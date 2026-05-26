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Guide des billets pour la Coupe du monde 2026 à Monterrey : calendrier de l'Estadio BBVA, informations sur les matchs et tout ce qu'il faut savoir sur ce site de la Coupe du monde 2026

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Si vous prévoyez de vous rendre à l’Estadio BBVA pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, vous êtes au bon endroit.

Surnommé « El Gigante de Acero » (le Géant d’acier), l’Estadio BBVA, antre du CF Monterrey, figure parmi les trois enceintes mexicaines sélectionnées pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, aux côtés de l’historique Estadio Azteca et de l’Estadio Akron, fief des Chivas.

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Pour la compétition, il portera officiellement le nom d’Estadio Monterrey, conformément aux règles de sponsoring.

Déjà théâtre de nombreux matchs du Club de Fútbol Monterrey et de la sélection mexicaine, l’enceinte moderne et impressionnante s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire.

Il accueillera au total quatre rencontres de la Coupe du monde, dont des matches de phase de groupes et des rencontres à élimination directe.

Si vous prévoyez de visiter le stade prochainement ou pendant la Coupe du monde 2026 pour soutenir votre équipe, ce guide est fait pour vous. GOAL vous fournit toutes les informations essentielles avant votre visite au stade. 

LIRE LA SUITE : Classement des billets les plus chers de la Coupe du monde 2026 : comparaison entre la finale de la Coupe du monde, les billets pour l'Argentine et les formules VIP

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Quels matchs de la Coupe du monde 2026 se dérouleront à l’Estadio BBVA ?

    DateCalendrierLieuBillets
    Dimanche 14 juinSuède - Tunisie (20 h CT)Estadio BBVA (Monterrey)Billets
    Samedi 20 juinTunisie - Japon (22h, heure centrale)Estadio BBVA (Monterrey)Billets
    Mercredi 24 juinAfrique du Sud - Corée du Sud (19 h, heure centrale)Estadio BBVA (Monterrey)Billets
    Lundi 29 juinSeizièmes de finale (19 h, heure centrale)Estadio BBVA (Monterrey)Billets

    L’Estadio BBVA accueillera au total quatre rencontres lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : trois matches de la phase de groupes et une rencontre des seizièmes de finale.

  • Comment acheter des billets pour la Coupe du Monde à l’Estadio BBVA de Monterrey ?

    À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont officiellement terminées.

    Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des billets en vente libre est désormais au plus bas.

    Voici ce que vous devez savoir en bref :

    • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
    • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou céder des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
    • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

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  • Monterrey v Tijuana - Final Copa MX 2020Getty Images Sport

    Présentation du stade BBVA

    Capacité53 500
    Année d’ouverture2015
    ÉquipeCF Monterrey (Liga MX)
    Adressev. Pablo Livas 2011, La Pastora, 67140 Guadalupe, N.L., Mexique
    BilletsBillets
  • Monterrey v Queretaro - Torneo Clausura 2018Getty Images Sport

    Histoire du stade BBVA

    L’Estadio BBVA, initialement inauguré sous le nom d’Estadio BBVA Bancomer en 2015, a remplacé l’historique Estadio Tecnológico (construit en 1950) pour devenir le nouveau stade du CF Monterrey.

    Lors de son match d’inauguration, les Rayados ont battu le Benfica Lisbonne 3-0 en match amical. Conçu comme une prouesse architecturale, l’enceinte offre des vues imprenables et des infrastructures de pointe.

    Outre les matchs à domicile de Monterrey, l’Estadio BBVA a accueilli des finales de la Copa MX, des finales de la Ligue des champions de la CONCACAF et des rencontres de l’équipe nationale mexicaine.

    Il accueille également de grands événements culturels, dont des concerts d’artistes de renommée mondiale tels que Coldplay, The Weeknd, Shakira et bien d’autres.

    Lors de la Coupe du monde 2026, l’Estadio BBVA accueillera quatre rencontres : trois matches de la phase de groupes et une rencontre des seizièmes de finale.

  • Borussia Dortmund v CF Monterrey: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Quelles équipes jouent à l’Estadio BBVA ?

    Le CF Monterrey, club évoluant en Liga MX, est le seul occupant de l’Estadio BBVA. 
    ÉquipeClub de foot
    CF Monterrey(Liga MX).
  • Monterrey v Tigres UANL - Final Torneo Clausura 2019 Liga MX FemenilGetty Images Sport

    Comment se rendre à l’Estadio BBVA

    Comment rejoindre l’Estadio BBVA en transports en commun 

    Pour rejoindre l’Estadio BBVA en transports en commun, empruntez la ligne 1 (L01) du Metrorrey jusqu’à lastation Exposición, puis comptez environ dix minutes de marche jusqu’au stade.

    Plusieurs bus vous déposent aussi à proximité immédiate : les lignes 214, 223, TME et 093, avec un arrêt à Pablo Livas (Estadio BBVA), à quelques pas seulement de l’entrée.

    Accéder au stade en voiture 

    En voiture, empruntez l’Avenida Constitución (autoroute 85D) ou la Carretera Miguel Alemán (autoroute 54D) ; les sorties Avenida Pablo Livas et La Pastora sont clairement signalées les jours de match.

  • Visites guidées de l'Estadio Banorte

    Bien qu’aucune visite du stade ne soit actuellement proposée en raison des travaux de rénovation en cours, l’Estadio Banorte organise habituellement des visites tout au long de l’année pour les supporters dans le cadre de l’Azteca Tour.

    Cette expérience permet aux visiteurs de fouler la pelouse, d’explorer les vestiaires, de traverser la tribune de presse et le tunnel des joueurs, ainsi que d’admirer des plaques commémoratives et des insignes uniques.

    Les jours de match ou d’événement, la visite s’achève six heures avant le coup d’envoi.

  • Où manger et boire un verre près de l’Estadio Banorte

    Les possibilités de restauration abondent autour de l’Estadio Banorte. À l’intérieur de l’enceinte, des stands et des vendeurs proposent collations et boissons. Dans les quartiers voisins de Coapa et San Lorenzo Huipulco, les visiteurs trouveront restaurants, taquerias et autres adresses locales servant une cuisine mexicaine authentique.

    Après le match, de nombreux supporters optent pour les petits restaurants ou les stands de tacos des environs, où l’on sert une authentique cuisine de rue mexicaine, sans prétention mais savoureuse.

    Pour qui préfère s’attabler, le Restaurante Parque Asturias, le Cachito de Cuba et le Lucrecia Coyoacan constituent d’excellents choix, notamment pour les groupes.