLife Stadium ?

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont officiellement closes.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des billets en vente libre est désormais au plus bas.

    Voici ce que vous devez savoir en bref :

    • La phase de vente de dernière minute est actuellement en cours ; elle a débuté le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus selon la règle « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
    • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
    • Les fans peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions de vente du site.

    Réservez vos billets pourla Coupe du monde à New York.

  • MetLife Stadium general view (Argentina vs Canada Copa America 2024)Getty

    Présentation du MetLife Stadium

    Capacité :

    82 500

    Année d’ouverture :

    2010

    Pelouse :

    Pelouse synthétique

    Équipes résidentes :

    New York Giants (NFL), New York Jets (NFL)

    Adresse :

    1 MetLife Stadium Dr, East Rutherford, NJ 07073, États-Unis

    Billets :Billets
  • MetLife Stadium aerial viewGetty

    Histoire du MetLife Stadium

    Le MetLife Stadium est l’un des plus grands complexes sportifs des États-Unis. Ultramoderne, il offre 82 500 places. Construit entre 2008 et 2010 pour 1,6 milliard de dollars afin de remplacer l’emblématique Giants Stadium, il accueille deux franchises de la NFL : les Giants et les Jets de New York.

    Stade à ciel ouvert, il s’inspire directement du Giants Stadium et en reprend la configuration, puisque la nouvelle enceinte a été édifiée sur l’emplacement exact de l’ancienne. Les rituels des journées de match sont donc restés inchangés pour les supporters des Giants et des Jets.

    Comme à l’Allianz Arena de Munich, sa façade LED peut changer de couleur : bleue pour les Giants, verte pour les Jets.

    Il a déjà accueilli plusieurs événements majeurs : le Big City Classic 2010, le Super Bowl XLVIII en 2013 et WrestleMania à deux reprises. Côté football, il a reçu des rencontres de la Copa América Centenario 2016, de la Copa América 2024 ainsi que divers matchs amicaux entre clubs et sélections nationales.

    Son association avec le football s’est renforcée avec sa sélection comme l’un des douze sites de la Coupe du monde des clubs 2025, dont la finale, puis comme hôte de la finale de la Coupe du monde 2026, de cinq matchs de groupe et de deux rencontres à élimination directe.

    Si la pelouse est habituellement synthétique, une surface naturelle sera posée pour la Coupe du monde des clubs et la Coupe du monde.

  • NY Jets NY GiantsGetty

    Quelles équipes jouent au MetLife Stadium ?

    Le MetLife Stadium est l’enceinte commune des Giants de New York et des Jets deNew York, deux franchises de la NFL.

    Bien que l’équipe nationale masculine des États-Unis n’y soit pas basée, le MetLife Stadium a déjà accueilli plusieurs matchs de l’USMNT, notamment contre le Brésil, l’Argentine et le Mexique.

  • Meadowlands Sports Complex rail line MetLife StadiumGetty

    Comment se rendre au MetLife Stadium

    Comment rejoindre le MetLife Stadium en transports en commun

    Plusieurs solutions de transport en commun desservent le MetLife Stadium, offrant aux supporters un choix pratique pour rejoindre l’arène.

    En train, empruntez la ligne Meadowlands Rail Line jusqu’à la gare de Meadowlands, adjacente au stade.

    Les bus NJ Transit assurent également la liaison : la ligne 353 vous dépose au Meadowlands Sports Complex, tout comme la ligne 351 de Coach USA.

    Pour plus de détails, consultez le site officiel de NJ Transit et servez-vous de l’outil « Plan Your Trip » pour planifier votre parcours.

    Mode

    Ligne

    Train

    Ligne ferroviaire Meadowlands

    Bus

    NJT 353 / Coach USA 351

    Accès au MetLife Stadium en voiture

    En voiture, empruntez la sortie 16W de la New Jersey Turnpike (Interstate-95).

    Que vous conduisiez votre propre véhicule ou une voiture de location, familiarisez-vous avec l’itinéraire avant le jour J. Préférez un conducteur expérimenté, car les abords du stade sont très fréquentés, surtout les soirs de match.

    Le stationnement est généralement à prépayer ; consultez le site officiel du MetLife Stadium ou les services de stationnement locaux avant de partir.

    Sinon, des services de covoiturage comme Uber sont disponibles ; une zone de prise en charge et de dépose est prévue à cet effet.

  • Où se loger près du MetLife Stadium

    Utilisez la carte interactive ci-dessous pour rechercher et réserver un hébergement à proximité du MetLife Stadium.

  • Plan du MetLife Stadium

    Le MetLife Stadium est situé à East Rutherford, dans le complexe sportif historique de Meadowlands.

    Vous pouvez visualiser le MetLife Stadium sur Google Maps ci-dessous.

  • Visites guidées du MetLife Stadium

    Le MetLife Stadium propose deux types de visites guidées : publiques et privées.

    Visites publiques

    Les visites publiques sont proposées certains week-ends (samedi et dimanche) à 10 h, 13 h et 16 h. Les billets doivent être achetés via Ticketmaster. Horaires susceptibles d’être modifiés en fonction du calendrier des événements.

    Visites privées

    Les visites privées se déroulent du lundi au vendredi à 10 h, 13 h et 16 h. Elles doivent être réservées au moins deux semaines à l’avance et le montant minimum est de 210 $.

  • Où manger et boire près du MetLife Stadium ?

    À l’image de la plupart des stades modernes, le MetLife Stadium propose de nombreux points de restauration à l’intérieur et aux abords immédiats de l’arène. Si vous disposez de plus de temps, le quartier d’East Rutherford regorge également de restaurants et de bars qui valent le détour.

    Des plateformes comme Tripadvisor ou OpenTable offrent des avis utiles pour choisir un restaurant.

    Le Yard House et Jarana, sur American Dream Way, se rejoignent à pied depuis l’enceinte ; le Carnegie Diner & Cafe, sur Plaza Drive à Secaucus, est quant à lui accessible via une ligne de train directe. Si vous logez en ville, un dîner avec vue sur l’Hudson, par exemple au Fleming’s Steakhouse d’Edgewater, constituera un avant-match mémorable.

    Pensez à réserver à l’avance et à planifier votre trajet pour être sûr d’arriver à l’heure au coup d’envoi.