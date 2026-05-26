Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Monterrey : calendrier de l'Estadio BBVA, informations sur les matchs et tout ce qu'il faut savoir sur ce site de la Coupe du monde 2026

Surnommé « El Gigante de Acero » (le Géant d’acier), l’Estadio BBVA, antre du CF Monterrey, figure parmi les trois enceintes mexicaines sélectionnées pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, aux côtés de l’historique Estadio Azteca et de l’Estadio Akron, fief des Chivas.

Pour la compétition, il portera officiellement le nom d’Estadio Monterrey, conformément aux règles de sponsoring.

Déjà théâtre de nombreux matchs du Club de Fútbol Monterrey et de la sélection mexicaine, l’enceinte moderne et impressionnante s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire.

Il accueillera au total quatre rencontres de la Coupe du monde, dont des matches de phase de groupes et des rencontres à élimination directe.

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